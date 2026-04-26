Su vyru atliko testą ir netikėti tyrimo rezultatai moterį pribloškė: „Man net pasidarė bloga“

Moteris, laimingai gyvenusi santuokoje, buvo sukrėsta sulaukusi tyrimo rezultatų.
Celina ir Josephas susituokė greitai – po keturių mėnesių audringo romano – ir kartu augino tris vaikus.
Kalbėdama tinklalaidėje Love Don't Judge, Celina pasakojo: „Pradėjau gilintis į savo DNR, nes norėjau sužinoti savo kilmę – mano dukra yra tamsesnės odos, sūnus turi garbanotus plaukus, vidurinis vaikas – šviesesnės odos, ir visi klausdavo: „Kas jūs tokie?“ Aš negalėjau aiškiai atsakyti, tik sakydavau, kad esame indėnų kilmės.“
Šeimos pasaulis sugriuvo, kai pora sužinojo, kad jie yra pusbroliai. Celina prisipažino: „Kai supratau, kad esame giminės, man net pasidarė bloga, galvojau: „Ar turėtume skirtis? Ar mums apskritai dera būti kartu?’“
Ji nusprendė pasidalinti šia istorija „TikTok“ platformoje, tikėdamasi, kad tai bus linksma, tačiau vaizdo įrašas išplito – surinko milijonus peržiūrų ir sulaukė daugybės neigiamų komentarų.
Celina sakė, kad tokios reakcijos nesitikėjo: „Nesitikėjau, kad įrašas taip išpopuliarės.“ Ji pasakojo apie žiaurius komentarus: „Vienas žmogus parašė: ‘Tai taip šokiruoja, kodėl tu ištekėjai už savo pusbrolio?“
Kiti rašė: „Jie atrodo tokie panašūs – kaip jie to nepastebėjo?“ arba „Gaila vaikų, tikiuosi, iš jų niekas netyčios“, bei „Man būtų gėda būti jų vietoje“.
Apie šį netikėtą atradimą pasisakė ir poros paauglys sūnus: „Man dėl to šiek tiek keista, nes tai nėra kažkas, kuo norėtum girtis ar viešinti.“
Jis pridūrė: „Jei jie būtų tai sužinoję prieš susituokdami, tai būtų problema, bet kadangi sužinojo po to – čia nėra jokios problemos.“
Stebėtina, kad per jų vestuves nė vienas giminaitis neatpažino ryšio tarp šeimų.
Vėliau paaiškėjo, kad Josepho močiutė iš tėvo pusės buvo įvaikinta, todėl dėl nepakankamai tikslių įrašų šis ryšys liko nepastebėtas. Kalbėdama apie savo bendruomenę Kolorade, Celina sakė: „Atrodo, kad Koloradas didelis, bet iš tikrųjų ne toks jau didelis. Visi vieni kitus pažįsta ir, greičiausiai, yra kažkaip susiję.“
Nepaisydami visko, Celina ir jos vyras nusprendė šią neįprastą situaciją paversti naudinga – jie sukūrė pažinčių platformą Before We Be, skirtą padėti žmonėms išvengti netyčinių santykių su giminaičiais.
