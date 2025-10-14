Vyras žmonai atskleidė dešimtmetį slėptą seksualinę fantaziją – ji negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo

Vyras papasakojo, kad jo žmona buvo priblokšta, kai po dešimties metų santykių jis atskleidė savo neįprastą seksualinę fantaziją – tačiau jam darėsi vis sunkiau ignoruoti savo troškimus.
Vyras ilgai slėpė tai nuo partnerės, bijodamas jos reakcijos. Tačiau galiausiai spaudimas tapo per didelis, ir jis viską išpasakojo žmonai, kuri negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo.
„Noriu stebėti, kaip mano žmona mylisi su kitu vyru, tačiau ji tam visiškai priešinasi,“ – parašė jis.
Nors tokia fantazija nėra dažna, yra tūkstančiai porų, kurios tyrinėja poliamorijos santykius ir ypač šį konkretų fetišą – seksualiniame pasaulyje žinomą kaip „kakoldingas“ (angl. cuckolding), rašė „Mirror“.
Vyras toliau pasakojo, kad žmona pravirko išgirdusi jo troškimą: „Ji buvo taip pasišlykštėjusi, kad privertė mane pasijusti purvinu iškrypėliu.“
Laiške laikraščio „The Sun“ seksologei Georgie Culley jis pridūrė, kad jam „nusibodo“ jų lytinis gyvenimas ir jis norėjo įnešti daugiau aistros į miegamąjį. Tačiau nors vyro troškimas niekur nedingo, ekspertė pabrėžė, kad ši fantazija turėtų ir likti tik fantazija.
„Jos reakcija yra aiški, j ipasakė tam „ne“, o jei bandysi ją spausti, labiau pakenksi jūsų pasitikėjimui ir artumui“, – rašė Culley.
Specialistė pasiūlė įnešti į miegamąjį daugiau jaudulio ir idėjų, kūrybiškumo.
Nors tokia fantazija kai kuriems gali atrodyti šokiruojanti, ji tampa vis populiaresnė. Britų „svingerių“ bendruomenėje dabar dalyvauja apie 1,5 milijono žmonių, kas rodo didėjantį susidomėjimą abipusiu sutikimu pagrįsta nemeilės monogamija. Tokios laidos kaip „Channel 4“ „Open House“ paskatino daugiau viešų diskusijų apie britų spalvingą seksualinį gyvenimą – jose poros leidžiasi į eksperimentus ir atveria santykius naujiems partneriams.
Telemedicinos bendrovės „Hims & Hers „2024 m. atlikta apklausa atskleidė, kad 10 procentų iš 3 500 apklaustųjų norėtų išbandyti „kakoldingą“.
Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad 16 procentų žmonių norėtų išbandyti seksualinį vojerizmą, t. y. stebėti kitus žmones lytinio akto metu.
Georgie pridūrė: „Jei į šiuos dalykus žvelgsite su smalsumu ir pagarba, galite atrasti, kad jūsų lytinis gyvenimas taps jaudresnis nei bet kada anksčiau – tik tokiu būdu, kuris būtų saugus ir malonus abiem.“