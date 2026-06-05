Vyras toleruoja žmonos neištikimybę: pasakė, kodėl užsimerkia prieš skaudžią išdavystę

„Pastaruoju metu perskaičiau daug istorijų, todėl noriu pasidalinti mintimi, kurią, manau, daugeliui neištikimybę patyrusių sutuoktinių svarbu išgirsti, nors tai ir skaudu. Kartais, kai partneris staiga praranda susidomėjimą intymumu, priežastis nėra stresas, darbas ar vaikai. Kartais taip nutinka todėl, kad jų emociniai ir fiziniai poreikiai yra patenkinami kitur.
Neseniai perskaičiau įrašą kitame forume, kuris mane privertė stipriai apie tai susimąstyti. Autorė pasakoja, kad įsimylėjo žmogų už savo santuokos ribų. Laikui bėgant jai darėsi vis sunkiau būti intymiai su savo sutuoktiniu – ne todėl, kad jis blogas žmogus, o todėl, kad jos jausmai ir troškimai nukreipti į kitą žmogų.
Ji apibūdino vyrą taip – cituoju: „Jis yra geras žmogus ir tėvas, ir tebėra labai atsidavęs man.“
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Ji liko santuokoje dėl vaikų ir stengėsi išlaikyti šeimą, tačiau viduje jautėsi tuščia ir emociškai atsiribojusi.
Tai nėra bandymas ką nors kaltinti ar smerkti, tačiau man atrodo svarbu, kad žmonės, patyrę tokį partnerio atsitraukimą, suprastų: kartais atstumo priežastis yra neištikimybė. Tai skaudi, sunkiai priimama tiesa, bet ji gali paaiškinti, kodėl žmogus, kuris kadaise jus mylėjo, dabar atrodo emociškai ir fiziškai nepasiekiamas.
Jei jūsų partneris staiga tapo šaltas, nutolęs, nebesidomi artumu ar net ima piktintis intymumu, pasitikėkite savo nuojauta. Jūs nesate išprotėję ir nesate vieni. Kartais tiesa yra ta, kad jų širdis – o kartais ir kūnas – yra su kitu.
Kadangi tai palaikymo bendruomenė, noriu pabaigai pasakyti, kad jei tai išgyvenate, jūs nusipelnėte sąžiningumo, pagarbos ir tikros meilės. Nesitaikykite būti kieno nors „atsarginiu variantu“ ar emociniu globėju, kol tas žmogus save investuoja kitur. Jūs esate svarbūs, ir jūsų skausmas yra tikras“, – rašė „Reddit“ vartotojas.
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Ši tema sulaukė didelio susidomėjimo. Komentatoriai socialinėje erdvėje dalinosi savo istorijomis ir pasakojo savo santykių problemas. Vienas vyras papasakojo apie savo neištikimą žmoną ir paaiškino, kodėl su ja vis dar yra neišsiskyręs.
„Norėčiau, kad būčiau pasitikėjęs savo nuojauta, tačiau mano žmonai neseniai buvo diagnozuota vilkligė, todėl maniau, kad visas jos atsitraukimas ir intymumo stoka yra susiję būtent su tuo. Net nenutuokiau, kad tikroji priežastis buvo jos romanas su savo „draugu“.
Moterys negali vienodai atiduoti savęs dviem žmonėms – jos arba myli tave, arba ne.
Ne, aš su ja neišsiskyriau ir nerašau čia tam, kad skųsčiausi savo nelaimėmis. Tikiuosi, kad tai padės tiems, kurie išgyvena kažką panašaus arba įtaria, kad santykiuose kažkas ne taip.
Jei manote, kad santuokoje galima „laimėti“, vadinasi, į ją žiūrite neteisingai. Jei vienas partneris laimi, galiausiai pralaimi abu.
Manau, kad šiuo metu mes abu pralaimime, nes tai buvo sunkiausias dalykas, kurį mums teko išgyventi.
Atvirai kalbant, vieninteliai, kurie šioje situacijoje iš tiesų laimi, yra mūsų vaikai. Nes jie turės šeimą su abiem tėvais – mama ir tėčiu, kurie daro viską, kad sustabdytų iš kartos į kartą perduodamas traumas“, – apie sunkią situaciją šeimoje atviravo vienas komentatorius.
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