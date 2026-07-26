Būsimų uošvių požiūris sukrėtė: po paskutinių žodžių nuotaka su jais nebenori net bendrauti

„Su savo vaikinu (27 m.) draugaujame ketverius metus. Abu taupėme pinigus pirmajam bendram būstui.
Tačiau mūsų finansinė padėtis labai skiriasi. Jo tėvai yra pasiturintys, o maniškiai gyvena viename skurdžiausių mūsų miesto rajonų.
Prieš maždaug dvi savaites mūsų pasiūlymas įsigyti namą buvo priimtas.
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Kai išsamiau aptarėme finansus, paaiškėjo, kad apie 80 proc. būsto kainos sumokėtų mano vaikinas ir jo tėvai, o aš prisidėčiau tik maždaug 20 proc.
Todėl jie norėjo, kad ir nuosavybės dalys būtų paskirstytos taip pat – 80 proc. jam ir 20 proc. man. Aš tai suprantu.
Tuo pačiu metu mane vis labiau slegia mano šeimos situacija.
Mano mama serga sunkia artrito forma, o tėvai gyvena ketvirtame daugiabučio aukšte, kuriame nėra lifto.
Jie negali sau leisti persikelti, o mamos judėjimas ir bendra sveikata vis blogėja.
Man tiesiog plyšta širdis matant, kas vyksta.
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Yra ir dar viena aplinkybė – mano šalyje jauni žmonės, įsigyjantys pirmąjį būstą, gauna nemažų lengvatų ir mokesčių lengvatų.
Todėl pasiūliau kitą planą.
Mano vaikinas galėtų nusipirkti šį namą padedamas savo šeimos.
Aš vis tiek prisidėčiau prie namo remonto, nes abu jame gyventume, tačiau neprašyčiau įtraukti manęs į nuosavybės dokumentus ir neturėčiau jokios namo dalies.
Taip pat mokėčiau pusę visų įprastų namų ūkio išlaidų, tik nemokėčiau su nuosavybe susijusių mokesčių, nes teisiškai nebūčiau savininkė.
Tuo metu dar metus ar dvejus toliau taupyčiau, kad galėčiau nupirkti atskirą butą savo tėvams.
Taip jie galėtų persikelti į jiems pritaikytą būstą, pagerėtų jų gyvenimo kokybė, o aš neprarasčiau pirmojo būsto pirkėjams taikomų lengvatų.
Mano vaikinas su šia idėja sutiko.
Problema prasidėjo tada, kai jis apie tai papasakojo savo tėvams ir seseriai. Jie sureagavo labai neigiamai.
Apkaltino mane, kad atsisakau mūsų bendrų planų, pavadino mane neteisinga ir smarkiai kritikavo tiek mane, tiek mano šeimą.
Mano požiūriu, aš visai neatsisakau bendro projekto. Vis dar skiriu didelę pinigų sumą namo remontui, vienodai prisidedu prie bendrų gyvenimo išlaidų ir mainais neprašau jokių nuosavybės teisių.
Aš tiesiog noriu padėti savo tėvams, kol dar nevėlu. Po visko, ką jie pasakė apie mano šeimą, pasakiau savo vaikinui, kad nebenoriu palaikyti jokių santykių su jo tėvais ir seserimi.
Taip pat prisipažinau, kad ši situacija privertė mane suabejoti, ar apskritai kada nors norėčiau už jo tekėti, jei jis nesugeba manęs apginti, kai jo šeima įžeidinėja mane ir mano artimuosius.
Taigi... ar aš pasielgiau neteisingai?“ – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė ir patarimo prašė jauna moteris.
Dauguma komentatorių buvo įsitikinę, kad tos merginos planas yra bloga mintis.
„Nepirkite nekilnojamojo turto su žmogumi, kuris nėra jūsų sutuoktinis. Taip pat aš tikrai neinvestuočiau tokios didelės sumos į namo, kuris man nepriklauso, remontą. Atvirai kalbant, visas šis planas skamba labai prastai“, – rašė vienas.
„Kad ir kaip dabar viskas atrodytų, jei išsiskirtumėte, situacija gali tapti labai nemaloni. Jūs nesate susituokę. Aš pati turiu savo namą, o mano nesusituokęs partneris moka už gyvenimą jame. Jis taip pat turi savo namą ir aš į jį neturiu jokių teisių. Kaip ir jis neturi jokių teisių į mano namą.
Ir dar vienas patarimas – neįsigykite bendro augintinio. Mano partneris turi šunį, o aš – savo. Abu juos myliu kaip savus, jo šuo mane taip pat labai mėgsta. Tačiau jei mudu išsiskirtume, puikiai žinočiau, kad jo šuo iškeliautų kartu su juo. Mes taip pat neturime jokių bendrų banko sąskaitų. Kodėl?
Nes jau esu išgyvenusi skyrybas. Net ir turint teisines garantijas viskas gali baigtis labai blogai. Jeigu nesate susituokę, neturite teisinės apsaugos, todėl geriau viską laikyti atskirai – jei santykiai nutrūks, bent jau nereikės spręsti papildomų problemų. Tegul jis parengia susitarimą dėl nuomos ir komunalinių mokesčių, o jūs tiesiog jų laikykitės. Tai, kad taupote norėdama padėti savo šeimai, yra labai kilnu. Netgi įspūdinga. O jo tėvai gali eiti sau.
Jie turi pinigų ir tikriausiai nė neįsivaizduoja, ką reiškia sunkiai dirbti vien tam, kad pragyventum nuo algos iki algos. Jeigu mokėsite sutartą nuomą ir komunalinius mokesčius, tikrai nesinaudosite savo vaikinu. Jeigu kada nors susituoksite, tuomet galėsite pakeisti savo susitarimą. Jei aš numirčiau anksčiau už savo partnerį, jam atitektų mano turimas žemės sklypas, tačiau namas būtų paliktas mano šeimai. Aš daugiau nebeketinu tuoktis. Sėkmės jums!“ – patarė kita komentatorė.
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