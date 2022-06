Vilnietė rėžė apie ketinimus papildomai apmokestinti NT: „Ar yra pasaulyje kur tokia praktika atimti pinigus?“

Darome išvadą. Būtina išlaikyti ramybę nepasiturintiems žmonėms, nežiopčioti paaiškinant, kad žemiau skurdo ribos žmonės beveik nenukentės, mokės po keliolika eurų, gal iki 100 eurų. Ir pabrėžia, kad jiems linksmiau butų, „už tai „sutvarkysime“ , t.y. „nutvarkysime“ mažuosius verslautojus.“

Pateiktas pavyzdys apie NT mokesčius sunkiai pragyvenantiems senoliams. Imtas pavyzdžiu „chruščiovkės“ butas Žirmūnuose, kurio vertė, ale, 50 tūkst eurų. NT mokesčio mokės varguolis keliolika eurų.

Netgi bus svarstoma, jei skurstantieji negalės susimokėti, tai jiems mokestį atidės 3 metams, o gal 10 metų. Ar iki tol, kol susidarys didžiulė skola, kurią vis tiek reikės apmokėti? O gal ir numirs su skola...

O jei dar gyvas nemokus, antstolius pakviesite? Ar kaip? O negaila senukų, kurie krūpčios? Tačiau, kad jiems būtų linksmiau ir nekrūpčiotų, finansų ministrė pranešė, kad padidintais mokesčiais apkraus „turtuolius“.

Ne tuos, kurie turi pilis, o tuos, kurie turi antrą, trečią bustą ir gyvena iš nuomos pajamų, nesėdi valstybei ant kaklo, moka mokesčius ir išgyvena. Tokių yra nemažai. Ir jie baisiai nepatinka didžiajam verslui, manom.

Prieš kelis metus bandyta juos parklupdyti įvedant kiekvienam nuomojamam objektui po atskirą verslo liudijimą (VL). Prieš tai užtekdavo ir vieno. Sumokėjai, buvo, metinį VL mokestį, ir nuomok nors ir tris butus.

Dabar moka už VL verslautojai už kiekvieną nuomojamą objektą. Visi šitie piliečiai, neprašantys valstybės paramos, sukosi kaip galėjo, kad išgyventų su papildomais mokesčiais ir vis didėjančiomis kainomis ir išlaidomis.

Kaip tik jie nebandė aiškinti valdžiai, kad ir taip moka PSD, VL kainą, turi išlaidų savo NT priežiūrai. Valdžia, spaudžiama viešbučių asociacijos veikėjų, „pastatė į vietą“ tuos smulkiuosius verslautojus, viešbučių konkurentus, apmokestino atskirais VL už kiekvieną nuomojamą NT objektą . Ir ką?

Pandemijos metu žmonės neteko pajamų, kas pardavė savo NT, kas surado ilgalaikius nuomininkus. Kažkaip išgyveno. Viešbučių asociacija aprimo. O vat tas smulkiųjų verslautojų išlikimas dabar labai nepatiko kitiems, „didiesiems“.

Kaip čia taip yra, niekaip negali sužlugdyti tų darbštuolių, kurie vis maišosi ir trukdo „didiesiems“ su portfeliais, kurie sumąstė patys užsiimti nuomos verslu. Pristatė miesto pakraščiuose kvartalų, skirtų nuomai. Išnuomojo. Apetitas didėja.

Kaip iš rinkos išstumti „mažuosius konkurentus?“ Tai vat ir išgirdom iš gerb. finansų ministrės. Apkraut nepakeliamais mokesčiais, kad dingtų noras bet ką daryti ir investuot ateity.

„Laikas sustoti investicijoms“, – taip pasakė Finansų ministerijos veikėjas per vakarines žinias. Jei nepadidinsime mokesčių, jie ir toliau pirks NT. Sumąstyta apmokestinti padidintais NT mokesčiais visus nuomojamus savarankiškai dirbančių žmonių objektus.

Siūloma apmokestinti net 3 proc. nuo NT vertės. Taigi, per 33 metus žmogus išmokės valstybei antrą kainą už savo NT. Ne kokiam bankui už skolas, kurių gal neturi, o valstybei. O jei kuris dar paskolą turi bankui, tai dar kartą ir jam su procentais.

