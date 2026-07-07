Keleivė ant servetėlės parašė flirtuojančią žinutę skrydžio palydovui — neįtikėtina, kas įvyko po to

Kartais nėra nieko geriau, nei tiesiog imti ir siekti to, ko nori. O jei būsi atstumtas — kas čia tokio? Niekas kitas neprivalo apie tai žinoti, o bent jau būsi pabandęs atkreipti tau simpatiško žmogaus dėmesį.
Būtent taip pasielgė viena moteris, kuriai jos skrydžio palydovas pasirodė labai patrauklus.
Savo netikėtą pažinties istoriją Alycia Viola pasidalijo „Instagram“, kur įrašas sulaukė daugiau nei milijono patiktukų ir beveik 11 tūkst. komentarų.
Kodėl moterys flirtuoja su savo vyrų draugais?
Skrydžio metu Alycia paspaudė iškvietimo mygtuką ir paprašė taurės šampano, kurią jai atnešė žavus skrydžio palydovas. Tačiau netrukus ji įteikė jam raštelį.
Alycia juokavo, kad jai prireikė „skystos drąsos“ (taurės alkoholio), kad išdrįstų užduoti skrydžio palydovui klausimą.
Ant servetėlės buvo parašyta: „Ar po skrydžio nueitum su manimi išgerti?“ Vienoje pusėje buvo pažymėta „taip“, kitoje — „ne“.
Susikaupusi ir šiek tiek jaudindamasi, ji atidavė jam servetėlę, o po kelių minučių jis nepastebimai ją grąžino.
Ir štai — kai skrydžio palydovas padavė servetėlę atgal, buvo apibrauktas atsakymas „taip“.
Vėliau tą patį vakarą jiedu išėjo kartu išgerti, o Alycia prie vaizdo įrašo parašė vieną žodį — „sėkmė“.
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„Negaliu patikėti, kad praėjo jau dveji metai nuo tada, kai pasidalijau šia akimirka su savo dabartiniu sužadėtiniu“, — rašė ji įrašo aprašyme, įrodydama, kad kartais verta nebijoti ir būti drąsiam.
Komentaruose kiti žmonės taip pat dalijosi savo netikėtomis pažinties istorijomis, rašė „Mirror“.
Vienas žmogus rašė: „Skridau į Balį savaitgaliui su draugais, o šalia manęs lėktuve sėdėjęs vaikinas pradėjo kalbinti.
Kitą vakarą jis paskambino ir pakvietė vakarienės, o po savaitės, kai jau buvau grįžusi į Džakartą, vėl paskambino ir paklausė, ar norėčiau dar susitikti.
Dabar kartu jau 18 metų ir 14 metų esame susituokę.“
Kita moteris pasidalijo savo tetos istorija: „Awww, ši istorija taip sušildė mano širdį. Mano teta taip pat taip susipažino su savo vyru.
Ji dirbo skrydžių palydove „Emirates“, o jis skrido verslo reikalais. Jie pradėjo kalbėtis, tačiau ji apsimetė sunkiai prieinama. Tad jis davė jai savo numerį tikėdamasis, kad ji paskambins ar parašys žinutę. Deja, per persėdimą ji numerį pametė.
Bet jis ir toliau rinkdavosi skrydžius su „Emirates“, tikėdamasis ją dar kartą sutikti — IR SUTIKO!
Iš pradžių jis buvo kiek nusivylęs, nes manė, kad jai neįdomus, nors jų pirmojo susitikimo skrydžio metu taip nepasirodė.
Jie dar kartą apsikeitė numeriais — šįkart abu, dėl visa ko.
Šiandien jie susituokę nuo 2008 metų ir augina du nuostabius vaikus.“
stiuardaiskrydžio palydovaskeleivė
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