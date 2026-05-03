Buvęs vyras ir jo nauja žmona peržengė ribas: „Ji iš tiesų tikėjo, kad tam pritarsiu“

„Su buvusiu vyru dalijamės globa – turime 17 metų dukrą ir 15 metų sūnų. Išsiskyrėme prieš 12 metų ir nuo tada kartu auklėti vaikus sekėsi sunkiai. Mano buvęs vyras yra vedęs antrą kartą ir tarp mūsų trijų didžiąją to laiko dalį tvyrojo įtampa. Jo žmona nuo pat pradžių turėjo milžiniškų lūkesčių dėl savo vaidmens vaikų gyvenime ir dėl to, kiek aš būsiu įtraukta.
Ji tikėjosi, kad vaikus augins buvęs vyras, o aš pati būsiu „mama vieną savaitgalį per mėnesį“. Kai taip nenutiko, ji tikėjosi, kad viskas, kas susiję su mama, bus dalijama po lygiai: pakaitomis švęsti Motinos dieną, keistis dalyvavimu mokyklos renginiuose ar veiklose, netgi keisti, kas dokumentuose įrašyta kaip mama. Ji iš tiesų tikėjo, kad aš tam pritarsiu ir kad tai nesukels jokių problemų mokyklose ar pas gydytojus.
Minėdami Motinos dieną, šimtai Indonezijos vaikų prausė mamoms kojas: atskleidė šios tradicijos reikšmę
Ji tikėjosi, kad vaikai pradės ją vadinti mama vos tik ji ištekės už jų tėvo ir manė, kad aš juos „paskatinsiu“ (t. y. priversiu) taip daryti. Tai buvo ilgalaikis lūkestis, kuris niekada neišsipildė.
Ji taip pat tikėjosi turėti tokias pačias teisines galias, kaip mes su buvusiu vyru: vylėsi priimti sprendimus dėl vaikų be mūsų sutikimo – pavyzdžiui, kur jie mokysis, pas kokius gydytojus eis, į kokias vasaros stovyklas važiuos ir net kokią religiją išpažins.
Ji norėjo pakeisti vaikų pavardes į dvigubas – su jos, mano ir buvusio vyro pavardėmis. Ji buvo įsitikinusi, kad tai tikrai įvyks. Kai šiai idėjai nepritariau, daugiau nei metus ji dėl to kėlė pykčio scenas.
Buvusio vyro žmona yra iš turtingos šeimos ir įpratusi, kad viskas vyksta pagal jos norus. Todėl jos lūkesčiams neišsipildžius, ji dar labiau pradėjo manęs nekęsti. Ji atstūmė mano vaikus, nes bandė juos kontroliuoti ir pakeisti jų gyvenimą pagal savo įsivaizdavimą. Pavyzdžiui, ji bandė juos perkelti į privačią mokyklą ir spaudė juos prašyti manęs sutikimo. Ji norėjo, kad mano dukra lankytų šokius ir muzikos pamokas iki 6 kartų per savaitę, o sūnus – futbolą ir boksą taip pat 6 kartus per savaitę. Vaikams tai nebuvo įdomu, bet ji vis tiek juos vedė per prievartą, sakydama, kad „taip daro mergaitės ir berniukai“.
Vaikai dėl viso to jos nemėgsta. Vaikai svajojo, kad jų tėvas išsiskirtų su nauja žmona – žinau, kad bent du kartus jo to prašė. Kai ji tai sužinojo, kaltino mane.
Vaikai stengiasi su ja praleisti kuo mažiau laiko. Jie jos nevertina, ir tai erzina mano buvusį vyrą bei jo žmoną. Mes su juo apie tai kalbėjome, bet jis sako, kad jie turėtų ją vertinti, o aš esu kalta, nes jų neverčiu to daryti. Jis tvirtina, kad jo žmona pagerino vaikų gyvenimą, nepaisant to, ką vaikai galvoja ar sako.
Iki praėjusių metų jie neturėjo bendro vaiko, todėl ši Motinos diena jai bus pirmoji kaip mamai. Ši diena jai visada buvo skaudi, nes vaikai būna su manimi ir ją mama laiko tik mano buvęs vyras.
Dabar mano buvęs vyras sugalvojo, mano nuomone, absurdišką idėją – kad tą dieną turėtume praleisti visi kartu. Jis sako, kad tai pirmoji jo žmonos Motinos diena ir mūsų vaikai taip pat turėtų būti šalia. O vaikai nebus, jei nebus manęs.
Aš griežtai atsisakiau, tikrai neleisiu Motinos dienos su jo žmona. Jis bandė ginčytis, bet aš tiesiog išėjau ir nuo tada neatsiliepiu į jo skambučius. Jis atsiuntė kelias žinutes, bet jas ignoravau. Galiausiai jis pasiuntė savo seserį, kuri pareiškė, kad aš buvau nemandagi ir vaikai nemėgsta savo pamotės tik dėl manęs“, – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė į keblią situaciją patekusi moteris.
