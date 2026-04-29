Po ilgai laukto naujagimio gimimo šeimą ištiko dar viena džiugi žinia, o paskui ir šokas

Nesakysiu nieko apie išmokų dydį (nors jos tikrai mažos), darželių trūkumą (bent jau sostinėje rasti VALSTYBINĮ darželį šalia namų plėtojamame rajone – misija neįmanoma).
Tačiau paminėsiu tai, apie ką negirdėjau kažką kalbant: norint pagimdyti antrą vaiką ir kiekvieną paskesnį vaiką, privaloma pagalvoti, kada būtų optimaliausias laikas. Matyt, visai niekada.
Esam susidurę su situacija: ilgai laukėm pirmagimio, pagaliau pavyko (ačiū sveikatos apsaugos sistemai), Vaiko priežiūros atostogas (VPA) pasirinkom optimaliausiam (finansine prasme, nes kaip minėjau išmokos tikrai ne pyragai) 18 mėnesių laikotarpiui, pirmagimiui sulaukus apie 6–7 mėn. sužinojome, kad laukiame antrojo vaikelio!
Ministerija siūlo įvesti dviejų mėnesių vaiko priežiūros atostogas tėčiams
Atrodytų, džiugi žinia tiek mums, tiek valstybei. Taip ir buvo, kol nesikreipėm į „Sodrą“: į nėštumo ir gimdymo atostogas (NGA) su antru vaiku turėčiau išeiti dar būnant vaiko priežiūros atostogas VPA su pirmu vaiku (būdama VPA, kai pirmagimiui bus 15 mėn., turėčiau išeiti į NGA su antru vaiku), o tai reiškia, kad turiu pasirinkti, kokią išmoką už besidubliuojantį laikotarpį (realiai tai gali būti 3 mėn. mūsų atveju, jei vyras jau išnaudojo savo neperleidžiamus 2 mėn., ir net 9 mėn., jei būtume pasirinkę 24 mėn., VPA) noriu gauti: NGA ar VPA (NGA išmoka yra didesnė, tad patarė rinktis ją).
Bet kodėl?! PSD, dirbant 2 darbuose, mokamas nuo abiejų algų (iš 2 darbo skaičiuoja nuo pirmo euro), nors serga VIENAS žmogus ir išmoka gaunama viena.
Bet kuo pirmas vaikas prastesnis už antrą? Kuo jie susiję?.. Tai 2 skirtingi vaikai. Jie naudoja skirtingas sauskelnes, valgo už 2, lovų reikia skirtingų. Netgi drabužiai gali neatitikti sezono, nekalbant apie vaikų lytį.
Ką daryti mamai, jei pavyzdžiui, besilaukiant ji netenka vaiko tėvo, paaugus vaikui pastoja antrą kartą ir NGA jai tenka išeiti būnant VPA?.. Už pirmą vaiką ji net neturi iš ko alimentų prisiteisti, o iš jos atima visą išmoką!
Ar labai daug mūsų valstybėje pametinukų? Ypač, kai yra nustatytos VPA išmokų lubos... Net nekalbant apie tai, kad jokių privilegijų patekti į darželį, nors vaikai galimai eis į tą pačią klasę!
Išvada paprasta: valstybei nereikia vaikų. Vienas vaikas – jau prabanga ir per didelė dovana valstybei, nes šeimos narių daugėja, pajamos mažėja, bet ir tų negauni...
P.s. ministrai kalba apie ilgas VPA, tačiau iš pradžių reikia užtikrinti paprastus dalykus: darželių prieinamumą, kaip pvz., kad galima būtų trumpinti VPA, nes kur palikti vaiką? Tokiais veiksmais auginama ir net gi skatinama pašalpinių karta, kuri po VPA eis į Užimtumo tarnybą pinigų, neturėdama, kur palikti vaikus...
Išmoka susieta su gautomis pajamomis, o ne su auginamų vaikų skaičiumi
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos specialistė Skirmantė Ramoškaitė pakomentavo skaitytojos klausimus, kurie susiję su valstybiniu socialiniu draudimu.
