Pakistanietės ir vairuotojo pokalbis apie Lietuvą sprogdina internetą

Jųdviejų pozityvus dialogas apie Lietuvą internete sulaukė didžiulio atgarsio.
Šešerius metus mūsų šalyje gyvenanti būsima gydytoja prisipažino, kad jai labai patinka su nepažįstamais žmonėmis kalbėti lietuviškai.
„Dar viena diena, dar vienas nepažįstamasis ir geriausias pokalbis lietuvių kalba.
Man patinka, kai nepažįstami žmonės skatina mane kalbėti lietuviškai“, – prisipažino su pavežėju pokalbiu pasidalinusi Sidra.
„Kuriose šalyse jūs buvote?“ – paklausė ji vairuotojo.
Šis atsakė, kad Kazakstane, Lenkijoje, Turkijoje.
„O jūs rusiškai nemokat?“ – paklausė vairuotojas keleivės.
„Ne, aš nekalbu rusiškai, tik moku lietuviškai ir vis dar mokausi, bet labai sunki kalba“, – prisipažino Sidra.
Paklausta, ar ketina grįžti į Pakistaną, ji atsakė, kad nori gyventi ir dirbti čia.
„Man patinka Lietuva“, – neslėpė ji.
Vairuotojas taip pat prisipažino, kad čia jam patinka: „Gyvenu jau keturiasdešimt metų, čia kaip mano gimimo vieta“.
pakistaniečiaiužsieniečiaiLietuva
Rodyti daugiau žymių