Jauni palangiškiai tirpdo širdis: senoliams siūlo nemokamą paslaugą

„Gal yra kam reikėtų nukasti sniegą? Palanga ir aplink. Garbingo amžiaus žmonėms nemokamai. Kasam ir naktį. Rašykite į asmeninę žinutę arba skambinkite“, – rašė vaikinai skelbime.
A. Berenis naujienų portalui Lrytas prisipažino, kad kol labai daug užsakymų dar negavo, tačiau mano, kad jų kiekis tik didės.
Nuo sniego išvaduoti pajūrio gyventojų kiemus ir takus siūlantys vaikinai – moksleiviai iš Palangos, lanko tą pačią mokyklą.
„Idėja kilo neturint, ką veikti. Nusprendėme padėti vienas kitam nusikasti kiemus, nes taip ir smagiau, ir greičiau. Pamatę, kaip greit vyksta darbas, kai mūsų tokia kompanija nemaža, nusprendėme įkelti skelbimą į „Facebook“, – naujienų portalui Lrytas pasakojo palangiškis.
Ši jaunuolių iniciatyva sulaukė didelio palaikymo. Skelbimas sulaukė dvylikos tūkstančių patiktukų ir beveik aštuonių šimtų komentarų. Visi gyrė jaunimą ir negailėjo pagyrų.
„Šaunuoliai. O kažkas dar bando sakyti, kad supuvęs mūsų jaunimas! Jis – puikus, išprusęs, išsiauklėjęs, žingeidus, paslaugus ir nuoširdus!“ – rašė komentatorė.
„Šaunuoliai jaunimėlis. Tai va, yra dar darbščių jaunuolių, netgi seneliams nukastų ir nemokamai. Jūsų supratingumas, darbštumas – pavyzdys visiems kitiems jaunuoliams. Pagarba jums, jaunimas. Taip ir toliau nepaklyskit“, – rašė kitas komentatorius.
„Kai toks jaunimas, Lietuvos ateitis saugi“, – džiaugėsi kitas komentatorius.
„Kokie šaunuoliai, Kaune tai laukia, kad senimas jaunimui kelius ir takus nuvalytų“, – palangiškiams pavyduliavo kaunietis.
„Miesto priežiūros įmones paliksit be darbo“, – šmaikštavo komentatorius.
„Akivaizdu pagal komentarus, sniego nukasti niekam nereikia, šaunuoliai vyrai mūrai ąžuolai, darbo nebus“, – juokavo kita komentatorė.
Jai paaiškino kita komentatorė, kad „visi šokiruoti“ ir netekę amo dėl tokios jaunuolių iniciatyvos.