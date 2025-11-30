Atskleidė, kaip gyvena statybų darbininkai: negalėjo patikėti, kad šiais laikais taip daroma

„Sveiki, kaip kovojat su blogais darbdaviais? Įmonės neatskleisiu, bet įmonė yra nauja, vos 6 mėnesių.
„Esmė tame, jog dirbau prie statybų, vidaus apdailoje, darbą susiradau per FB. Atvykus į darbą, jis man pasakė – padirbam pora dienų, pažiūrėsiu, kaip dirbi ir tada įdarbinsiu.
Praėjo pora dienų. Sakau, kaip dėl dokumentų, algos t.t. Jis visad bandė nuo to pabėgti, bet visgi įkalbėjau, tai po keturių dienų atvežė popierius pasirašiau, viskas gerai.
Alga į rankas 900 eurų. Dirbu kaip ir gerai, aišku, medžiagų šiek tiek pagadinau, tinkas, glaistas. Dirbau, kaip mane mokė profesinėje mokykloje, jis kiekvieną vakarą atvažiuodavo patikrinti, kaip dirbu.
Žmogui, kuriam dirbu, viskas gražu atrodė, bet anam vis kažkas nepatikdavo ir rėkaudavo.
Atėjo diena, kai turėjo išmokėti algą (kaip dokumentuose buvo parašyta). Skambinu, klausiu, kur pinigai, nes dar vis negaunu. Sako, sorry, pinigų neturiu, bet va baigsiu porą objektų ir tikrai išmokėsiu. Atėjo ta diena, išmokėjo tik pusę pinigų.
Klausiu, kur kita suma? Sako, jog išmokės ateinančią savaitę. Gerai, aš jau supratau, kad bus blogai su juo. Laukiu kitos savaitės, viską išmokėjo.
Nusprendžiu dar vieną mėnesį padirbti. Išdirbau visą mėnesį ir sakau – išeinu, nes užkniso su juo dirbti.
Pateikiau dokumentus, jog noriu būti atleistas ir sakau – sumokėk algą, nes pagal įstatymus privalai išmokėti. Ano žodžiai: „Tu gal „deb...s“? Kaip aš tau mokėsiu algą, man pirma reikia pereiti per visus objektus, patikrinti viską, ar nepavogei įrankių, medžiagų t.t.“
Sako, per ateinančią savaitę sumokėsiu.
Bet aš vėl supratau, jog jis pinigų neturi. Gerai, sakau, jei po savaitės nesumoki algos, kreipsiuosi į darbo inspekciją.
Jo žodžiai buvo: „Kreipkis, kur tu nori, man p..., tu nieko man nepadarysi, ale.“
Jis nebijo. Prabėgo ta savaitė, sumokėjo algą, sakė viskas gerai yra.
Aš pagalvojau, jei jis taip su manim, aš irgi su juo taip. Rekvizitų puslapyje pakomentavau atsiliepimą apie jį, jo darbdavius kitus, sąlygas t.t.
Prabėgo savaitė ir man jis skambina. Pradėjo grasinti, jog mane paduos į teismą, nes pavogiau jo įrankius, medžiagas pasisavinau iš jo, sulaužiau įrankius ir ko jis tik man nepasakė.
Liepė tuoj pat ištrini tą atsiliepimą arba susiras mane ir žinosiu, kas bus. Būsiu paduotas į teismą.
Aš dabar nežinau, ką daryti, gal jūs galit kažką pasakyti?“, – socialiniame tinkle „Reddit“ klausė pasimetęs vyras.
„Žiauriai gėda, kai suaugę žmonės elgiasi kaip tavo darbdavys.
Ieškokis kito darbo. Joks žmogus tokių nesąmonių neturėtų kentėti. Kadangi jis tau atvirai grasina, pradėk įrašinėt pokalbius“, – patarė vienas.
„Darbdavys mato, kad esi jaunas ir nežinai savo vertės. Netrink jokių komentarų, jis neturi pinigų žaisti teisinių žaidimų, ir teisės tuo labiau neišmano.
Susirask didesnę įmonę. Nepagarba yra nenormalu, jeigu vadovas rėkauja – didžiausia raudona vėliava kokia tik gali būti“, – rašė kitas.
„Manau, pats viską supranti ir nėra čia apie ką daug kalbėti ir galvoti. Vistik, jei darbo reik, parašyk man žinutę, pas mums pagalbiniai ateina gipsą palaikyti 70 eurų gauna už dieną ir dažniausiai tą pačią dieną, nes dauguma turiu kažkokių skolų arba priklausomybių.
Tiesa, norim, kad ilgainiui susitvarkytų savo gyvenimus bent iki tokio lygio, kad išlauktų tą savaitę ar dvi, kol užbaigiam darbus. Pastarasis variantas yra normalus, jei dirbi su kažkuo kas daro kitaip tai siūlau pasieškoti naujų kolegų, sunku nebus, darbo yra tiek, kad 80 proc., darbų paprasčiausiai atsisakome arba siūlome atvažiuoti už pusmečio...“, – patarė komentatorius.
„Čia yra nekvalifikuotų darbininkų kasdienybė. Kai darbdavys juos laiko už trumpo pavadžio, nes žino, kad jei ką, juos suvartys lygioj vietoj, o algų vėlavimas vis pamėtant pusę algos yra klasikinis manipuliavimas. Ir darbai vyksta, ir pinigų darbdaviui lieka.
Taip yra blogai, bet taip vyksta, ir čia šiek tiek raštingesnis žmogus aprašė tai, ką daugelis nekvalifikuotų išgyvena kasdien“, – apgailestavo kitas komentatorius.
