Pirkėja neteko amo pamačiusi regiono pardavėjas: „Peržengė elementaraus padorumo ribas“

Viskas prasidėjo nuo to, kai apsilankiau parduotuvėje Elektrėnuose. Kai kasininkė pradėjo skenuoti prekes, man iš karto krito į akis jos ilgi priauginti nagai.
Skenuodama prekes, ji kaskart kažką pasižymėdavo kasos kompiuteryje, ir jos nagai įkyriai barškėdavo į ekraną. Ilgi priauginti nagai buvo laisvo elgesio moterų išvaizdos atributas, bet parduotuvės kasoje demonstruoti iššaukiantį manikiūrą nedera.
Parašiau pretenziją parduotuvių tinklo administracijai, bet klientų aptarnavimo specialistė tik gynė ir teisino skundžiamą darbuotoją ir jokio vidaus taisyklių nei higienos normų pažeidimo tame nepamatė.
Salantuose – iš senjorų pinigų lobusios kredito unijos kasininkės atgaila
Vėliau apsilankiau Kaišiadorių parduotuvėje ir ten pamačiau identišką vaizdą: mane aptarnavusi kasininkė taip pat buvo su ilgais priaugintais nagais. Likau šokiruota.
Vėl parašiau pretenziją administracijai, bet klientų aptarnavimo specialistė vėl gynė ir teisino skundžiamą darbuotoją, esą tinklo administracija vadovaujasi šiuolaikišku požiūriu ir gerbia savo darbuotojų teisę į asmeninį stilių.
Kai po kurio laiko vėl apsilankiau Elektrėnų parduotuvėje, mane aptarnavusi kasininkė buvo nusilakavusi nagus rėkiančia spalva – ryškiai ruda. Vėl parašiau pretenziją administracijai, bet klientų aptarnavimo specialistė taip pat gynė ir teisino skundžiamą darbuotoją ir jokio vidaus taisyklių nei higienos normų pažeidimo tame nepamatė.
Administracijos darbuotojos nesupranta, kad čia kalbama ne apie darbo drausmės ar įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, bet apie elementarų padorumą.
Susiję straipsniai
Pardavėjos – kasininkės darbas reikalauja nuolatinio kontakto su grynaisiais pinigais ir skenavimo aparatais, o ilgi nagai tik trukdo tai daryti. Parduotuvių aptarnaujančio personalo manikiūras turi būti santūrus, šviesių pastelinių spalvų, nekrintantis į akis.
Pardavėjos – kasininkės akivaizdžiai pamiršo, kad parduotuvė – tai ne striptizo klubas ir ne viešnamis ir kad čia nedera gluminti klientus iššaukiančiu manikiūru. Klientai į parduotuvę ateina apsipirkti, o ne lytinės aistros tenkinti. Šiuo atveju skundžiamos kasininkės peržengė elementaraus padorumo ribas.
Administracijos darbuotojos nėra teisios sakydamos, kad jų pardavėjų – kasininkių manikiūras atitinka higienos reikalavimus. Iš tiesų po ilgais nagais kaupiasi bakterijos ir nešvarumai, o nagus lakuojančios moterys rečiau plauna rankas, kad nenusitrintų nagų lakas.
Esu tiesiog šokiruota ne tiek pardavėjų – kasininkių, kiek jas ginančių parduotuvių administracijos darbuotojų požiūriu į tokius akibrokštus. Padorus, save gerbiantis darbdavys tokioms darbuotojoms suorganizuotų privalomus etikos kursus, kad jos įsisąmonintų, kur dirba. Tuo tarpu administracija pateisina tokį „bordelį“, bet viskam yra ribos.
kasininkėpardavėjaparduotuvė
Rodyti daugiau žymių