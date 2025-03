Į kabinetą įžengusi pacientė net sustingo supratusi, ką daro gydytoja

Laukiau prie gydytojos kabineto, aplink mane sėdėjo tikrai ne profilaktiškai atėję pasitikrinti pacientai. Visas koridorius kosėjančių, sloguojančių, aimanuojančių. Normalu, žmonės serga, ateina ieškoti pagalbos ir gydymo.

Laukiau su kauke sau ramiai. Atsidarė gydytojos kabineto durys, išėjo patenkinta pacientė. Iškart paskambino kažkam ir pradėjo šaukti: „Man kovidas, man kovidas!“. Tokia net laiminga visa.

Pašnekovo turbūt užklausta, ji pasakė, kad nežino ir netrukus apie tai paklaus daktarės. Pravėrė kabineto duris ir klausė visiems girdint, ar ji gali ką nors užkrėsti. Gydytoja atsakė, kad taip, gali užkrėsti.

Nuostabu, pamanau sau ir gydytojos pakviesta nedrąsiai įžengiau į kabinetą.

Akivaizdu, kad po sergančios pacientės gydytoja rankų nedezinfekavo ir jų nenusiplovė (nes nei kriauklės kabinete nėra, nei dezinfekcinių skysčių nesimatė, neužsiuodė), nei lango pravėdinti nepravėrė. Jau nekalbu apie tai, kad dezinfekuotų kabinetą, stalą, rankeną, kur lietėsi serganti pacientė.

Man kabinete, aišku, liepė nusiimti kaukę. Išties buvau priblokšta tokio atsainaus gydytojos požiūrio į pacientus. Na, toks požiūris, maždaug, „išlieka neužsikėrtę tik stipriausi“.

Sėdėjau kaip ant adatų. Net šiurpas nukrėtė pagalvojus, kiek tame kabinete virusų prikvėpuota.

Kiek per dieną gydytojams tenka apžiūrėti sergančių pacientų, baisu net įsivaizduoti. Ir kiek jiems patiems tenka tų virusų atlaikyti. Žinau, kad kai kurie būna su kaukėmis, saugosi. Kiti, va, be kaukių. Per daug metų, sako, jų imunitetas jau kitoks, atsparesnis.

Liūdniausia, kad po šio vizito, aišku, kad susirgau. Dėl to pikta. Toks keistas mūsuose požiūris ir sveikatos sistema.

Sveikieji poliklinikose maišosi su sergančiais ir po to patys iškrenta kaip lapai. Juk ateina pasitikrinti, tyrimų pasidaryti ir kūdikių besilaukiančios, ir su kūdikiais skiepytis ateina, ir panašiai. Norėtųsi, kad poliklinikose būtų kokie „žalieji koridoriai“ tam tikros valandos ar bent pusdienis per savaitę, kai galėtų pas gydytojus lankytis pacientai be simptomų.

Na, aišku, ir patys gydytojai galėtų labiau rūpintis savo pacientų sveikata. Ne tik receptą išrašyti ar stetoskopu paklausyti, bet ir pasirūpinti, kad prieš tai buvusio paciento virusai kuo mažiau apkrėstų būsimus. Ar aš neteisybę sakau?