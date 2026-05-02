Moteriai širdis plyšta dėl sūnų elgesio: „Tikiuosi, kad vieną dieną jie susipras“

„Motinos diena, panašu, nuvils. Mano vaikai jau suaugę (sūnums 19 ir 20 metų). Nesitikiu, kad mano vyras prisimins Motinos dieną, nes tai tiesiog ne jo būdui. Todėl jam pasakiau, kad eisiu pirkti rankinės – kaip dovanos sau Motinos dienos proga. Nesakiau tiesiai „čia tau priminimas ir primink mūsų sūnums“, tik tiek ir pasakiau.
Ir štai – Motinos dienos išvakarės. Esu 90 proc. tikra, kad nei mano vyras, nei sūnūs net nesupranta, kad rytoj yra Motinos diena.
Čia ne apie dovaną ar atviruką – čia apie laiką. Nepanašu, kad turėsiu kokio nors ypatingo „mamos laiko“ su savo sūnumis. Tikiuosi, kad tai tik amžiaus klausimas ir vieną dieną jie susipras. Bet vis tiek labai liūdina“, – socialiniame tinkle „Reddit“ guodėsi viena moteris.
Prezidentas ir pirmoji ponia sveikina Motinos dienos proga: „Būkite laimingos, būkite mylimos, apsuptos vaikų juoko ir šviesos“
Komentatorės taip pat dalinosi savo patirtimis ir dalino jai savo patarimus.
„Mano vyrui švenčių minėjimas taip pat nėra svarbus, todėl jei nebūčiau jam pasakiusi, kad man tai daug reiškia, jis tikriausiai nieko ir nedarytų – nes jam iš tiesų nebūtų svarbu, jei aš nieko nedaryčiau per Tėvo dieną (nors aš visada kažką darau).
Todėl nuo pat mūsų santykių pradžios aiškiai pasakiau, kad man šie dalykai yra svarbūs, primenu apie artėjančias šventes ir pasakau, jei tikiuosi kažko konkretaus (pavyzdžiui, vienais metais, kai vaikai buvo darželyje ir pradinėje mokykloje, pasakiau, kad labai norėčiau jų rankų darbo dovanėlės).
Dėl to nesijaučiu nusivylusi ar susierzinusi, o jis turi galimybę mane pradžiuginti ir parodyti meilę...“ – rašė viena komentatorė.
Susiję straipsniai
Mirštančią mamą aplankiusį sūnų nustebino paskutiniai ištarti jos žodžiai – nepamiršta net po 25 metų
Jai antrino ir kita moteris.
„Būtent taip. Šie metai – mano pirmoji Motinos diena kaip mamai, ir ji man tikrai svarbi. Mes su vyru paprastai švenčių (išskyrus Kalėdas) labai nesureikšminame, todėl žinojau, kad jei nieko nepasakysiu, gausiu tik pasveikinimą „su Motinos diena“.
Todėl prieš kelias savaites, užmigdžiusi kūdikį, pasakiau maždaug taip: „Žinau, kad mes paprastai tokių švenčių nešvenčiame, bet Motinos diena man atrodo svarbi. Gal galėtume ją paminėti kaip ypatingą dieną, man kaip mamai?“ Jis, žinoma, sutiko ir net padėkojo, kad pasakiau – pripažino, jog pats tikrai nebūtų nieko sugalvojęs.
Bendravimas mūsų santuokoje yra svarbiausia, ir, manau, tai viena iš priežasčių, kodėl esame laimingi“, – savo istorija pasidalino kita.
„Mano sūnus dar tik paauglys, bet per paskutinį savo gimtadienį pasakiau jam, kaip nusivyliau – kad jis net nesivargino nupiešti ar padaryti atviruko.
Man nesvarbios dovanos. Noriu jaustis pastebėta per savo gimtadienį.
Be to, mūsų gimtadieniai beveik tą pačią dieną – tikrai nebuvo sunku prisiminti. Net neprašau leisti pinigų, tik neignoruoti manęs.
Tačiau šiais metais jis tikrai pasistengė. Gavau didžiulę patalynę su dinozaurais, o Motinos dienos proga planavome eiti į T-Rex parodą muziejuje.
Esu labai laiminga! Bet taip nutiko todėl, kad skyriau laiko pasikalbėti ir paaiškinti, jog turėtume su mylimais žmonėmis elgtis taip, kaip norime, kad elgtųsi su mumis“, – rašė kita mama.
Kitos moterys taip pat siūlė pasikalbėti su savo atžalomis bei sutuoktiniu ir pasiūlyti praleisti Motinos dieną taip, kaip jos nori.
„Dar ne per vėlu tiesiog paskambinti vaikams ir pasakyti: „Ei, šiandien Motinos diena. Gal galime nueiti papietauti/pavakarieniauti/į parką?“ Jei jie jau turi planų, galite susitarti kitam savaitgaliui ir tiesiog pasakyti, kaip jautiesi. Nepalik dalykų neišsakytų“, – ragino kita moteris.
Dar kitos socialinio tinklo vartotojos prisiminė, kad Motinos dienos proga mamas vyrai sveikina netgi praėjus daug metų po skyrybų.
„Mano tėvai išsiskyrė prieš daugiau nei 10 metų, bet kiekvieną Motinos dieną tėtis vis tiek jai ką nors padovanoja (ji pasiskundžia, bet vis tiek pasilieka), o per Tėvo dieną mama dovanoja jam. Nors gyvendami kartu jie tikrai nesutarė. Žmonės sudėtingi – vaikai to dar nesupranta. Jie nori savo gyvenimo, savo tradicijų ir nesuvokia, kaip jiems pasisekė turėti paprastas, ramias šventes“, – rašė komentatorė.
„Mano tėvai taip pat išsiskyrė, kai buvau labai mažas – neturiu prisiminimų apie juos kartu, tik miglotą vaizdą iš nuotraukų.
Tačiau tėtis visada pasirūpindavo, kad turėčiau ką padovanoti mamai per Motinos dieną, Kalėdas, gimtadienį ir pan. Ir čia tas pats žmogus, kuris net neprisimena, kada yra jo pačio gimtadienis. Ypač 2025-aisiais, kai turime tiek priminimų įrankių – jei žinai, kad kitam tai svarbu, pasiteisinimų nėra.
Kartais vienam iš tėvų tiesiog reikia labiau pasistengti dėl kito“, – rašė kitas vartotojas.
„Mano atveju mes išsiskyrę, bet žinojau, kad mano sūnus pats nesugalvos parašyti ar paskambinti savo tėčio mamai. Todėl priminiau jam ir pasirūpinau, kad nepamirštų. Tačiau tai darau ne dėl savo buvusiojo.
Ar jis kada nors padarytų tą patį dėl manęs? Ne. Bet aš rodau pavyzdį už mus abu. Jo šeima nuostabi, jie verti jaustis pastebėti ir mylimi šiandien.
Noriu, kad mano sūnus užaugtų ir netaptų vienu iš tų vyrų“, – rašė kita moteris.