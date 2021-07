Pareigūnai nemato 100% sienos, nes daviklių nėra, be to, ji tiesiog be jokio normalaus fizinio barjero. Neskaitant gamtinio barjero: upių ir ežerų. Padėkokime motulei gamtai, kad bent ji apsaugojo mūsų sieną, kažkas bent pasistengė rimčiau. Taip vadinama valstybinė siena. Daugybę metų kalbame, kad vyksta didžiulė kontrabanda, kad už sienos pavojingas režimas, tačiau siena neturi jokio rimtesnio barjero. Ne tai, kad stabdyti priešišką, nelegalią techniką, bet paprasčiausi žmonės ją pereina kiaurai.

Kam plaukti į Graikiją, Ispaniją jei gali tiesiog nusileisti lėktuvu Minske ir kaip ponas pereiti per netoliese esančią kiaurą sieną? Staiga atsibunda biurokratai ir pareigūnai. Kažkas ne taip, daug darbo, negerai. Blogi Baltarusijos pareigūnai, nesidalina informacija, gal net jie prisideda prie šios neteisėtos imigracijos? Ar mes gyvename pasakoje? Už sienos diktatūra, korumpuota ir nusikalstama valstybė, o jie kažko tikisi ir galvoja apie gražius dalykus. Tiesiog dirbkite savo darbus.

Ar neprimena tokia betvarkė supuvusios kalėjimų sistemos? Kalėjimų departamentas (KD), Teisingumo ministerija (TM) ir mobilusis ryšys kalėjimuose. Kaip ta kiaura siena, taip ir laisvas nevaržomas mobilusis ryšys ten, kur telefono turėti šiaip jau net negalima. Blokavo tą ryšį, mėgino. Bet vis nesigavo. Šimtai priežasčių kodėl. Dalis pareigūnų bei nusikaltėlių nebūtų patenkinti, tai nesigaus ir toliau. Nes dideli pinigai sukasi. Technika veikia puikiai, bet žmonėms to nereikia – tuomet turime neveikiančias sistemas.

Kiaura siena turėtų sugeneruoti nemenką apyvartą verslininkams dirbantiems valstybinėse institucijose. Bet vienas dalykas, kai veža kontrabandą, kitas dalykas, kai ją kerta gyvoji prekė – žmonės. Su žmonėmis jau sunkiau. To nepaslėpsi, nesandėliuosi. Ypač tokiais mastais.

Bet sako, kad VSAT dirba, saugo sieną. Žiūrint, ką mes vadiname darbu? Dabar tiesiog sulaiko nelegalius imigrantus, kuriuos pamato, tuomet atlieka nemokamo taksi funkciją. Suteikiamas nemokamas gyvenamasis plotas, mokamos pašalpos, maitinama. Tai vadinama kiauros sienos apsauga. Paprasti žmonės tai vadina tiesiog betvarke. Kaip kas supranta, taip ir vadina.

Ekonominių imigrantų tikslas – Vokietija. Tikslas dar nepasiektas, tačiau jie jau ES valstybėje ir tai jų laimėjimas. Nors Lenkija arčiau ir patogiau judėti link Vokietijos, tačiau kažkodėl jie renkasi Lietuvą, nors vis tiek po to teks kirsti ir Lenkiją. Papildomi kilometrai, lyg nelogiškas toks maršrutas, bet gal Lenkijos siena saugesnė? Ne tokia kiaura? Mums to nepasako. Lenkija per toli nuvažiuoti ir sužinoti, papildomas vargas.

Kiek naujo ploto bus surasta naujiesiems gyventojams? Mokyklos, darželiai, gal naujas atskiras miestelis? Kas juos saugos? Faktiškai reik juos visus saugoti, nes kitu atveju visi išsibėgios. Be apsaugos, jie tiesiog dings iš Lietuvos. Popierinė, butaforinė, neegzistuojanti siena neapsaugos jų nei nuo patekimo į Lietuvą, nei nuo pabėgimo iš jos.

Fizinis barjeras, 10-15 metrų aukščio metalinė siena, įkasta giliai į žemę. Paprastas, bet efektyvus būdas kovoti su sienos pažeidėjais. Nelegalus sienos kirtimas sustabdomas. Efektyvumas didelis.

Kontrabandą stabdytų, nelegalią imigraciją stabdytų. Tačiau kodėl dabar nestato? Miegojo 30 metų, pramiegojo, ne pirmas kartas, žinant valstybinių institucijų darbo metodus. Na, tai metas pabusti. Ar galutinai pabus, kai imigrantus teks apgyvendinti savo name ar bute?

Nes jie dar pagalvos, ar tikrai reikėtų to fizinio barjero, gal daviklių užteks. Pirmokas, ir tas pasakytų, kad neužteks. Daviklis užfiksuos nelegalų sienos kirtimą, imigrantų grupę, kurią sulaikys pareigūnai ir perduos į mokyklą, darželį, biblioteką ar kitur gyventi. Kokia nauda iš daviklio tokiu atveju? Bet politikams ne viskas aišku.

Kas bus, kai imigrantų bus 10 000? Arba dar daugiau? Užteks mokyklų, pagalbinių patalpų, palapinių? Biurokrato, pareigūno, politiko svarbiausia užduotis dabar turi būti – fizinis barjeras. Siena. Tikra siena. Tegu imigrantai renkasi kitus kelius.

Ką daro kariuomenė? Siena kiaura, ją kirsti gali bet kas. Civilis, kareivis, teroristas. Kariuomenė turi techniką, pajėgumus. Gali kasti griovius, statyti tvoras. Bet stato palapines sienos pažeidėjams.

Ministerijos, Seimas, kitos valstybinės institucijos – efektyvumo ten nelabai yra, tiesiog nedirba, kaip turi dirbti, kaip dirba privatus sektorius. Valstybiniame sektoriuje asmeninės atsakomybės ieškojimas – misija neįmanoma. Kiaura siena.

Kas kaltas? Kaltųjų nėra. Jie gi nežinojo, kad už sienos pavojingas diktatoriaus režimas. Pinigų nedavė naujai sienai, niekas negalvojo, neplanavo. Jie naiviai tikėjosi gėlių ir oro bučinukų iš anos pusės. Kai nesulaukė, pradėjo skųstis, kad tiek darbo dar niekad nebuvo. Ir kolegos baltarusiai juos ignoruoja. Tai nebūtų buvę tiek darbo, jei siena būtų pastatyta.

Didžiausia problema, kad jie net nesupranta problemos esmės ir net nesiruošia jos spręsti greitai. Nuvažiavo keli politikai prie butaforinės sienos, pasimalė ten, pasifotografavo, selfius pasidarė ir tiek žinių.

Ar supras tie žmonės, kad reik fizinio barjero-sienos ir kuo skubiau? Ar pagaliau pradės dirbti?

