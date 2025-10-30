Siaubingo nužudymo Utenoje buvo galima išvengti? Pribloškė, ką leido teismas

Apie tai, kad moteris iš Utenos išėjo į darbą ir dingo be žinios buvo paskelbta dar praėjusį savaitgalį.
Moteris iš Utenos išvyko į arbą Molėtuose.
Vėliau jau jos vyras kreipėsi į policiją, nes moteris taip ir negrįžo.
Buvo įdomu, kas galėjo nutikti ir šį ketvirtadienį paaiškėjo kraupi tiesa.
Lietuvos žiniasklaidoje paskelbta, kad moteris rasta negyva. Paaiškėjo, kad dar sekmadienį jos tuščias automobilis buvo rastas Rokiškio rajone.
Antradienį pareigūnai prie sodybos, kuri yra šalia Utenos, rado paslėptą nužudytos moters kūną.
Policija nustatė ir įtariamąjį – 47 metų sodybos savininką. Neįtikėtina, bet jį rado stipriai sušalusį ir panirusį į komą.
Jį paguldė į ligoninę ir jis ten mirė.
Visa tai – tikrai kraupios detalės, kaip iš kokio serialo, bet net ne tai mane šokiravo.
Mane šokiravo štai, koks faktas.
Pasirodo, kad tas žudikas jau anksčiau buvo žinomas policijai. 2024 metų sausį jis Utenoje gatvėje užpuolė ir kirviu sužalojo savo sutuoktinę.
Jai buvo suduota ne mažiau kaip 14 smūgių – dauguma į galvą, kaklą ir nugarą.
Moterį išgelbėjo praeiviai.
Ir neįtikėtina yra tai, kad 2024 metų gruodį Panevėžio apygardos teismas tą vyrą išteisino dėl pasikėsinimo nužudyti – jį pripažino kaltu dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Jam skirta 2 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmė, bet ji atidėta 2 metams.
Jį tiesiog paleido.
Tada skelbiama, kad spalio 23 dieną Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjo Panevėžio apygardos prokuratūros skundą ir pakeitė sprendimą – pripažino vyrą kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti sutuoktinę. Jam skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė.
Ir baisiausia eilutė: „Nuosprendžio vykdymui dar neprasidėjus, nuteistasis, įtariama, nužudė uteniškę.“
Tai tiesiog sukrečia.
Galvoje sukasi tik vienintelis klausimas, į kurį turbūt visi žinome atsakymą: ar buvo galima išvengti šios tragedijos?
Manau, kad abejonių čia būti negali. Tiesiog neįtikėtina. Ar kas nors bus dėl to nubaustas? Juk atimta žmogaus gyvybė.
Su tokiomis istorijomis nereikia nei filmų, nei serialų.
Utenanužudymassmurtas prieš moteris
Rodyti daugiau žymių