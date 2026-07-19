Mokytoja atskleidė 7 dovanas, kurių labiausiai nenori gauti: „Tik ne tai“

„Dovanos gali atrodyti mielas gestas, tačiau, patikėkite, mums tikrai nereikia vystančios gėlių puokštės ar dar vieno puodelio su užrašu „Geriausias mokytojas“, – portalui „The Sun“ prisipažino Koventrio pradinės mokyklos mokytoja, kuri sako dievinanti savo darbą.
Anot jos, nėra didesnės dovanos už galimybę stebėti, kaip vaikai per metus auga, mokosi ir įgyja vis daugiau pasitikėjimo savimi.
„Kartais tėvai nori parodyti dėkingumą dovanomis, ir tai labai malonu, tačiau didžiausią vertę turi asmeniški gestai. Nors visuomet esu dėkinga už parodytą dėmesį, yra septynios mokslo metų pabaigos dovanos, kurių slapta negaliu pakęsti. Ir taip – gėlės šiame sąraše užima pirmąją vietą“, – pasakojo ji.
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7 dovanos, kurių mokytojai verčiau negautų
1. Gėlės – lengviausias paskutinės minutės pasirinkimas
Jos gali gražiai atrodyti ir maloniai kvepėti, tačiau reikalauja priežiūros ir neretai sukelia daugiau netvarkos nei vaikų rankdarbių pamoka su blizgučiais. Ypač lelijos – jų žiedadulkės palieka sunkiai išvalomas dėmes.
Be to, dauguma puokščių nuvysta greičiau, nei baigiasi mano kantrybė per mokyklinę išvyką į ūkį.
2. Užrašų knygelės ir kalendoriai – praktiška, bet nuobodu
Mano penalai jau lūžta nuo planuoklių ir darbų sąrašų. Juk negaliu be galo apsimetinėti, kad džiaugiuosi dar viena užrašų knygele su užrašu „Boss Babe“ ar „Stay Positive“.
3. Kanceliarinės prekės – naudingos, bet pernelyg nuspėjamos
Patikėkite, flomasterių ir žymeklių turiu daugiau, nei man jų kada nors prireiks.
Originalus pieštukų drožtukas ar vaivorykštės spalvų teksto žymekliai iš pradžių atrodė puiki idėja, kol paaiškėjo, kad lygiai taip pat sugalvojo beveik visi tėvai.
4. Minkšti žaislai – mieli, bet... ne
Kol neturiu savo vaikų, pliušiniai žaislai tik renka dulkes.
Žinoma, mandagiai padėkosiu, bet paskui vėl suksiu galvą, kur padėti dar vieną meškiuką su užrašu „Mokytoja Nr. 1“.
5. Šokoladas – saldu, bet pernelyg įprasta
Mūsų mokytojų kambarys ir taip primena cukraus sandėlį – pilna saldumynų ir lipnių lapelių su užrašais: „Prašome pasiimti, kitaip teks išmesti!“
Todėl prie šios kolekcijos geriau nebeprisidėkite.
6. Puodeliai – pernelyg įprasta dovana
Labai mėgstu arbatą, tačiau puodelių jau turiu tiek, kad galėčiau atidaryti savo kavinę.
Puodeliai su įvairiais užrašais atrodo mielai, bet gavus dešimtąjį jų žavesys kažkur pradingsta.
7. Knygos – poilsiui? Ne visada
Tai graži idėja, tačiau nebent tai būtų mano mėgstama knyga ar autoriaus pasirašytas egzempliorius, kitaip, tikėtina, kad jos taip ir neperskaitysiu.
O jei tai dar vienas sąmoningumo ar saviugdos dienoraštis... Vien pagalvojus apie jį ima kilti stresas.
Kokios dovanos iš tiesų džiugina?
Mokytoja pabrėžia, kad tikrai nėra iš tų žmonių, kurie nemėgsta gauti dovanų. Tiesiog labiausiai vertina ne jų kainą, o parodytą dėmesį.
1. Ranka rašyti atvirukai ir laiškai
Nuoširdus vaiko ar jo tėvų parašytas laiškas man reiškia labai daug. Tokius atvirukus pasilieku ir vis iš naujo perskaitau tomis dienomis, kai suabejoju, ar pasirinkau tinkamą profesiją.
2. Vaikų piešiniai
Man labai patinka vaikiški piešiniai – kad ir kreivai nupieštas žmogeliukas pasišiaušusiais plaukais bei vaiko ranka užrašyti žodžiai: „Mokytoja yra pati geriausia.“
Tokios dovanos nenupirksi už jokius pinigus.
3. Namuose pagaminti skanėstai
Jei jūs ar jūsų vaikas mėgstate kepti, naminiai sausainiai, pyragai ar keksiukai visada nudžiugins. Juos su malonumu suvalgau tarp darbų taisymo.
4. Vonios priemonių rinkiniai ir kvapiosios žvakės
Viskas, kas kvepia levandomis ar padeda atsipalaiduoti po įtemptos dienos mokykloje, visada yra puiki dovana. Dar geriau, jei ji gražiai supakuota arba pritaikyta konkrečiam žmogui.
5. Kambariniai augalai
Man patinka augalai, kurie džiugina ilgiau nei savaitę ir nereikalauja sudėtingos priežiūros. Puikiai tinka alavijai, sukulentai ar taikos lelijos.
6. Mielos namų interjero smulkmenos
Nedidelė papuošalų lėkštelė, originalus puodelio padėkliukas ar motyvuojantis užrašas, pavyzdžiui, „Tau pavyks!“, gali tapti malonia kasdienybės detale. Kartais būtent mažos smulkmenos suteikia daugiausia džiaugsmo.
7. Dovanų kuponai
Nesvarbu, ar tai būtų prekybos centro, knygyno ar kavinės dovanų kuponas – tokią dovaną tikrai panaudosiu. Juk niekas geriau neparodo dėkingumo, kaip galimybė pačiam išsirinkti tai, kas iš tiesų pradžiugins.
„Todėl nepamirškite – geriausia dovana yra paprasta, nuoširdi ir apgalvota. Svarbiausia ne jos kaina, o parodytas dėmesys ir žinutė, kurią ji perduoda.
O jei jau visai pritrūkote idėjų... visada galima padovanoti butelį vyno“, – juokavo mokytoja.