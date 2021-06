„Prieš kelis metus Bitėnų g. 7 daugiabučiame name, kurį administruoja UAB „Naujoji Pilaitė“, buvo įstatytos 2 lauko durys.

Namo, turinčio 16 butų ir 2 įėjimus, abejas duris, pasak administratoriaus, įrengė įmonė UAB „Digitalas“, nes jas ir pagamino, tačiau UAB „Digitalas“ anonimė atstovė žodžiu informavo, kad jie įrengė name tik 1 duris (2-ojo įėjimo) – į užklausas raštu neatsakė.

Rašytinė informacija (dokumentai) sutampa su administratoriaus pateikta informacija – gamino ir įrengė abi duris „Digitalas“. Užsakant duris, įrengimo paslauga būna suteikiama kartu, tad tai normali praktika.

2020 m. pabaigoje buvo gautas 1-osios laiptinės buto gyventojo skundas, kad durimis naudotis nesaugu – buvo susižalota galva einant pro duris ir nors durų aukštis 200 cm, tačiau net ir toks aukštis per mažas.

Turbūt paklaustumėte, o kodėl? Atsakymas labai paprastas: nes durys įrengtos ant laiptų! Turbūt tokios durys vienintelės Vilniuje (o gal ir Lietuvoje) – kabo ore. Nenuostabu, kad lipant laiptais į viršų itin didelė rizika trenktis su galva į durų viršų.

Dedant koją ant aukštesnio laiptelio, pakylama apie 10-15 cm. Tai net ir žemesnio ūgio žmogus gali trenktis į durų virštų. Anksčiau susižaloti galvą galima buvo ir į durų pritraukėją, kuris po kartotinių skundų buvo perkeltas į lauką. Be to, rizika lipant žemyn irgi egzistuoja.

Dėl to, kad 1-ojo įėjimo durys nesaugios, Vilniaus m. sav. administracija (VMSA) įpareigojo administratorių sutvarkyti duris. Jau pusę metų praėjo – jokio rezultato nėra. Tos pačios nesaugios durys, bet VMSA toliau ragina jas „sutvarkyti“ ir grasina baudomis.

Bet kam taisyti, jei galima tiesiog pakeisti naujomis? Gerai, bet kas mokės? Žinoma, kad gyventojai! Administratoriaus atstovai sugalvojo tiesiog įstatyti naujas duris – aukštesnes. Tarsi name gyventų Saboniai. 220 cm aukščio, o gal dar aukštesnes.

Kiek gi toks malonumas būtų kainavęs? Nepigiai – 1500 Eur. Susimokėti antrą kartą už tai, kas jau buvo mokėta. Ta proga iškabino informacinį pranešimą, kad jau pirmadienį bus senos durys išimtos – matavimams, o tada statys naujas.

Pasiimtų nemokamai ne jiems priklausantį daiktą, kažkur „panaudotų“. Tačiau su durų gamintoju buvo susisiekta telefonu, jis padarė išvadas, kad toks darbas ne toks ir įdomus bei pelningas, kaip galėjo pasirodyti iš pradžių.

Senos durys liko, naujos nebuvo pradėtos gaminti, situacija liko tokia, kokia buvo anksčiau. Akivaizdu, kad tas, kas pastatė duris ant laiptų, kas priėmė tokį nekokybišką darbą, tai tos įmonės ir turi viską sutvarkyti – nemokamai. Svarbu pažymėti, kad pagal turimus duomenis, tai be privalomo projekto darytas darbas. Koks gi projektas numatytų duris ant laiptų?

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos biurokratai informavo, kad durų įrengimui reik projekto, tačiau kai jiems buvo pranešta, kad name yra įrengtos be projekto durys, šie tiesiog pasiūlė kreiptis į teismą, nes tai per maža smulkmena – jie tuo neužsiima. Čia tik durys.

Vadinasi duris galima įrengti ir vietoj lango, o langą vietoj durų – visi keliai nuves į teismą arba į gydymo įstaigą kitu atveju, o durys lieka stovėti, tiksliau kaboti ore.

