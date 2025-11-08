Skyrybų teisininkė atskleidė, kokie du sakiniai iš karto parodo, kad santuoka baigta

Patyrusi skyrybų advokatė, taip pat dirbanti santykių ir skyrybų mentore, pasakoja, kad per tris dešimtmečius savo darbe ji matė „gausybę konfliktuojančių porų“. Ji tvirtina, kad egzistuoja keli svarbūs ženklai, rodantys, jog santuokos išgelbėti nebeįmanoma – tarp jų ir dvi frazės, aiškiai signalizuojančios artėjančią santykių pabaigą.
„Per kelias minutes visada galiu atskirti, kurią santuoką dar įmanoma išgelbėti, o kuri jau neišvengiamai artėja prie skyrybų“, – ji pasakojo „Daily Mail“.
Teisininkė paaiškino, kad konsultacijas dažnai pradeda paprastu klausimu – ko pora tikisi iš susitikimo. Anot jos, atsakymai būna ypač iškalbingi.
„Jeigu vienas partneris atsako: „Aš nematau ateities“ arba „Noriu išeiti iki sutarto laiko“, tuomet – nesvarbu, kaip stipriai kitas žmogus nori viską išgelbėti – santykiai jau baigti.“
Kitas ženklas, bylojantis, kad santykiai pasmerkti žlugti, yra situacija, kai partneriams tampa sunku tiesiog vienas kitą pagirti. Ji pastebi, kad rimtas pavojus santykiams atsiranda tada, kai, paprašius pasakyti komplimentą, partneriai pateikia tik praeities pavyzdžius – tai, ką kažkada vertino, bet ne tai, ką vertina dabar, rašo „Mirror“.
Skyrybų advokatė tvirtina, kad labai greitai gali pajusti, kada pora nebėra laiminga vienas kito draugijoje: „Tai išduoda tonas, akių kontaktas ir kūno kalba.
Vienas aiškių ženklų – sarkazmas, akių vartymas, menkinančios pravardės ar nuolatinė kritika – net jei ji pateikiama kaip juokas.
Žiauriai besielgiantis partneris galvoja, kad ne „mes turime problemą“, bet kad dabar „tu esi problema“.
Dar vienas raudonas signalas – smulkmenų „buhalterija“. Jei žmogus skaičiuoja, kiek kartų partneris išnešė šiukšles, tai rodo, kad santykiai tampa mirtinai toksiški.
Kartais poros santykių būklę išduoda net tylėjimas. Sheela pasakoja, kad prieš konsultacijas ji pastato dvi kėdes arti viena kitos ir pakviečia porą atsisėsti.
Kūno kalba pasako labai daug. Jeigu vienas ar abu atrodo įsitempę arba – net ir nesąmoningai – stumia kėdes toliau viena nuo kitos, net jei tik keliais centimetrais, aš jau žinau, kaip viskas pasibaigs“.