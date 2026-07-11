Poilsiautoja nustebo pamačiusi, kas – po vyrų maudymosi kelnaitėmis: „Ar tai – nauja norma?“

„Kodėl tiek daug jaunesnių vyrų po maudymosi šortais dėvi apatinius? Šiandien paplūdimyje pastebėjau, kad beveik visi jaunesni nei 25 metų vaikinai po maudymosi šortais dėvėjo apatinius. Ar tai tapo nauja norma?
Žinau, kad jie dėvėjo apatinius, nes jų maudymosi šortai buvo nuleisti taip žemai, kad aiškiai matėsi apatinių juosmuo“, – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė viena nustebusi poilsiautoja.
Prie jos įrašo žmonės suskubo komentuoti. Vieni piktinosi, kodėl moteris žvalgosi į kitų vyrų kelnaites.
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„Pamatyti kažkieno apatinių juostą nėra tas pats, kas spoksoti į tarpkojį. Nustokite manyti, kad visi yra apsėsti svetimų lytinių organų“, – autorę gynė komentatorė.
Kiti darė išvadas, kad vyrai dažnai antras kelnaites apsimauna norėdami paslėpti savo „pasididžiavimo“ kontūrus arba intymioje srityje išvengti nemalonios odos trinties su smėliu. Treti dalinosi patarimais, kaip dar galima išvengti šių nepatogumų paplūdimyje.
„Būtent todėl šokių diržas yra pirmas dalykas, kurį rekomenduoja maždaug 90 proc. vyrų, vilkinčių aptemptus vientisus kostiumus, pavyzdžiui, „Žmogaus-voro“ kostiumą.
Tik visiški naujokai dėvi apatinius po maudymosi šortais. Jie neturi vidinio tinklinio pamušalo todėl, kad pamušalas sulaiko smėlį, o šis trinasi į jautrias vietas ir sukelia diskomfortą. Dėvėti apatinius po tokiais šortais yra tas pats – smėlis kaupiasi ir dirgina odą.
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Įprastos maudymosi kelnaitės paprastai turi vidinį tinklinį pamušalą, o banglenčių šortai („Board shorts“) jo neturi.
„Board shorts“ yra ilgesni, laisvesnio kirpimo, geriau saugo kelius nuo saulės ir... visada turi viena kišene mažiau, nei norėtųsi“, – savo pastebėjimais dalinosi kitas komentatorius.
Socialiniame tinkle atsirado nemažai vyrų, kurie patys dėvi apatinius po maudymosi kelnaitėmis.
„Aš taip pat po maudymosi šortais dėviu apatinius. Išlipus iš vandens per šlapius šortus labai aiškiai matosi lytinio organo kontūrai, o man visai nesinori to demonstruoti visiems vandens parke“, – prisipažino vyras.
„Aš nekenčiu to tinklinio pamušalo. Paprastai jį iškerpu ir po maudymosi šortais dėviu greitai džiūstančias „bokserio“ tipo kelnaites. Man per penkiasdešimt“, – antrino kitas.
Kai kurie komentatoriai prisipažino, kad norėdami išvengti nepatogumų su maudymosi kelnaitėmis, stengiasi lankytis atokesnėse vietose ir renkasi nudistų ar vyrų paplūdimius.
Tiesa, buvo ir tokių, kuriems mintis apie dvigubas kelnaites labai nepatiko.
„Prieš kelias savaites perskaičiau, kad Prancūzijoje viešuosiuose baseinuose reikalaujama dėvėti aptemptas maudymosi kelnaites („Speedo“ arba vadinamąsias „budgie smugglers“), kad žmonės vengtų nehigieniškų dalykų, pavyzdžiui, po maudymosi šortais dėvėti savo įprastus apatinius.
Tuomet pagalvojau: kas apskritai vilkėtų apatinius po maudymosi šortais, nebent sprendimas eiti maudytis būtų visiškai spontaniškas?
Perskaitęs šią diskusiją, daugiau niekada nebenorėsiu eiti į viešą baseiną“, – prisipažino komentatorius.
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