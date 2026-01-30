Parduotuvėje netyčia nugirstas vyrų pokalbis išmušė iš vėžių: „Apie tai kalbėjo net su pasididžiavimu“

„Šiandien besibastant po prekybos centrą netyčia nugirdau dviejų vyrukų pokalbį. Labai užsidegę diskutavo apie „verslo reikaliukus“ ir įvairiausius būdus, kaip nusukti PVM’ą, kuo mažiau sumokant valstybei. Apie tai kalbėjo taip laisvai, lyg tai būtų visiškai normalu, net su pasididžiavimu, sakyčiau.
Kada pagaliau pasikeis šitas mentalitetas? Vis skundžiamės blogais keliais, prastomis paslaugomis, mokyklomis, ligoninėmis, korupcija, bet tuo pačiu metu daliai žmonių „apeiti sistemą“ vis dar atrodo protinga ir sveikintina.
Blogiausia ne net patys mokesčių slėpimai, o tai, kad tai laikoma gudrumu, o ne problema. Kad „visi taip daro“, todėl čia nieko tokio. Bet kol taip mąstysim, tol ir gyvensim tame pačiame užburtame rate“, – rašė tautiečiais pasipiktinusi „Reddit“ vartotoja.
Po jos įrašu pasipylė žmonių komentarai.
„Čia, manai, kažkoks išskirtinis Lietuviškas mentalitetas? Korporacijos ne šiaip sau kuria kompanijas tokiose šalyse kaip Airija, moka milijonines sumas mokesčių ekspertam ir išleidžia nemažas sumas lobizmui už tolimesnį mokesčių mažinimą, lengvatų didinimą ir panašiai.
Lietuvoje už ekonominius nusikaltimus praktiškai nebaudžia, o ir pati kontrolė labai silpna. Vieša paslaptis, kad statybos, garažai ir visokie turginiai generuoja didžiulius juodus pinigus, bet nieko nėra daroma, kad tai pasikeistų. PVM grobstymas yra jau aukštesnis lygis, bet ten jau visai naglai reikia suktis, kad užkliūtum...“, – žmonės savo nuomone dalinosi komentaruose.
„Visuomenė toleruoja“ yra pats didžiausias anekdotas. Pats dirbau darbovietėje, kur tikrai buvo problemų, bet atvykę darbo inspekcijos specialistai jų nerasdavo. (Tik tetos-inspektorės išeidamos kažkodėl labai spausdavo savo rankines po pažastimi. Gal ką ten įdėdavo?) Tiesiog esam 3 milijonų švogerių kraštas, kur bet koks griežtesnis sprendimas galimai paliestų artimą tavo. Kaip parodė visiškai šviežias pavyzdys su kažkokia valdiška agentūra – kontroliuojančios institucijos yra visiškai neatsparios korupcijai. O teismai leidžia apsivogusiems (pvz., čekiukų istorija) atsipirkti pasisavintų lėšų grąžinimu ir kelių tūkstančių eurų bauda. Kokį signalą tai siunčia visuomenei?“, – rašė komentatorius.
„Jeigu jie nieko nelegalaus nedaro, nematau tame jokios problemos. Jei man pavyktų mokėti mažiau mokesčių, aš irgi tą daryčiau. Tau siūlau, jei turi per daug pinigų, ieškoti būdų mokėti daugiau mokesčių“, – rašė komentatorius.
„O tai kas čia su tuo blogai? Nėra naujų metų be naujų mokesčių. Verslas tik gali veikti ieškodamas, ką reikia daryti, kad mokestinė našta nebūtų tokia didelė? Jei visi dirbtų tik pagal logiką, kad sumokėti kuo didesnį procentą mokesčių, tai badautume visi, nes kad ir kiek surinktų mokesčių, juos ištaškytų tikrai mažiau efektyviai nei kad verslas, bandydamas išgyventi.
Paprasta matematika: žmogus, kainuojantis verslui 2500 eurų, į rankas gauna 1500. Jo perkamoji galia be PVM yra 1240 eurų. Tai darbdaviui turi atnešti daugiau nei už 2500, o įpirkti gali tik už 1240, o jei dar pilą kurą už visus, tai atėmus akcizą kokia lieka perkamoji galia? 770? Ta suma gauna degalinė be akcizo ir pvm’o. Valstybė belekiek pasiima. Jei nevergausi ir neinvestuosi, mokesčiai viską suvalgys, o kur dar toks mokestis kaip infliacija nes juk pinigus spausdina tie, kur ir mokesčius surenka… Sutaupai vargšas 1000 litų ir praėjus 10 metų po euro įvedimo kas lieka iš tų tavo santaupų? Labai didelis mokestis infliacija“, – savo mintis dėstė kitas komentatorius.
