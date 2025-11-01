Po telefono vagystės tokios baigties nesitikėjo: manė, kad tai vyksta tik per filmus

„Tik norėjau pasidžiaugti kartu. Pernai gruodį iš kolegos darbo metu pavogė darbinį mobilų telefoną. Buvau šiek tiek išjuoktas darbe, kai sugalvojau užpildyti pareiškimą e-policija platformoje, bet ką jūs manote? Vakar gavau 8 lapų raštą iš policijos tyrėjų su visa įvykių eiga, tyrimu, teismo sprendimu.
Viskas iki detalių, kada per kokią kamerą kas užfiksuotas. Buvo wow, nes maniau tik per filmus ir serijas vyksta toks išsamus tyrimas. Vagis pagautas ir paskirta net areštas, žinoma, su materialinės žalos atlyginimu“, – rašo gyventojas.
Jis taip pat viešai išreiškia padėką tokį darbą dirbantiems tyrėjams, pareigūnams ir bendrai teisėsaugai.
„Buvau prisiklausęs daug nesąmonių iš vyresnių ir beveik įtikėjęs, kad kreiptis kažkur beviltiška. Tikiuosi tai paskatins ką nors taip pat nenumoti ranka, jei su jumis kas pasielgė blogai ar matote neteisybę“, – motyvuoja ir kitus prireikus kreiptis į teisaugą jis.
Po šiuo įrašu pasipylė ir daugiau padėkos komentarų pareigūnams. Vienas vartotojas rašo, kad iš pavogė piniginę – ištraukė iš kuprinės perpildytame autobuse ir pareigūnai nepasivargino ir šios bylos ėmėsi.
„Piniginėje turėjau sekimo kortelę, todėl iškart gavau pranešimą, kai piniginė nuo manęs nutolo. Užblokavau iškart bankines korteles, o grynųjų ten ir nebuvo, todėl nieko iš esmės ir nepraradau. Kadangi ten buvo asmens dokumentai ir šiaip buvo apmaudu – pranešiau policijai apie vagystę“, – prisimena istoriją internautas.
Jis galvojo, kad policija į tai rimtai nežiūrės, netgi pareigūnus įspėjo, kad piniginėje nieko vertingo nebuvo, visa žala tai – laikas ir mokesčiai už dokumentų išdavimą ir kortelių keitimą.
„Po poros mėnesių gavau ikiteisminio tyrimo rezultatus: buvo peržiūrėti net autobuso kamerų įrašai ir juose buvo pastebėtas vagišius. Įtariamojo nesulaikė – iš įrašo sunku atpažinti, bet jau pats faktas to, kad rimtai viską ištyrė ir pateikė rezultatus – labai nustebino.
Todėl prisidedu prie padėkos. Pareigūnai ir tyrėjai tikrai pradžiugino ir sudarė labai gerą įspūdį apie mūsų teisėsaugą“, – gerų žodžių tyrėjams negaili jis.
RedditteisėsaugaVagystė
Rodyti daugiau žymių