Sužinojusios apie vyro ir sekretorės santykius žmonos poelgis pribloškė juos abu

Ji su savo 30-mečiu vyru Tony persikėlė gyventi į kitą vietą šiam gavus paaukštinimą.
„Tony visada buvo labai orientuotas į darbą, tai man patiko, kai susipažinome, todėl sutikau jį palaikyti“, – rašė ji. Tačiau persikrausčius jai buvo sunku: dvi mažos atžalos, socialinė atskirtis, draugų trūkumas. Vieninteliai pažįstami buvo jaunesnė pora – Tonio pavaldinys, 25-erių Mattas ir metais už jį jaunesnė Lauren.
Tačiau vietoj to, kad vyras per pietų pertrauką valgytų vienas (kaip buvo sakęs žmonai), jis kasdien terasoje ant stogo pietaudavo su 22-ejų sekretore Becky. Negana to, šeimos bičiulė Lauren pastebėjo, kaip „Instagram“ paskyroje Tony kasdien širdutėmis ir patiktukais įvertina Becky nuotraukas – apie tai netruko sužinoti ir pati žmona, rašė „Mirror“.
„Tai skaudino, nes jis man nesakė, kad ji kasdien jam kompaniją palaiko. Be to, ji turėtų atsiliepti į skambučius, o ne su juo pietauti“, – rašė moteris.
Žmona nepyko ant Becky, nes ši gal net nežinojo apie jo šeimą.
„Kartą užsukus į jo darbą, kai kurie kolegos net nustebo sužinoję, kad jis vedęs, – pridūrė ji. – Pagalvojau, jei Tony nužiūrinėja jos asmenukes, padarysiu tą patį. Jokio komentaro, jokio sekimo – tik paspausiu „patinka“. Tikėjausi, kad ji paspaus ant mano profilio ir pamatys, jog Tony turi žmoną bei vaikų. Jei kas nors vyksta, ji supras, kad aš žinau. Jei nieko nėra – gal tik pagalvos, kad aš keista. Bet kokiu atveju ji pasakys Tony.“
Tačiau apie tai sužinojusio vyro reakcija buvo audringa. Jis paskambino žmonai šaukdamas, kad tokia „drama“ gali kainuoti jam darbą. Jis tvirtino, jog tarp jo ir sekretorės nieko nevyksta, o žmona perdeda. Pasak jo, romanas su sekretore kainuotų jam darbą. Vyras apkaltino žmoną per daug dramatizuojant ir perdedant.
Tačiau „Reddit“ komentatoriai mano kitaip: „Dabar, kai Becky ir vyras žino, kad TU žinai, kreipčiausi į ją tiesiai. Akivaizdu, kad jis bent jau bando užmegzti romaną, tad įdomu, ką jis jai kalbėjo, ar ji žinojo apie tave, ir kiek toli viskas nuėjo.“
„Tu neperdedi. Perdėjimas būtų, jei būtum paskelbusi visai kontorai. Kur kas labiau neramina, kad jis prisistato kaip viengungis, ir kad kiti tai pastebėjo. Spaudinėti „patinka“ nėra drama, drama yra jo reakcija“, – įsitikinęs vienas komentatorius.
„Tavo vyras elgiasi įtartinai. Gerai, kad atsirado žmonių darbe, kurie manė, jog turi pasakyti tiesą“, – rašė kitas.
„Lauren pasakė, ką Mattas sužinojo po mano patiktukų akcijos. Nežinau, ką Becky jam pasakė, bet po pietų nuo stogo nusileido įsiutusi. Ji paklausė Matto, ar žinojo, kad Tony turi žmoną? Mattas pasakė teisybę, patvirtino, kad Tony vedęs ir turi du vaikus. Becky tai nepatiko. Spėju, jie su Tony dar kalbėjosi, bet iš to, kad jis grįžo namo sunerimęs dėl darbo, akivaizdu, jog pokalbis nebuvo malonus“, – rašė moteris.
