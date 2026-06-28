„Man reikia patarimo, kaip padėti savo geriausiai draugei, kuri šiek tiek „nuvažiavo nuo kelio“ po to, kai prieš kelis mėnesius išsiskyrė su ilgamečiu partneriu.
Tiesą sakant, tai buvo teisingas sprendimas, nes jos buvęs vaikinas buvo nestabilus ir nepatikimas, tarp jų dažnai kildavo didelės scenos net prie ketverių metų dukros.
Dabar ji gyvena mažame bute su dukra, tačiau yra daug laimingesnė, gyvenimas tapo ramesnis. Ji sulaukia daug palaikymo iš draugų, tarp jų ir iš manęs, taip pat iš savo šeimos.
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Bet problema ta, kad ji beveik kiekvieną savaitgalį eina linksmintis su kitomis vienišomis draugėmis, nemažai išgeria ir susipažįsta su vyrais. Aš jau net pamiršau, su kiek jų ji miegojo nuo tada, kai išsiskyrė su buvusiuoju.
Aš jos neteisiu, tačiau nerimauju, kad ji iš tikrųjų nėra laiminga ir visas šis vakarėlių gyvenimas yra tik savęs žalojimo forma.
Kartais savaitgaliais, kai ji išeina, prižiūriu jos dukrą. Man tai visai nesunku, nes myliu jos vaiką kaip savo, be to, ji puikiai sutaria su mano mažąja dukra.
Ką man daryti? Norėčiau su ja pasikalbėti, bet bijau, kad tai gali nuskambėti neteisingai ir ji pamanys, jog ją smerkiu dėl jos gyvenimo būdo. Gal turite idėjų?“ – „Mirror“ klausė dėl draugės nerimaujanti moteris.
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Santykių ekspertė Coleen Nolan rašė, kad jei draugė elgiasi atsargiai ir saugiai, jos elgesys nedaro įtakos jos dukrai, bičiulei galima leisti šiek tiek „išprotėti“.
„Dabar ji yra vieniša mama, ką tik nutraukė nesėkmingus santykius, kuriuose jautėsi įkalinta ir suvaržyta, todėl manau, kad tokia jos reakcija yra gana natūrali.
Aš ir pati po ilgos draugystės kurį laiką gyvenau gana audringai, tačiau tai netrunka amžinai. Naujumo jausmas praeina, pradedi nuobodžiauti ir vėl imi norėti su kuo nors susipažinti bei galvoti apie naujus santykius.
Panašu, kad jūsų draugei reikia sustiprinti savo savivertę ir pasitikėjimą savimi, o galbūt toks elgesys jai padeda tai padaryti – ji turi iš naujo atrasti save.
Jūs jau esate puiki draugė. Žinoma, jei ji tikėtųsi, kad jūs nuolat prižiūrėsite jos vaiką, kol ji linksminsis, arba jei jos gėrimas pradėtų kelti nerimą, tuomet reikėtų apie tai pasikalbėti. Tačiau jei taip nėra, tiesiog darykite viską, kad ją palaikytumėte ir būtumėte šalia.
Leiskite jai žinoti, kad visada esate pasiruošusi išklausyti. Jei nuspręsite pasikalbėti, darykite tai švelniai, užduodama klausimus, kurie padėtų pradėti pokalbį. Pavyzdžiui, galite paklausti: „Ar manai, kad greitu metu norėtum vėl kurti santykius, ar kol kas tau patinka būti vienai ir tiesiog pasilinksminti?“
Manau, kad ji atsivers, jei jūsų požiūris bus rūpestingas ir palaikantis“, – patarė santykių ekspertė.
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