Vyras prisipažino apie meilužę savo mylimajai, tačiau nutylėjo vieną esminę detalę

Visi svajoja apie laimingus ir sveikus santykius, tačiau realybėje ne visada viskas klostosi taip, kaip tikimasi. Tą suprato ir 38-erių moteris, sužinojusi, kad jos vyras dvejus metus buvo jai neištikimas.
Nors ji priėmė jo atsiprašymą ir vėliau už jo ištekėjo, po kurio laiko sulaukė dar vieno skaudaus smūgio — paaiškėjo, kad buvusi meilužė vis dar yra jo gyvenime.
„2021 metais ištekėjau už savo dabar 37 metų vyro. Prieš tai jis man prisipažino apie ankstesnį romaną (2018–2020 m.) su ištekėjusia moterimi. To romano metu ji pastojo ir pasidarė abortą. Jis sakė, kad viskas baigta“, – „Reddit“ platformoje pasakojo moteris.
Su meiluže žmonos užtiktas vyras tokios bausmės nė nebūtų susapnavęs
Ji pridūrė, kad vyras taip pat buvo užsiminęs apie „artimą kolegę, su kuria retkarčiais dirbdavo.
„2023 metais, kai mūsų dukrai buvo penki mėnesiai, radau 2020-ųjų nuotrauką, kurioje jis lovoje su ta kolege. Tuomet sužinojau tiesą: romano partnerė ir ta kolegė, su kuria jis iki šiol dirbo, buvo tas pats žmogus.
Vyras niekada nepasakė, jog moteris, su kuria jis turėjo romaną ir kuri pastojo, vis dar liko jo gyvenime.
Tačiau vyras tikina nemelavęs — esą jis buvo sąžiningas dėl romano, tik neatskleidė moters tapatybės.
Man tai buvo esminė informacija. Jei būčiau žinojusi, kad jis vis dar su ja dirba ir toliau bendraus, greičiausiai nebūčiau už jo tekėjusi ir nesusilaukusi vaiko. Jaučiuosi tarsi iš manęs būtų atimta galimybė priimti sprendimą.
Jis tvirtina, kad dabar jų bendravimas griežtai profesinis ir apie susitikimus mane informuoja. Tačiau vien faktas, kad ji vis dar yra jo pasaulyje, mane iš naujo traumuoja.“
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Ji taip pat atskleidė, kad pora lankosi terapijoje, o sužinojusi visą tiesą ji pradėjo vartoti antidepresantus, rašė „Mirror“.
„Jis gailisi. Tačiau aš įstrigau nuolatiniuose apmąstymuose ir nepasitikėjime, jaučiuosi įkalinta tarp sprendimo likti ar išeiti.
Ar kas nors yra susidūręs su situacija, kai meilužė ar meilužis ilgą laiką lieka sutuoktinio darbovietėje? Ar įmanoma iš tiesų išsigydyti santykius visiškai nenutraukus kontakto?“
Komentaruose nuomonės buvo griežtos.
Vienas vartotojas rašė: „Jis žinojo, kad jos tapatybė sukels problemų, todėl sąmoningai ją nutylėjo — nutylėjimas taip pat yra melas.
Kol jie dirba kartu ir keliauja darbo reikalais, jūs niekada juo iki galo nepasitikėsite.“
Kitas pridūrė: „Iš asmeninės patirties — neištikimi žmonės dažnai išduoda dar kartą, tai retai būna vienkartinė klaida.
Niekada juo visiškai nebepasitikėsite ir dar ilgai kentėsite. Aš likau su neištikimu partneriu ir vėliau vėl buvau išduota — situacija tik blogėjo.“
Trečiasis komentatorius buvo dar tiesmukiškesnis: „Kodėl tekėjote už žmogaus, kuris daugiau nei dvejus metus turėjo romaną? Akivaizdu, kad tas vyras jūsų nemyli. Jis nesigaili — jis tik nusiminęs, kad jūs sužinojote, kai manė, jog viską nuslėpė ir galės ją išlaikyti savo gyvenime, rašo „mirror“.
Atraskite pagarbą sau ir išeikite. Nešvaistykite daugiau savo brangaus gyvenimo laiko su tokiu žmogumi.“