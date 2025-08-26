Dizainerė V. Jakučinskaitė lietuvių pamėgtoje saloje pasijuto apgauta: „Nedarykite mūsų klaidos“

Vaisių ir gėlių turguje apsilankiusi madų kūrėja liko be žado, kai išgirdo, kiek teks susimokėti už maišelį vaisių.
Socialiniame tinkle „Threads“ ji pasidalino savo dar karštais įspūdžiais. Savo video ji sutiko pasidalinti ir su „Bendraukime“ skaitytojais.
„Pirmąkart gyvenime apsigavau. Dar niekada šito nepatyriau. Mano meilė, mano mažas kūdikis užsimanė vaisių. Sako, Medeiroje yra nuostabių vaisių, todėl atėjome į vaisių ir gėlių turgų. Už šį maišelį sumokėjome 127 eurus!
Tuoj parodysim prabangiausius vaisius savo gyvenime. Bananasas (skonis ananaso, forma banano) – matėm pirmą kartą gyvenime. Ir paskutinį. Dar už tą pačią kainą buvo 4 pasiflorai, 3 mangustinai, 2 drakono vaisiai, trys mini mangai (koldūno dydžio) ir, turbūt brangiausi – sidabriniai bananai (bet kainuoja kaip auksiniai)“, – savo pirkinius rodė Viktorija su dukra.
Tiesa, šeima dar gavo dovanų vieną papildomą vaisių maišelį. Tačiau vaisiai jau buvo praradę savo prekinę išvaizdą, o kai kurie jau ir pūvantys.
„O Dieve, pažiūrėk, mus realiai apgavo. Kokios gražios dovanos... Viskas jau pūva, reikia valgyti šiandien. Jei eisite į tą turgų, nedarykite mūsų klaidos, pakalbėkite su pardavėjais, nepirkite ten vaisių.
Vaisiai panašūs kaip Vietname, tik ten sumokėtume ne 120, bet 10 eurų. Jaučiuosi labai apgauta“, – negalėjo patikėti V. Jakučinskaitė.
