Po į kalnus kopusių tėvų atsako neatlaikė ir gidas: „Peržengia bet kokias ribas“

Šis įvykis buvo aptarinėjamas žiniasklaidoje ir tarptautiniu mastu sprogdino socalinius tinklus. Tėvų poelgį smerkė ne tik pats alpinistas, bet ir lenkų komentatoriai. Prabilo ir pati šeima, kuri leidosi į pavojingą kelionę kalnuose su kūdikiu. Jie šią situaciją pavadino šmeižtu, o pateiktus istorijos faktus vadino iškraipytais ir reikalavo juos paneigti.
Socialinio tinklo „Tatromaniak“ puslapyje po šio incidento įkeltas dar vienas S. Stochas įrašas.
„Mačiau jau nemažai keistų ar net visiškai kvailų turistų elgesio atvejų Tatrų kalnuose, ir ne visus jų verta apskritai analizuoti. Tačiau tai, kas įvyko Rysuose, mano nuomone peržengia bet kokias ribas. Tai yra toks ribos peržengimas, su kuriuo normalus žmogus tiesiog negali susitaikyti.
Galima eiti į kalnus visiškai nepasiruošus, galima rizikuoti savo gyvybe, galima net žūti. Deja, už klaidas mokama – ar tai nutiktų kalnuose, vandenyje, gatvėje ar namuose.
Tačiau leistis į kalnus tokiomis sąlygomis (labai sudėtingomis), kokios dabar yra Rysuose, su 9 mėnesių kūdikiu – tai ne kvailumas. Tai visiškai nekaltos mažos būtybės sąmoningas stūmimas į didžiulį pavojų, būtybės, kuri akimirksniu galėjo baigti savo trumpą gyvenimą vien dėl kvailos tėvų užgaidos.
Ilgai svarstėme, ar viešinti šį vaizdo įrašą. Tačiau nenorėjau susitaikyti su mintimi, kad viskas tiesiog bus pamiršta. Kad šie žmonės grįš namo manydami, jog viskas gerai, nieko nenutiko. Norėjau, kad triukšmas, kuris kilo po šio įvykio, juos priverstų susimąstyti.
Įrašas buvo visiškai anoniminis – be matomų veidų, be jokių užuomenų apie tuos žmones. Ir ką daro vaiko tėvas? Pats prisistato komentaruose įrodinėdamas, kad žinojo, ką daro, kad viskas buvo kontroliuojama, sąlygos geros, o pagalbos niekam nereikėjo.
Žmogau, tu atidavei savo vaiką nepažįstamam vyrui, kad jis jį nuneštų nuo Rysų viršūnės, ir tuo pat metu tvirtini, kad viską kontroliavai? Aš savo vaiko neatiduočiau net ant Nosalio žinodamas, kad bet kada kas nors gali paslysti, trenkti vaiką į uolą ir panašiai. O tu padarei tai vietoje, kur esamomis sąlygomis bet kokia klaida gali baigtis tragedija. Tad baik tauškėti, kad viskas buvo gerai ir pagalbos tau nereikėjo. Puikiai žinojai, kad tavo pasiruošimo lygis tokioje situacijoje neleidžia tau saugiai nulipti su savo vaiku. Ir, laimei, tą supratai ir nebandei to daryti pats.
Manau, kad yra skirtumas tarp „nesikišimo į kitų gyvenimą“ ir bandymo apsaugoti tuos, kurie patys savęs apsaugoti negali.
Gerai, kad viskas baigėsi būtent taip“, – rašė alpinistas „Tatromaniak“ paskyroje.
Lietuvių poelgiu su kūdikiu buvo priblokšti ir komentatoriai.
„Tiesą sakant, dera pranešti atitinkamoms tarnyboms, policijai, socialinei globai apie vaiko globėjų keliamą pavojų vaiko sveikatai ir gyvybei. Tai tas pats, kaip ir situacija, kai mažametis yra neblaivių tėvų „priežiūroje“. Su tokiu kūdikiu reikia pasivaikščioti keliu arba slėniu, o ne leistis į alpių kelionę, kur suaugusiam gali kilti problemų, ypač tokiomis sąlygomis... Tiesiog nesuprantu tokių žmonių“, – rašė vienas iš komentatorių.
„Prokuratūra turėtų susirūpinti, nes tai tiesioginė grėsmė gyvybei... Ypač, kai jie buvo įspėti apie sudėtingas sąlygas... baisu. Nors jau turiu kažkokios kalnų patirties, pereinamojo laikotarpio salygomis sėdžiu namie, nes nenoriu rizikuoti. Nors žiemą į kalnus ir kopiu. Deja, socialiniai tinklai yra kalti, kad visi norime girtis gražiais vaizdais ir emocijomis, kurias patiriame. Ir tai veikia aplinką, kuri taip pat nori patirti panašių dalykų neturėdama pakankamai įgūdžių“, – rašė Davidas.
„2024 gruodžio pabaigoje leidomės iki krioklį. Viskas padengta ledu, aš su grandinėlėmis ant batų, super tėvai šalia, kas su vaikais nešyklėse (jie buvo apie 6 mėnesių amžiaus), su „Adidas“ bateliais ir dar su šunimi. Tragedija vienu žingsniu arčiau. Klausimas, kodėl?“ – stebėjosi Iza.
„Tokie žmonės turėtų būti apkaltinami dėl tyčinio pavojų vaiko gyvybei. Žmogaus kvailumas neturi ribų ir tokiais atvejais jį reikia bausti. Gal bausmės išgąsdins. Jau nekalbant apie pavojų gelbėtojų gyvybei, kurie privalo patys rizikuoti dėl besmegenių, kopiančių į kalnus“ – rašė komentatorė Dalenka.
„Kūdikių nešimas kalnuose yra itin neatsakingas bet kokiomis aplinkybėmis! Ne kartą mačiau motinas nešiojančias kūdikius ant rankų ir nežiūrinčias po kojomis. Pagalvojau, neduok Dieve, jei sukluptų prie akmens...“ – tėvais baisėjosi kita komentatorė.