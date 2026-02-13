Draugystę griauna geriausios draugės elgesys: „Aš nebegaliu su ja „tempti“

Moteris tikina pavargusi nuo vienišos draugės, dėl kurios kenčia jos pačios šeima ir biudžetas. Ji įsitikinusi, taip tęstis nebegali ir prašo pagalbos.
„Turiu artimą draugę, kurią pažįstu nuo vaikystės, ir per daugelį metų kartu daug ką patyrėme. Kai buvome jaunesnės ir vienišos, kurį laiką gyvenome kartu ir daug pramogavome. Dabar aš esu ištekėjusi ir turiu vaiką, o ji – vieniša, nutraukė ilgalaikius santykius.
Problema ta, kad dabar turiu atsakomybių, todėl turėjau suaugti. O ji vis dar gyvena vakarėlių ritmu (net dar intensyvesniu) ir išleidžia kiekvieną uždirbtą centą drabužiams, barams, restoranams ir klubams. Aš nebegaliu su ja „tempti“, be to, jos gyvenimo būdas pradeda daryti įtaką ir man.
Nors ji turi gerą darbą, iki mėnesio pabaigos visada lieka be pinigų, todėl kai einame kur nors, ji prašo manęs apmokėti, pavyzdžiui, taksi ar gėrimus.
Tai varginanti problema, bet kai bandau jai patarti pristabdyti ir atsakingiau tvarkyti savo pinigus, ji ginasi ir supyksta. Ji niekada nepasimoko, ir tai labai erzina.
Vos tik ateina atlyginimo diena, ji kalba tik apie naujus batus ar rankines, taip pat apie planuojamas keliones ir vakarėlius. Aš nebenoriu finansuoti jos pramogų, bet nenoriu ir prarasti draugės“, – dėl savo draugės rašė suglumusi moteris.
Santykių ekspertė Coleen Nolan pataria skaitytojai, kurios draugė nuolat prašo pinigų savo vakarėliams finansuoti:
„Suprantu – labai erzina matyti, kaip žmogus leidžia pinigus lyg jų būtų per akis, o paskui skolinasi iš kitų, kad galėtų apmokėti sąskaitas iki kitos algos.
Pirmiausia – daugiau nebeskolink jai pinigų. Jei ji kviečia tave į miestą, iš karto pasakyk, kad turi ribotą biudžetą ir negali mokėti už taksi ar visų gėrimus.
Tiesa tokia: jei nenori, kad jūsų draugystę sugadintų pinigai, turi nustoti jai skolinti, nebent esi pasirengusi tuos pinigus „nurašyti“.
Kalbant apie jos gyvenimo būdą ir vakarėlius, tai neturėtų tavęs veikti, nebent pati to norėtum. Turi priimti, kad ji dabar yra kitame gyvenimo etape nei tu, ir akivaizdu, kad jai reikia išeiti, bendrauti ir susipažinti su žmonėmis. Kartais gali su ja pašėlti, bet šiuo metu judate skirtingais keliais.
Be to, nors gali atrodyti, kad ji puikiai leidžia laiką, iš tiesų ji gali sunkiai tvarkytis su vienišumu ir net pavydėti tau tavo gyvenimo.
Todėl užuot ją teisiusi ar skaičiusi moralus dėl išlaidų, pabandyk kalbėtis su empatija ir pakviesk ją pasidalyti tuo, kas vyksta jos gyvenime“, – „Mirror“ rašė santykių ekspertė.
