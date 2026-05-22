Į aklą pasimatymą atėjusi mergina vylėsi, kad nieko nenutiks, tačiau klydo: „Nuo to apsisaugoti negalėjau“

Vieną vakarą nuobodžiavau maigydama televizoriaus pultelį ir ieškodama įdomaus vakaro filmo, kai sulaukiau skambučio iš nepažįstamo numerio. Maniau, skambina sukčiai. Norėjau atmesti skambutį, tačiau paskutinę sekundę pakėliau. Pamaniau, pokalbis prablaškys, pasijuoksiu iš tų apgavikų.
Tačiau pašnekovas, mano nuostabai, kalbėjo lietuviškai ir jokių prekių man nesiūlė. Tai buvo jaunas vyras, kuris sumaišė numerius – skambino dėl kažkokios mašinos dalies skelbimo internete.
Tiesa, atsisveikinti kažkaip neskubėjo nei jis, nei aš. Pasijuokėme abu dėl to scenarijaus su sukčiumi, kuriuo jį palaikiau. Užsimezgė lengvas flirtas ir gana įdomus pokalbis.
Pasirodo, nepažįstamasis gyveno tame pačiame mieste ir rajone, kaip ir aš. Ir visai netoli mano namų. Na, pasijuokėme, paplepėjome dar apie orą ir rajono aktualijas, ir atsisveikinome.
Po to skambučio jaučiausi tokia tarsi apsvaiginta. Nors žmogaus ir nebuvau mačiusi, bet jaučiau jam didelę trauką. Jo balsas, kalbėjimo maniera, humoras mane sužavėjo. Po to eidama gatve ar apsipirkinėdama parduotuvėje, važiuodama troleibusu akimis skenavau kiekvieną vyrą. O gal tai jis? O gal užkalbinti ir patikrinti, ar ne tą patį gražų paslaptingą balsą išgirsiu.
O gal paskambinti jam pačiai? Numerį juk turiu...
Tačiau panašios mintys akivaizdžiai kamavo ir mano nepažįstamąjį pašnekovą. Nes vieną dieną sulaukiau netikėtos jo žinutės: „Laba diena. Kokia ji graži, tiesa? Puiki proga išgerti kavos. Gal susitinkam? Pažadu pats pavaišinti ir nieko nesiūlysiu pirkti“.
Nusikvatojau. Atsakymo jam ilgai laukti nereikėjo. Susitarėme susitikti prie vienos populiarios mūsų rajono kavinukės.
Labai jaudinausi. Na, žinot, aklas pasimatymas. Tik tu net to žmogaus anketos nesi matęs, nežinai, kaip jis atrodo, nei kiek jam metų, ar jis vedęs, ar nebus koks iš kalėjimo išėjęs. Bet apžavėta jo balso ir tikrai šilto bendravimo nutariau pabandyti susipažinti. Susitinkame tarp žmonių, nieko nenutiks.
Tačiau kaip aš klydau. Nutiko tai, ko visiškai nesitikėjau ir nuo ko apsisaugoti negalėjau. Tik pamačiusi jį supratau, kad tai JIS. Ir tas likimo pirštas taip dūrė man kažkur į paširdžius, kad net oro pristigau. Maniau, kad meilė iš pirmo žvilgsnio būna tik romantiniuose filmuose. Bet ne, pasirodo, tai gali nutikti ir realiame gyvenime.
Jis buvo nepaprastai vyriškas, tvirtai sudėtas, dailus, charizmatiškas. Stovėjo su dviem kavos puodeliais – vieną, kaip ir žadėjo, aprišęs rožiniu kaspinėliu.
Kas buvo po šio pasimatymo? Buvo daug juoko, daug drugelių pilve ir daug kitų susitikimų.
Esame kartu jau penkiolika metų, auginame dvi nuostabias dukras. Vis dar esu jį beprotiškai įsimylėjusi, kaip ir tada, kai pirmą kartą jį pamačiau.
Vis pagalvojame, kas būtų, jei jis būtų surinkęs teisingą telefono numerį ir radęs ieškomą automobilio detalę, o ne gyvenimo meilę?
Esame dėkingi tam keistam atsitiktinumui, toms žvaigždėms, kurios suvedė dviejų nepažįstamų žmonių likimus keisčiausiu būdu ir leido patirti didžiausią ir įspūdingiausią gyvenimo nuotykį, kuris tęsiasi iki šiol.
Ši istorija dalyvauja rašinių konkurse „Žvaigždės nulėmė likimą: neįtikėtina mūsų pažinties istorija“.
