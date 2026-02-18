Nustebino, ką D. Dirkstys kalba apie šeimą ir moteris: užkliuvo viena detalė

Visi jau turbūt apkalbėjo ir jų amžiaus skirtumą, ir pikantišką fotosesiją, ir jų bendrą ateitį iš kavos tirščių išbūrė.
Jei nuoširdžiai, tai man patinka Oksana Pikul. Žaviuosi ja kaip moterimi, kaip verslininke, kaip mama. Man patinka jos optimistiškas požiūris į gyvenimą, stulbina jos išvaizda. Tokį kūną, kokį turi ji, turi ne kiekviena dvidešimtmetė. Ir ne kiekviena moteris sugeba iš savo vardo sukurti sėkmingą prekės ženklą ir klestintį grožio verslą.
Kovotojas Dominykas Dirkstys yra ryški ir sėkminga sporto pasaulio žvaigždė. Ir jo vertybės, atrodo, tokio amžiaus vyrams, nebūdingos.
Daugiau apie jį sužinojau visai neseniai, prieš porą mėnesių, kai davė interviu „Delfi“ laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“.
Kovotojas nevartoja alkoholio, vaikšto į bažnyčią. Tuomet jis prisipažino, kad jau norėtų sukurti šeimą ir turėti vaikų. Užsiminė, kad, jo nuomone, tobula žmona yra dar nepraradusi nekaltybės.
Na, išties, gražus žmogus, gražios mintys. Tačiau viena jo mintis užkliuvo ir buvo netikėta ne tik man.
Laidos vedėjas paklausė kovotojo, ar jis kada yra užvožęs moteriai. Jis pasakė, kad tikrai ne. Tačiau laidos vedėjui paklausus, ar niekada to nepadarytų, kad ir kaip jį išerzintų ir išprovokuotų, D. Dirkstys savo atsakymu nustebino.
Jis sakė, kad jei moteris bandytų smūgiuoti, pultų jį ar jo artimiausias šeimos moteris, jas gintų ir užpuolikę „išjungtų“. Net jei moteris jam pačiam be priežasties trenktų į veidą, jis „duotų žuvį“ atgal.
Kovotojas pabrėžė, kas niekada netrenktų pirmas, bet jei moteris pasiruošusi be priežasties smūgiuoti, turi būti pasiruošusi gauti atgal. Pasak jo, negalima pulti žmogaus ir suduoti jam be priežasties.
Man pasirodė, nustebau ne tik aš. Dėl to atrodė nustebęs ir laidos vedėjas. D. Bunkus nesutiko su tokiu kovotojo požiūriu ir prisipažino, kad gyvenime jam teko atlaikyti tikrai daug moterų smūgių visiškai nepelnytai, tačiau trenkti joms atgal mintis niekada nekilo.
Kad ir kaip gerbiu šį kovotoją ir juo žaviuosi ringe, bet sutinku su D. Bunkumi: neturėtų būti jokio pasiteisinimo užvožti moteriai.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas Dirkstyskovotojas
