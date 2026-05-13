Moteris nusipirko dėvėtą rankinę: liko priblokšta pamačiusi, kas jos viduje

Moteris nusipirko naudotą rankinę dėvėtų daiktų parduotuvėje ir suprato, kad jos viduje slypi tikra laiko kapsulė.
Ji pasakojo vaikščiojusi po savo rajono dėvėtų daiktų parduotuvę, kai jos dėmesį patraukė tamsiai raudona rankinė.
Tą akimirką ji suprato, kad privalo ją nusipirkti.
Kaunietė išsklaidė mitą apie dėvėtų drabužių parduotuves: parodė įdomiausius radinius
„Maniau, kad perku rankinę, bet viduje radau laiko kapsulę. Net nepažiūrėjau, kas joje yra – viską atidarinėjau namuose tarsi kalėdinę dovaną“, -„Reddit“ atskleidė ji.
Ji pasakojo, kad rankinėje buvo veido pudrų, skaistalų, antakių priežiūros rinkinys, lūpdažių ir nagų lako. Toks turtingos vyresnės damos rinkinys „su lengvu pelėsio prieskoniu“.
Ji skyrė nemažai laiko ieškodama informacijos apie šiuos produktus internete, tačiau rado tik vieną ar du iš jų, todėl nusprendė pasidalinti savo radinio nuotrauka socialiniuose tinkluose ir paprašyti kitų nuomonės, rašė „mirror“.
Komentaruose vienas žmogus parašė:
„Greitai paieškojau pagal nuotraukas ir neradau nė vieno atitikmens. Tikriausiai turi tikrai unikalią ir retą vintažinės kosmetikos kolekciją. O ta rankinė – tiesiog vau!“
„Tokius daiktus mano mamos laikais (tyliosios kartos, galbūt ir „baby boomer“ kartos moterys) dažniau naudojo kaip kosmetikos ar higienos priemonių krepšelius, o ne kaip rankines. Kažkas panašaus į nekelioninį kosmetinį lagaminėlį“, – rašė kitas.
„Viena mėgstamiausių mano mamos rankinių – raudonos odos su žalvarinėmis sagtimis, zomšiniu pamušalu, daugybe kišenių ir skyrelių – yra vienas brangiausių mano turimų daiktų“, – rašė komentatorius.
