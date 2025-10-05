Leido savo vaikinui permiegoti su geriausia drauge: paaiškino, kodėl taip pasielgė

Moteris sukėlė diskusijų audrą atskleidusi, kad leido vaikinui būti su artimiausia drauge, norėdama kažką įrodyti sau. Meg ir Owain susitikinėja metus – jie susipažino filmuojant turinį suaugusiems ir, kaip patys sako, iškart pajuto stiprią trauką.
Kadangi abu dirba suaugusiųjų industrijoje, jie tvirtina, kad jų santykiai nuo pat pradžių buvo atviri – kitaip darbas būtų tiesiog neįmanomas.
Tačiau, norėdama įsitikinti, kad jų ryšys gali įveikti įvairius išbandymus, Meg sutiko, jog Owain permiegotų su jos drauge Bonnie, nors pripažino, kad idėja kėlė ir nerimo, ir smalsaus jaudulio.
Kalbėdama su „Love Don’t Judge“ „YouTube“ kanalu, Bonnie prisipažino: „Niekada nesu buvusi su Owain. Bet mintis apie tai buvo kilusi.“
Įraše matyti, kaip trijulė kalbasi apie tai, kas tuoj nutiks, o tada Bonnie ir Owain išeina į viršų, palikdami Meg vieną prie stalo.
Meg pasakojo: „Kai Owain pasakė, kad nori permiegoti su Bonnie, iš tikrųjų nebuvau labai nustebusi. Tai neatrodė keista – juk mes visi trys labai artimi, kartu leidžiame laiką, net apsikabiname. Tai pasirodė natūralu.“
Vis dėlto pora pripažįsta, kad santykių pradžioje jiedu jautė pavydą, kai tekdavo bendrauti su kitais žmonėmis. Tačiau jie sugebėjo tai įveikti atvirai kalbėdamiesi: „Pagrindinė taisyklė yra bendravimas. Jei prieš tai pasikalbame ir paklausiame: „Ar tau patogu, kad tai vyks?“, tada aišku, kur ribos.“
Kol Meg sėdėjo apačioje ir girdėjo, kas vyksta vos už kelių metrų, ji svarstė: „Manau, kad tai nepakenks mūsų santykiams su Owain. Greičiau net suartins. Aišku, aš jį iškamantinėsiu išsamiai, kaip buvo, kuo skyrėsi nuo mūsų intymumo. Tiesą sakant, nerimauju, ar ji nebuvo geresnė. Jei kas nors pasakytų, kad jam buvo smagiau su mano drauge, turbūt man tai būtų labai skaudu.“
Vėliau įraše Bonnie atsisveikina ir išeina, o Meg su Owain lieka aptarti, kas nutiko, jau be kamerų, „Mirror“.
Pora kalbėjo ir apie neigiamas reakcijas internete, kai ieškojo kitų porų ar pavienių žmonių bendriems nuotykiams: „Žmonės stebisi, vadina mūsų santykius keistais ir sako, kad jie ilgai netvers.
Kartą pasidalijau vaizdo įrašu, kaip ruošiuosi į pirmą pasimatymą be savo vaikino, ir ten buvo daugybė piktų komentarų. Bet juk kiekvienas turi skirtingas ribas. Tai mūsų gyvenimo būdas, mums jis patinka. Juk nereikia visiems su tuo sutikti.
Po šio vaizdo įrašo pasipylė ir žiūrovų komentarai: „Ji tikrai nori išgirsti palyginimą tarp savęs ir draugės? Tai nesibaigs geruoju...“ – rašė vienas.
„Kodėl kas nors apskritai turėtų permiegoti su savo geriausia drauge? – svarstė kitas. – Man labiau gaila jos pačios.“
„Jei jautė nerimą dėl situacijos, gal tai buvo blogas pasirinkimas? Ji pati juk minėjo savo baimes. Reikėtų pasikliauti savo jausmais ir pasirinkti tai, kas iš tiesų tinka, – teigė trečias.