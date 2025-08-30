Išgirdusi, ką vyras pakvietė į svečius, žmona pabėgo iš namų: „Ar aš neteisi?“

Paskutinį kartą, kai jis man pasakė, jog po 4 valandų ateis svečiai, aš tiesiog išėjau iš namų. Jis atšaukė susitikimą.
Reikalas tas, kad jo šeima nuolat vieni kitus vertina ir apkalbinėja, tad kai jis sako: „Nesvarbu, jie nekreipia dėmesio…“ – aš žinau, ir jis žino, kad tai nesąmonė.
Ir čia ne tik apie namų sutvarkymą. Mes paprastai neturime sukaupę tiek maisto ar gėrimų, kad galėtume priimti svečius. Grįžusi paklausiau, ką jis planavo gaminti vakarienei, o jis atsakė: „Nežinau, turbūt gerai, kad jie nebeatvyks.“
Dabar jis vaikšto paniuręs ir kaltina mane, kad aš problema, nes nemoku „plaukti pasroviui“. Nors jam esu ne kartą sakiusi, kad man tereikia bent poros dienų įspėjimo, jog galėčiau viską normaliai susitvarkyti. Bet jis vis tiek tvirtina, kad aš esu sunki, įsitempusi ir nesu bendradarbiaujanti.
Tai ar aš neteisi?“ – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė moteris.
Jai patarimus dalinę internautai rašė: „Kitą kartą neišeik – tiesiog atsipalaiduok svetainėje, pažiūrėk televizorių, o kai jis paklaus, kodėl tu nepuoli panikuodama tvarkyti namų, pasakyk jam, kad „plauki pasroviui“ ir lauki, ką jis sugalvos savo spontaniškam susibūrimui.“
„Norėčiau pasiūlyti jam duoti sąrašą darbų, pačiam pasiimti savo sąrašą ir nubėgti į parduotuvę. Jo šeima ir jo mintis juos pasikviesti, todėl jai visiškai neturėtų tekti prisiimti jokios naštos dėl šito galvos skausmo – tai jo atsakomybė. Iš tiesų ji jam daro paslaugą, nes akivaizdu, kad viskas su svečiais planuojama be jos žinios“, – patarė kitas internautas.
„Apversk kortas. Pasakyk jam, kad tu darai spontanišką grilio vakarėlį ir jis turi sutvarkyti kiemą, nupjauti žolę, išnešti stalus, kėdes ir grilį, nueiti nupirkti visą maistą ir viską paruošti iki 16 val., kol pradės rinktis žmonės. Ir tai jo darbas, nes visi žino, kad kepsninės ir kiemo darbai yra „vyriški darbai“. O kai jis pasakys „ne“ – parodyk nuoskaudą. Ir kai jis pradės spausti tave, kad tvarkytum ir ruoštum maistą, elkis lygiai taip, kaip jis elgiasi su tavimi, kai be įspėjimo prisikviečia žmonių, o tu paprašai pagalbos“, – patarė merginai socialinio tinklo vartotoja.
