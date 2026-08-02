Kaunietis pratrūko dėl situacijos Vytauto pr.: „Reikia problemą spręsti iš pagrindų“

Pasak į redakciją parašiusio kauniečio, ilgą laiką ant grindinio paliktos gyvūnų gaišenos tapo tikru išbandymu praeivių ir gyventojų nosims.
„Daugiau nei savaitę Vytauto prospekte, autobusų stoties pusėje, guli negyvas katinas, o kitoje gatvės pusėje – negyvas balandis.
Visa gatvė, ypatingai saulėkaitoje, tiesiog smirdi dvėseliena“, – piktinosi vyras. Kauniečio teigimu, prie nemalonių kvapų prisideda ir bendra prasta gatvės priežiūra. Vyras pasigenda dažnesnių gatvės valymo darbų.
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„Negana to, pilna kampų, kurie num**ti benamių. Gatvės visai nešluojamos – anksčiau, prieš kelerius metus, tai dar būdavo daroma reguliariai, o dabar vaizdas apgailėtinas“, – piktinosi skaitytojas.
Kaunietis teigia, kad ypatinga problema išlieka viešosios erdvės prie Kauno autobusų stoties ir greta esančių stotelių. Čia esą nuolat buriuojasi asocialūs asmenys, kurių elgesys gąsdina ir šokiruoja praeivius.
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„Prekybos centro „Rimi“ autobusų stotelėje iš viso nesinori sustoti. Čia pastoviai rinkdavosi ir renkasi benamiai gerti alaus ar stipresnių gėrimų, čia pat jie užmiega, čia pat ir vemia.
Paėjus vos kelis žingsnius už autobusų stoties sienelės – vėl tas pats vaizdas: nueinama atlikti gamtinių reikalų ar pavemti“, – rašė kaunietis.
Maža to, vyrui teko tapti ir itin šokiruojančio vaizdo liudininku, kuris atskleidžia visą situacijos teritorijoje mastą.
„Teko gyvai matyti vaizdelį, kada žmogus, išėjęs su medicininiu šlapimo maišeliu prie kioskų, jį tiesiog praplėšė ir išpylė turinį ant šaligatvio trinkelių...
Tai tiesiog nebevaldoma. Reikia spręsti šią problemą iš pagrindų“, – griežtai teigė kaunietis.
Skaitytojo nuomone, tokia nevalyva aplinka ir nuolatinė smarvė daro tiesioginę žalą ir pačiam Vytauto prospekto patrauklumui bei vietos verslams.
„Matosi, kaip šitoje gatvėje po truputį užsidarinėja parduotuvės, nes tikrai nėra noro žmonėms gadintis kvapo šioje gatvėje“, – darė išvadą portalo skaitytojas.
Kauno miesto savivaldybė informuoja, jog gyvūnų gaišenų surinkimo Kauno mieste ir perdavimo utilizuoti paslaugas (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.) teikia UAB „Nuaras“.
Pastebėjus gaišenas viešosiose erdvėse, gyventojai raginami kreiptis tel. Nr. +370 37 322333, mob. tel. 0 655 70058 arba el. paštu nuaras@animal.lt.
Pastebėjus asocialių asmenų daromus pažeidimus, girtavimą stotelėse ar kitokį netinkamą elgesį, gyventojai raginami nedelsiant informuoti policiją skubios pagalbos telefonu 112.
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