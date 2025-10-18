Vaikinas sutiko pasimylėti trise: pradžioje viskas atrodė gerai, bet vėliau labai pasigailėjo

„Su savo mergina esame kartu jau dvejus metus, ir viskas buvo puiku. Mes labai mylime vienas kitą, ir aš rimtai galvoju apie santuoką su ja ateityje“, – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė vaikinas.
Jis papasakojo, kad mylimoji jau anksčiau buvo klaususi, ar kada nors norėtų išbandyti seksą trise su ja ir kita mergina.
„Iki šiol niekada to nebuvau patyręs – atrodė, kad būtų daug spaudimo, be to, nemėgstu dalintis. Vis dėlto, pastaruoju metu apie tai pagalvojau ir pasakiau jai, kad gal norėčiau pabandyti. Pasiūliau pačiai išsirinkti draugę“, – pasakojo vaikinas.
Jo mergina pasikvietė savo gerą draugę. Pasak jo, pradžioje jam atrodė, kad viskas vyksta gerai.
„Mano mergina sakė, kad anksčiau tai jau yra dariusi su buvusiu vaikinu. Aptarėme taisykles, visi pasitikrinome dėl lytiškai plintančių ligų, abi merginos vartoja kontraceptikus, tad dėl to nesijaudinome, ir sutarėme, kada tai įvyks. Viskas atrodė tvarkoje, bet keli dalykai ją vėliau supykdė“, – atviravo vaikinas.
Pasak jo, merginai pasirodė, kad su jos drauge vaikinas mylėjosi aistringiau ir tai daryti jam patiko labiau.
„Ji supyko, kad su ja elgiausi švelniau nei su drauge, – pasakojo vaikinas. – Tuo metu mano mergina pasakė, kad jai reikia pertraukos, išėjo atsigerti vandens. Po to mano mergina pasakė, kad reikia sustoti, nes ji pavargo. Kai draugė išėjo, likusią nakties dalį mano mergina su manimi buvo šalta. Ryte ji pasakė, kad daugiau niekada negaliu matyti ar kalbėtis su jos drauge. Paklausiau kodėl – ji atsakė, kad mano elgesys parodė, jog aš geidžiu jos. Pasakiau, kad tai nesąmonė, man jos draugė visiškai neįdomi.
Po kiek laiko ji paklausė, su kuria man buvo geriau. Pasakiau, kad su jos drauge tai buvo tik seksas be meilės, o su ja – meilės pilnas seksas, todėl ji man daug svarbesnė. Ji atsakė: „Aš ne apie tai klausiu. Fiziškai – su kuria buvo geriau?“ Aš pasakiau, kad tai nesvarbu, nes aš noriu tik jos. Ji pradėjo verkti. Galiausiai nuraminau ją, bet dabar ji nenori apie tai kalbėti. Man atrodo, ji nutraukė draugystę su ta mergina.
Aš visiškai pasimetęs“, – savo patirtimi dalinosi vaikinas.
grupinis seksasSeksasSantykiai