Ir tai ne pabaiga – atėjo vasara, o atšilus orams jos neužsidaro, kai būna ypač karšta – tiesiog užstringa.

Ką parodo ši situacija? Kad klientas tikrai ne visada būna teisus, kad klientas gali būti labai neteisus. Klientas neteisus, kuomet susiduri su „Digitalu“ ir „Naująja Pilaite“. Ar norite būti šių įmonių klientais?" - piktinosi vilnietis.

***

„Naujoji Pilaitė“ pateiktame komentare rašoma, kad 2016 metų pradžioje daugiabučio namo Bitėnų g. 7, Vilnius butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva, namo gyventojams buvo pateikti pasiūlymai dėl papildomų lauko durų įrengimo.

„2016-02-26 d. balsavimo raštu metu gautas daugumos gyventojų pritarimas įrengti duris, telefonspynę ir ragelius butuose, pagal pateiktą UAB „Digitalas“ sąmatą 1823,41 Eur sumai.

Pažymime, kad 2017-03-07 dieną vyko Bitėnų g. 7, Vilnius daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas dėl durų įrengimo projekto paruošimo, tačiau gyventojai sprendimo dėl projekto užsakymo, balsavimo metu nepriėmė. Papildomai su namo iniciatoriais buvo bendraujama dėl laiptų aikštelės padidinimo darbų ir pateiktos UAB „Rakursas“, UAB „Telšių Alpina“ ir kitų rangovų sąmatos darbams atlikti, tačiau sprendimo dėl jos įrengimo taip pat negauta.

Informuojame, kad 2017-05-05 dieną buvo sumontuotos durys, telefonspynė ir rageliai butuose, vadovaujantis gyventojų priimtu sprendimu.

Pažymime, kad mūsų žiniomis šio namo gyventojai dažnu atveju konfliktuoja tarpusavyje ir nepriima visoms namo šalims tinkamo sprendimo, todėl kas tinka vieniems, kitiems netinka ir atvirkščiai.

Patiksliname, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrius po gyventojo gauto skundo, kuris nors ir buvo raštu pritaręs ir patvirtinęs paminėtus darbus pagal pateiktas sąmatas, 2020-11-04 dieną atliko patikrinimą.

Jo metu Valdytojas įpareigotas „organizuoti Skunde nurodytų durų būtinosios apimties tvarkymo darbus, kad jų eksploatacija nekeltų pavojaus žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai.“ Vadovaujantis nurodymu buvo atlikti privalomieji darbai ir permontuotas durų pritraukėjas iš vidinės durų pusės į išorinę pusę, nes vidinėje durų pusėje sumontuotas pritraukėjas galimai kelia pavojų.

Pažymime, kad 2019-2020 metais ne kartą buvo organizuojamas UAB „Naujoji Pilaitė“ atstovų susitikimas su gyventojais, stengiantis surasti geriausią sprendimą dėl tolimesnių darbų, tačiau vieningos nuomonės ar daugumos gyventojų įpareigojimo taip ir nebuvo gauta.

Paskutinis susitikimas įvyko 2021-05-05 dieną, kurio metu Statinių priežiūros skyriaus vadovas buvo susitikęs su daugiabučio namo Bitėnų g. 7, Vilnius butų ir kitų patalpų savininkais, bet po diskusijų su skirtingą nuomonę turinčiais namo aktyvistais, nebuvo rastas visoms šalims priimtinas sprendimas.

Informuojame, kad nepriėmus ir neradus bendro sutarimo su gyventojais dėl laiptinės durų perdarymo ar pakeitimo naujomis, šitą savaitę planuojame duris demontuoti ir gražinti gyventojams už jas sumokėtus pinigus.

Pranešame, kad ateityje naujų durų montavimo darbus Bitėnų g. 7 name organizuosime tik kai bus gautas daugumos gyventojų pritarimas durų projekto parengimui, pagal kurį būtų suprojektuotos butų ir kitų patalpų savininkų lūkesčius atitinkančios durys“, - rašoma „Naujoji Pilaitė“ komentare.

***

UAB „Digitalas“ nepateikė savo komentaro ir neatsakė į dvi siųstas užklausas.

