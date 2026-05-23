Po kaukusių sirenų – netikėtas lietuvės įrašas: „Praleido puikią progą patylėti“

2026 m. gegužės 23 d. 13:48
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose kilo diskusijų audra po personalo specialistės įrašo apie darbo pokalbį oro pavojaus metu. Primename, kad trečiadienio rytą rytinėje Lietuvos dalyje buvo paskelbtas oro pavojus dėl netoli sienos radarais užfiksuoto į droną panašaus objekto. Gyventojai telefonuose gavo perspėjimo pranešimus, o daliai jų buvo rekomenduota vykti į priedangas.
Moteris platformoje „LinkedIn“ pasidalijo, kad net ir kaukiant telefonams dėl pavojaus, pokalbis su kandidatu nebuvo nutrauktas.
„Kalbi su kandidatu, kai skelbiamas oro pavojus ir pas visus pokalbio dalyvius ima kaukti telefonai – padedam į šoniuką ir kalbam toliau. Personalo skyriaus (HR) darbas – kartais tikrai ekstremaliomis sąlygomis“, – buvo rašoma įraše.
Netrukus įrašo ekrano nuotrauka paplito kituose socialiniuose tinkluose, o internautai negailėjo kritikos. Daugeliui užkliuvo tai, kad darbo pokalbis esą buvo tęsiamas nepaisant perspėjimo apie galimą pavojų.
„HR'ui mes tik resursai — kaip čia kažkas drįsta jai gadinti interviu?“ – ironizavo vienas komentatorius.
„HR'as parodė, kad dzin saugumas“, – rašė kitas.
Kiti internautai stebėjosi pačiu įrašu ir svarstė, kad autorė „praleido puikią progą patylėti“.
Tiesa, atsirado ir gynusių personalo specialistę. Vieni ragino „baigti stumti“, kiti priminė, kad pati HR darbuotoja taip pat yra tokia pati darbuotoja kaip ir visi kiti.
Vėliau originalus įrašas iš „LinkedIn“ buvo pašalintas.
