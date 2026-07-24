Buvusiąją palikusį vyrą užgriaužė sąžinė, tačiau kiti tvirtina, kad tai – tik jos pačios kaltė

„Su buvusia mergina (22 m.) išsiskyrėme balandžio pabaigoje. Man 25-eri.
Kai nusprendėme nebegyventi kartu, leidau jai perimti mano senojo buto nuomos sutartį, o pats liepos 1 dieną išsikrausčiau į kitą būstą.
Vos tik prakalbome apie gyvenimą atskirai, ji labai ryžtingai pareiškė norinti perimti nuomą.
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Ji nenorėjo mokėti naujo užstato už kitą būstą, be to, visi jos daiktai jau buvo šiame bute, todėl persikraustymas būtų buvęs sudėtingas.
Aš aiškiai pasakiau, kad jai nėra protinga čia pasilikti, nes nuoma sudaro apie 65 proc. jos pajamų.
Paskaičiavome, kad po visų išlaidų geriausiu atveju jai liktų vos apie 200 dolerių (170 eurų) per mėnesį.
Mano atveju nuoma sudaro apie 35 proc. pajamų, todėl kiekvieną mėnesį man lieka daugiau nei 1 000 dolerių (850 eurų).
Pasakiau, kad mielai padėsiu jai susirasti pigesnį būstą – pavyzdžiui, rūsio tipo butą ar studiją, kuri kainuotų apie 35–45 proc. jos pajamų. Tačiau ji atsisakė. Ji tvirtino, kad studija per maža jos daiktams ir katei.
Taip pat sakė nenorinti gyventi viename name su kitais žmonėmis, kur jai tektų taikytis prie jų taisyklių.
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Ji kategoriškai atmetė ir gyvenimą su kambariokais, nes praeityje turėjo blogos patirties.
Grįžti pas tėvus ji taip pat negali, nes jie gyvena maždaug už trijų valandų kelio nuo miesto, visiškoje provincijoje.
Na, dabar ji liko tame bute. Vos sumokėjusi pirmąją nuomos įmoką jau skundžiasi, kad greičiausiai gyvens nuo algos iki algos. Be to, ji pyksta ir sako, kad „turėjome tiesiog toliau gyventi kartu ir bandyti susitaikyti“.
Akivaizdu, kad tai visiškai jos pačios pasirinkimo pasekmė, tiesa? Bandžiau jai padėti ir perspėjau, bet ji neklausė. Noriu patikslinti, kad mano vardo toje nuomos sutartyje nebėra. Dabar turiu savo butą.
Ji oficialiai perėmė nuomos sutartį nuo liepos 1 dienos, todėl šis būstas dabar yra 100 proc. jos atsakomybė“, – „Reddit“ rašė vienas jaunas vyras.
Komentatoriai palaikė jį ir dalinosi savo pastebėjimais, jog mergina pati kalta, jog neįvertino savo finansinės situacijos.
„Ji skaudžiai įsitikino, kad jos lūkesčiai dėl galimybės vienai išsimokėti nuomą buvo visiškai nerealūs. Tai 100 proc. jos problema, o ne tavo. Ypač po to, kai ji pareiškė, kad jūs turėjote bandyti susitaikyti vien tam, jog jos gyvenimas būtų lengvesnis ir finansiškai patogesnis“, – rašė vienas.
„Bet juk ji – tavo buvusioji. Kodėl autoriui tai apskritai turėtų rūpėti? Panašu, kad tau labai pasisekė išvengti didesnių problemų. Tiesiog užblokuok ją ir gyvenk toliau. Kol dar buvote kažkiek susiję, padarei viską, ką galėjai, kad jai padėtum. Dabar metas susitelkti į save ir judėti pirmyn. Nebūtinai iš karto ieškoti naujos merginos, bet pasirūpinti savimi ir palikti šią painią situaciją praeityje. Kitaip ji tik temps tave žemyn“, – rašė kitas.
„Panašu, kad sprendimą viena perimti buto nuomą ji priėmė vadovaudamasi emocijomis, o ne logika. Ir tikrai nesitaikyk su ja vien dėl jos pačios gerovės. Esu beveik tikras, kad vėliau ji vis tiek norėtų išsiskirti, tik pirmiausia susitvarkytų visus savo reikalus ir pasirūpintų, kad pati atsidurtų saugesnėje padėtyje. O kitą kartą su visomis pasekmėmis liktum tvarkytis tu“, – patarinėjo internautai.
buvusi merginaSkyrybosNuoma
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