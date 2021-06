Nuomos santykiai dažnai būna sudėtingi, ypač kai gyventi tenka dviese skirtinguose kambariuose.

Tad du gyventojai, vienas iš jų turintis neįgalumą, o kitas – sveikas keturiasdešimtmetis, dirbantis valytoju medicinos įstaigoje.

Taigi, keturiasdešimtmetis pasakojimo herojus gyvena „paprasto“ vyriškio gyvenimą, neturi šeimos, vaikų. Gyvenimo būdas savitas ir laisvas, pasibaigus darbui net ir griežtojo karantino laikotarpiu jis grįždavo namo vos valandai ir vėl viešuoju transportu skubėdavo „į miestą“.

Nors ir buvo paskiepytas nuo viruso darbovietėje, prieš dvi savaites grįžo iš sostinės su akivaizdžiais Covid-19 simptomais. Testo atlikti neskubėjo, teigiamą rezultatą sužinojo tik po savaitės.

Bet aukščiausio lygio cinizmas, abejingumas kito gyventojo atžvilgiu pasireiškė tuo, kad visuomenės sveikatos centro specialistams sergantysis aiškino, jog gyvena vienas, bendrame bute vaikščiojo sirgdamas, nedėvėdamas kaukės, neatverdamas net savo kambario lango, nenaudodamas dezinfektantų...

Bendro buto kaimynui, turinčiam negalią, paprašius izoliuotis kitoje savivaldybės skiriamoje vietoje, kas yra privalu pagal įstatymą, herojus be kaukės įsiveržęs į kambarį kaimynui šaukė, jog jį vargšą neva iš namų veja. Be to, anot herojaus, susirgti gali visi ir nieko čia nepadarysi, žmogau.

Šiandien herojus yra sveikas, nes trumpą ligos trukmę sąlygojo gauti skiepai. Tačiau melas, abejingumas kitiems turėjo savo kainą – herojus užkrėtė šiuo virusu buto kaimyno draugę, kuriai termometras savaitę rodė 39 ir daugiau laipsnių kūno temperatūrą, kurios sveikata sutrikdyta sunkiai, kuri šiandien niekuo negali padėti neįgaliam žmogui.

Per privalomąjį 10 dienų neįgalaus asmens izoliacijos laikotarpį, sveikasis kaimynas nė karto nežvilgtelėjo į kito kambarį, nepastatė ir stiklinės vandens. Nors ne kartą deklaravo tikėjimo vertybes, moralines nuostatas.

Sakykite, ko vertas žmogaus tikėjimas Dievu, kai tikinčiojo elgsenos akcentas yra meilė sau? Gražiai, laisvai gyventi herojui neuždrausi.

Tikiuosi supratote, kad istorija nėra skirta svarstymams – geri ar blogi skiepai, joje nėra viešinami privatūs sveikatos duomenys ar vardai. Bet patikinu Jus – istorija nėra pramanas. Ji apie šlykštų abejingumą, savimeilę, melą valstybės institucijai ir padarytą žalą sveikatai. Ačiū visiems išklausiusiems.

