Ažiotažą sukėlęs papildomas Jessica Shy koncertas Vingio parke pradžiugino ne visus: „Kokia nesąmonė“

Tuomet dainininkė paskelbė dar vieną gerą naujieną – Vingio parke surengs ir antrą koncertą. Tačiau ši naujiena nudžiugino ne visus. Nes papildomą pasirodymą Jessica Shy atliks rugpjūčio 28-ąją, diena anksčiau nei buvo skelbtas pagrindinis šou.
Socialiniuose tinkluose komentatoriai liejo savo apmaudą:
„Papildomas koncas geresnę datą... Jaučiuosi biški api***tas. Perki bilietą kaip į pagrindinį koncą ir po dienos supranti, kad jis jau nepagrindinis“, – piktinosi Adomas.
„Dabar tie, kuriems „pasisekė“ gauti bilietus išankstiniame pirkime, eis į antrą koncertą, kai visi kiti jau bus pamatę pirmą. Kokia nesąmonė – ar galima pasikeisti bilietus į ankstesnę dieną, Bilietai.lt?
Koks buvo tikslas išankstinio pirkimo? Išankstinis pirkimas praranda prasmę, jei paskelbtas ankstesnis koncertas“, – antrino Saulė.
„Paildomas koncertas – diena anksčiau? OMG, What a scam! Kaip išdūrė visus“, – komentavo Germanas.
Tačiau besipiktinantys taip pat sulaukė komentatorių kirčių.
„Vargšai perekupai iš pirmo konco“, – ironizavo Marius.
„Nu jo, nes kai princas eina į koncą, tai jis turi būti vienintelis ir pagrindinis, o dar pageidautina, kad būtų nutiestas raudonas kilimas ir pasitikta su duona ir druska“, – rašė Džiuginta.
Abu koncertai bus lygiaverčiai
Koncertą organizuojančios „Live Nation“ atstovai „Bendraukime“ pateiktame komentare rašė, kad supranta dalies gerbėjų nusivylimą, tačiau sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į logistines ir technines aplinkybes.
„Džiaugiamės matydami tokį didžiulį Jessica Shy gerbėjų susidomėjimą – bilietai į pirmąjį paskelbtą koncertą buvo išpirkti akimirksniu, o tai dar kartą įrodo atlikėjos populiarumą ir jos klausytojų lojalumą.
Suprantame dalies gerbėjų nusivylimą dėl to, kad papildomas koncertas suplanuotas diena anksčiau nei pirmasis, tačiau sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į logistines ir technines aplinkybes. Siekiame užtikrinti, kad abu koncertai įvyktų sklandžiai, todėl laiko planavimas priklauso ne tik nuo atlikėjos ar mūsų, bet ir nuo techninės komandos bei renginio vietos.
Norime pabrėžti, kad abu koncertai yra visiškai lygiaverčiai – tiek programa, tiek atlikimo kokybe ir išskirtine atmosfera. Visi Jessica Shy gerbėjai, nepriklausomai nuo pasirinktos datos, išvys tą patį parengtą pasirodymą.
Pirmąjį šou žada praturtinti
Sureagavo ir pati atlikėja. Savo gerbėjams ji parašė laišką:
„Sveiki! Šiandien susilaukiau gan piktų žinučių, tad noriu pasisakyti čia.
Suprantu, jog kažkam nesmagu, jog nusipirkę pirmuosius bilietus, sudalyvausite antrajame koncerte.
Bilieto kaina 28 d., bus brangesnė. Pažadu jog rasime būdų, kaip praturtinti 29 d., koncertą, kad tai nebūtų identiška patirtis. Visad kažką sugalvojame ir galite pasiūlyti patys, kas labiausiai pradžiugintų.
Nuoširdžiai tokių rezultatų negalėjome numatyti ir sprendimai yra priimami tarp didelės komandos, įvairių faktorių. Atsiprašau už nepatogumus, noriu priminti, kad tai bus nepakartojamas vakaras, bet kokiu atveju. Jei kažkas tikrai tai mato kaip didelę problemą, galite susisiekti su info@bilietai.lt ir pasikeisti bilieto datą nemokamai.
Man nuoširdžiai rūpi, tad prašau supratingumo“, – rašė Jessica Shy.
