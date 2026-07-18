Socialiniame tinkle „Reddit“ žmonės dalinosi savo asmeninėmis patirtimis bei prisiminimais apie darbe užgimusius santykius su kolegomis.
Dauguma prisipažino, kad darbinis romanas tapo karščiausiu jų gyvenimo įvykiu, kurio jie negali pamiršti ištisus dešimtmečius.
Vienas vyras prisipažino prisipažino, kad su jokia kita moterimi nesugebėjo patirti tokio malonumo, kaip su pašėlusiai karšta kolege“.
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„Ji buvo tikra nutrūktgalvė, todėl dabar mano lūkesčiai būsimoms merginoms visiškai sugadinti – joms bus sunku su ja konkuruoti.
Ji visada buvo pasirengusi viskam ir bet kada. Nė karto nebuvo taip, kad su entuziazmu nepadarytų to, ko norėjau. Tai, ką ji pati norėjo išbandyti, gerokai pranoko ribas, ką aš apskritai būčiau pasiryžęs daryti kitam žmogui. Atrodė, lyg jos asmenybę būtų suformavęs „Pornhub“ – džiaugėsi vienas internautas.
Jam antrino ir daugiau intymių santykių su kolegėmis turėjusių vyrų.
„Mes visi esame tai patyrę.
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Po santykių su mergina, kurią buvo lengva seksualiai patenkinti, kuri viskam entuziastingai pritardavo ir net labiau nei aš domėjosi BDSM, tenka susidurti su merginomis, kurios tiesiog nori gulėti ir nieko nedaryti. Skirtumas tiesiog milžiniškas“, – atviravo internautas.
„Ir aš turėjau tokią merginą, tik ji nebuvo mano bendradarbė. Ji visiškai pakeitė mano lūkesčius dėl sekso.
Štai keli dalykai, kuriuos ji darydavo.
Sėdėdavome ant sofos, žiūrėdavome televizorių, ramiai leisdavome laiką, o ji netikėtai pradėdavo glamonėti mane po drabužiais. Galiausiai tai baigdavosi intymiais veiksmais, o po to tiesiog toliau žiūrėdavome filmą lyg nieko nebūtų nutikę.
Ji buvo pasirengusi beveik viskam. Kartą mylėjomės, ir ji pasakė: „Labai noriu, kad baigtume analiniu būdu.“ Taip ir padariau. Dar po vakarienės restorano automobilių stovėjimo aikštelėje ji suteikė man oralinį seksą.
Kai būdavau darbe, ji siųsdavo man savo intymias nuotraukas“, – prisiminė vyras.
„O taip. Buvau jos paguoda po išsiskyrimo su vaikinu. Buvo nuostabu, nes visas emocijas ji išliedavo mūsų intymiame gyvenime.
Tai buvo prieš daugiau nei dešimt metų, ir aš iki šiol apie tai pagalvoju.
Daugiausia todėl, kad dabar esame laimingai susituokę ir auginame du vaikus“, – netikėtą romano so kolege baigtį pasakojo vienas internautas.
„Dirbome kartu ir kelis mėnesius buvome tiesiog draugai. Tikrai draugai – niekada net nebandžiau jos kabinti.
Vieną dieną po darbo gėrėme kartu, ir ji pasakė, kad maždaug prieš mėnesį išsiskyrė su vaikinu. Ji tiesiai šviesiai pareiškė norinti tik neįpareigojančių santykių.
Tačiau tie santykiai netrukus virto painia istorija.
Susitikinėjome maždaug tris mėnesius, kol vieną dieną ji tiesiog beveik visiškai nutraukė su manimi bendravimą“, – liūdna istorija dalinosi kitas.
„Visais atvejais, išskyrus vieną, viskas baigėsi daugiau ar mažiau gerai.
Du kartus tai buvo tik neįpareigojantys santykiai ir tuo viskas baigėsi. Dar du kartus jie peraugo į trumpus santykius, tačiau išsiskyrėme supratę, kad esame nesuderinami. Vienu atveju viskas baigėsi labai prastai, nes mus užklupo intymioje situacijoje darbe“, – savo istorija dalinosi kitas.
„Ši diskusija keistai padeda susitaikyti su praeitimi. Pastaruoju metu daug galvoju apie buvusius santykius, kuriuose seksualinis gyvenimas buvo puikus, ir suprantu, kad kažko panašaus greičiausiai daugiau nebepatirsiu“, – prisipažino kitas socialinio tinklo vartotojas.
„Man tai neatrodo nieko ypatingo. Esu turėjęs nemažai trumpalaikių romanų ir ne viena moteris turėjo mintį „atitraukti rimto biuro darbuotojo dėmesį“, kol jis bando dirbti.
Tiesiog reikia susirasti žmogų, kuris iš tikrųjų kartais jaučia stiprų seksualinį potraukį“, – prisipažino kitas.
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