„Vaiko priežiūros išmoka skiriama vienam iš tėvų, esančiam vaiko priežiūros atostogose, kaip kompensacija už laikinai prarastas darbo pajamas tuo laikotarpiu, kai dėl vaiko priežiūros žmogus nedirba. Ši išmoka yra susieta su anksčiau gautomis darbo pajamomis ir sumokėtomis socialinio draudimo įmokomis, o ne su auginamų vaikų skaičiumi. Todėl jei vienu metu auginami du maži vaikai, kompensuojamas vienas darbo užmokestis, o išmoka nėra mokama atskirai už kiekvieną vaiką.
Tai, kaip tėvams geriausia pasiskirstyti vaiko priežiūros išmokos gavimo laikotarpius, yra individualu – jie turėtų patys nuspręsti, kaip jiems būtų naudingiausia finansiškai. Naudotis vaiko priežiūros atostogomis už pirmą vaiką galima lanksčiai – pakaitomis tiek su vienu iš tėvų, tiek su seneliais, jei jie turi sukaupę reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą: ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.
Įprastu atveju, motinystės išmoka nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu yra 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Žmogui, pasirinkusiam vaiko priežiūros išmoką gauti 18 mėnesių, šios išmokos dydis neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės laikotarpiu sudaro 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, o likusius mėnesius – 60 proc.
Vaiko priežiūros išmoka mokama nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos tol, kol vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai – priklauso nuo to, kokį laikotarpį žmogus pasirinko. Svarbu tai, kad kol vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai, kitas iš tėvų taip pat turi pasinaudoti tik jam priklausančiu neperleidžiamu dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų ar pasirinktu vaiko priežiūros laikotarpiu ir juo gauti vaiko priežiūros išmoką. Tačiau jeigu kitas iš tėvų nepanaudoja savo neperleidžiamais dviem mėnesiais, pirmajam iš tėvų vaiko priežiūros išmokos mokėjimas nutraukiamas anksčiau nei vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai.
Taigi, asmeniui, pasirinkusiam išmoką gauti 18 mėnesių, ir kitam iš tėvų iki vaikui sueis 16 mėnesių nepasinaudojus tik jam priklausančiu dviejų mėnesių trukmės neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, „Sodra“ nutrauks vaiko priežiūros išmokos mokėjimą likus 62 kalendorinėms dienoms iki tos dienos, kai vaikui sukaks 18 mėnesių.
Jeigu, šiuo atveju, mama yra draudžiama motinystės socialiniu draudimu, gauna vaiko priežiūros išmoką ir įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, jai mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra šių išmokų suma negali būti didesnė nei 78 proc. palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės arba vaiko priežiūros išmoka. Šią tvarką nustato Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 22 straipsnis.
Pavyzdžiui, jei už ankščiau gimusį vaiką asmeniui buvo apskaičiuota 1 260 Eur (100 Eur x 60 proc. x 21 d. d.) per mėnesį vaiko priežiūros išmoka, o mėnesio motinystės išmoka sudaro 1629,18 Eur (100 Eur x 77,58 proc. x 21 d. d.), už besidubliuojantį laikotarpį per mėnesį asmeniui būtų mokama bendra 78 proc. išmokos gavėjo palankesnio kompensuojamojo uždarbio 1 630,20 Eur (100 Eur x 78 % x 20,9 d. d.) suma.
Norėčiau atkreipti dėmesį į skaitytojos laiške minimas privalomojo sveikatos draudimo įmokas kaip pagrindą gauti vaiko priežiūros išmokas. Tai nėra tikslu – PSD nėra susijęs su motinystės socialiniu draudimu. PSD įmokos užtikrina teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, jos yra mokamos nuo pajamų, 2026 m. tai sudaro 6,98 proc.
Teisę į vaiko priežiūros išmokas suteikia motinystės socialinis draudimas ir sudaro 1,81 proc. nuo pajamų“, – rašė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos specialistė.