Jei už butą mokėjot statytojui 120 tūkst. eurų, per daugelį metų dar sumokėsite tiek pat valstybei ir patys nesuprasite, kiek jums kainavo butas. O kokia vertė liks NT po 33 metų? Kiek?

Juk reikės remonto, o iš kur pinigai, jei visus atidavėme plėšikams legaliai? Ir tai daro mūsų valdžia, sugalvojusi įstatymą žmogų apiplėšti. Ar yra pasaulyje kur tokia praktika atimti pinigus be karo, be tankų, legaliai ir gražiuoju?

Kaip žmogui nuomoti tokį apmokestinama turtą, kai NT mokesčiai lenkia visas pajamas? Kaip pavyzdžiui, už butą, kurio vertė 120 tūkst. eurų, nuomos pajamų gausim, jei be prastovų, 500–550 eurų per mėnesį. Per metus 6000- 6600 eurų.

Minusuojam VL – apie 800 eurų, 1000 eurų – kaupiamosioms lėšoms remontui, 3600 eurų naujasis NT mokestis 3 proc. Lieka 600–660 metinių pajamų. Tai tiek, kad sužlugdytų „veikėją“, kuris manė, kad nereikės prašyti iš valstybės pašalpų. Manė ir tikėjo, kad iš nuomos pajamų užteks susimokėti PSD ir dar liks duonai, kad ir pabrangusiai.

Kas lieka verslautojui? Parduoti NT ir ieškot laimės kitoje šalyje? O gal mokesčius perkelti ant nuomotojo pečių? Taip daro visi verslai. Ir statytojai brangina parduodamus kvadratus , ir prekybos centrai kelia kainas.

Tai kam lemta perkelti naujuosius NT mokesčius? Tiems, kurie neišgali nusipirkt nuosavo pabrangusio būsto ir nuomoja? Jiems perkelti tuos mokesčius, ar kaip? Paaiškinkit! Vat kyla klausimas.

Pilis už milijoną ar du geras pajamas turintys turtuoliai praktiškai mokės iki 100 eurų? Taip teigiama. O mažos pensijos senolis? Jam atidės mokėjimą? O kokia iš to atidėjimo nauda gyvenančiam žemiau skurdo ribos? Jis dabar neturi, o vėliau turės? Tai gal pensijas didinsite iki vokiškų, kad užtektų ir mokesčiams, ir vaistams, ir kelionėms?

Mielieji įstatymų kūrėjai, gal pirmiausia pagalvokite, ką turėtumėte padaryti, kad lietuviškam žmogui būtų lengviau išgyvent Lietuvėlėj, kad nepirktų skrydžio į Angliją, kur valdžia rūpinasi, kaip pagelbėt, padėt kiekvienam, o ne atimt paskutinį kąsnį.

Pasiaiškinkite, sužinokite, kaip žmonės ten, gaudami nedideles individualios veiklos pajamas, kurios mums atrodytų labai net didelės, yra atleidžiami nuo mokesčių. Ir juos dar valdžia paremia, jei nesiekia to minimumo.

Atverskite, pasidomėkite įstatymais Jungtinėje Karalystėje (JK), imkit pavyzdį. Vat atsiverčiau tos šalies gyventojų apmokestinimo įstatymus. ES pilietis, gyvenantis JK, gaunantis per metus pajamų 12570 svarų sterlingų, yra atleidžiamas nuo nuomos mokesčių!

Jei gauni pajamų daugiau nei 12570 svarų sterlingų mokesčių, jau tuomet mokėsi, kiek priklauso. Negalite patikėti? Aišku, sunku priimt tokį faktą. Mes ir neprašom tokios laimės. Negirdėta tarp sunkiau besiverčiančių apie NT mokestį. Ką daryti, kad mūsų šalis būtų patraukli čia likusiems? Tą galvosūkį turi spręsti valdžia, o ne veikti tik turtuolių naudai žlugdant smulkius verslus, kurie užsidirba ir neprašo pagalbos.

