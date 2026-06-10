Taip jau sutapo, kad tą savaitgalį tame pačiame SPA ilsėjosi ir vaikinų kompanija. Vis spigino akimis, matėm, kad domisi. Todėl nutarėm juos šiek tiek paerzinti.
Buvo labai juokinga ir smagu stebėti, kaip jie sekioja mus. Mes į „džiakuzį“, ir jie visi sulenda. Mes į baseiną paplaukioti, ir jie iš paskos.
Kai visi galiausiai susigrūdome į garinę pirtį, istorija pasiekė kulminaciją. Tai buvo ne šiaip paprasta pirtis, tai buvo turkiška pirtis – kas nežino, tai paaiškinsiu, kad ten yra prietema, o dėl kylančių garų ką nors įžiūrėti yra dar sunkiau.
Ar atšalus santykiams gali padėti grupinis seksas?
Susėdo visi ant skirtingų laiptų pakopų. Vaikinai aukščiau, kur šilčiau, merginos žemiau, kur vėsiau. Aš įsitaisiau ant žemiausios pakopos, nes didelio karščio nelabai pakeliu.
Tuomet ir susigundėm su viena iš draugių vaikinus dar labiau paerzinti – draugė, sėdėjusi už viena pakopa aukščiau, pradėjo kitai draugei daryti nugaros masažą. Po sekundės visos pagavom mintį ir tęsiau jos pradėtą žaidimą toliau.
Pradėjau skleisti visokius garsus leisdama visiems suprasti, kad man yra nepaprastai gera. Kad draugė tiesiog minkė mano nugarą, nelabai kas ir matė. Tamsoje girdėjosi tik mano dūsavimai. Vaikinai pradėjo šūkauti ir juoktis. Vienas iš jų nesusitvardė ir nušoko nuo viršutinės pakopos pažiūrėti, kas ten apačioje vyksta.
Pamatęs, kad merginos tiesiog surengė karštą teatrą, tiesiog prapliupo juoktis. Po to, kai visi sušokome į baseiną, jis priplaukė prie vienos iš mano draugių (tos, kurią masažavo) ir užkalbino. Sakė, kad tokia drąsi ir pasiutusi panelė yra jo svajonė.
Susiję straipsniai
Kalbasi jie iki šiol – jau keletą metų yra labai graži aistringa pora. Tokios atomazgos po pierties nesitikėjo ne vienas iš mūsų.
Pasakoju šią draugų meilės istoriją (su jų leidimu, jie nėra geri rašytojai) norėdama parodyti, kad kartais likimas suveda reikiamus žmones, tačiau ir jiems patiems reikia įdėti šiek tiek pastangų, kad tą likimo siųstą žmogų pastebėtų net ir tamsioje prityje.
Ši istorija dalyvauja rašinių konkurse „Žvaigždės nulėmė likimą: neįtikėtina mūsų pažinties istorija“.
Iki pat Joninių lauksime jūsų pasakojimų elektroniniu paštu bendraukime@lrytas.lt. Trijų didžiausio skaitytojų dėmesio sulaukusių istorijų autorius apdovanosime prizais – ką tik pasirodžiusia leidyklos „Alma littera“ išleista knyga „Ragana Freda“, kurios autorė – portalo Lrytas „Gyvenimo būdo“ redaktorė Jurgita Noreikienė.
Daugiau apie konkursą rasite čia.