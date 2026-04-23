Tragiškas jauno paramediko M. Sadausko nužudymas sukrėtė visuomenę: „Nėra pateisinimo“

Socialinėje erdvėje žmonės reiškė užuojautą velionio tėvams bei artimiesiems, kolegoms.
Kiti komentatoriai kėlė klausimą, ar už kito žmogaus tyčinį nužudymą Lietuvoje teisiamiems nusikaltėliams nėra per švelnios bausmės.
„Užuojauta artimiesiems. Pernelyg daug lengvos bausmės už tyčines žmogžudystes mūsų žemelėj... Ar nereikėtų priimti įstatymų atitinkamų? Kiek nekaltų žmonių išeina per anksti... O žudikai, ką? Pripažins, sutiks su viskuo, pasakys labai gailiuosi ir viskas – bausmė sušvelninta labai stipriai... Ir išeis iš sanatorijos, kur nemokamas maitinimas ir t.t. po 4–10 metų“, – šalies įstatymais piktinosi komentatorius.
„Labai mažos bausmės, todėl ir nėra tvarkos! Turėtų atsakyti už viską nusikaltėliai, patys užsidirbdami sau maistą kalėjime! Tada gal nenorėtų nusikalsti! O tiems, kurie nužudė žmogų tyčia, turėtų būti skirta mirties bausmė! Jei atėmei gyvybę, tai ir pats savo gyvybės neteksi! Tada pagalvotų prieš ką darydami“, – antrino kitas.
„Tėvai prarado sūnų, vaikai – tėvą. „Greitoji pagalba“ – gerą darbuotoją, kolegą. Užuojauta... Bet tiems – tik mirties bausmė“, – įsitikinęs dar vienas komentatorius.
„Užuojauta vaikams, tėvams ir artimiesiems. Labai gaila vaikučių. Žudikams atitinkama bausmė, joks kerštas negali baigtis žmogžudyste“, – rašė žmonės.
„Dieve, kokia nelaimė ir bėda. Kodėl? Taip tikėjomės, jog šis puikus žmogus bus surastas gyvas... Labai gaila vaikučių ir tėvų“, – apgailestavo.
„Labai liūdna žinia… Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius šią skaudžią akimirką. Tegu prisiminimai apie brangų žmogų tampa švelniu šviesos spinduliu, kuris padės ištverti šį sunkų laiką... Linkiu stiprybės, ramybės širdyje ir žmonių šalia, kurie galėtų apkabinti, palaikyti ir būti kartu tyloje. Tegul ilsisi ramybėje, o Jo atminimas visada gyvena Jūsų širdyse...“ – reiškė užuojautą žmonės.
„Amžiną atilsį. Jaunas tėvas, paramedikas, gelbėjęs kitų gyvybes. Kokiam niekšui gali vien mintis kilti nužudyti žmogų, palikti vaikus našlaičiais, iš tėvų tiesiog atimti gyvenimą“, – baisėjosi komentatoriai.
„Tikėjausi kitokios pabaigos... Deja... Plyšta širdis... Vaikučiai liko be tėčio“, – negalėjo patikėti kitas komentatorius.
„Užuojauta artimiesiems. Stiprybės. Labai labai liūdna, kai policija neišaiškina pirminių nusikaltimų. Buvo sudeginti automobiliai. Neišaiškinta. Nusikaltėliai, pasijautė saugūs ir veikė toliau. Prarastas toks jaunas puikus žmogus. Be galo skaudu ir liūdna“, – savo užuojautą reiškė dar vienas skaitytojas.
„Pavyko padegimas automobilių, nieko neišaiškino. Galvojo, nužudymo irgi nesužinos. Štai ir išlindo yla iš maišo, tai – teisėsaugos aplaidumas. O galėjo sutramdyti kumelę ir turėtume visai kitas pasekmes. Dabar tik užuojauta vaikučiams ir tėveliams“, – savo nuomonę rašė komentatorius.
„Nuoširdi užuojauta tėvams, vaikučiams, artimiesiems. Stiprybės. O Dieve, kodėl tokiam jaunam atimt gyvybę?“ – baisėjosi komentatorius.
„Kartais žmones žmonėmis pavadinti sunku. Sutvėrimai“, – pritarė kitas.
„Gali žmogaus neapkęsti, gali bartis, bet atimti gyvybę – čia nėra pateisinimo“, – rašė kita komentatorė.
„Vaikams šokas – nei mamos, nei tėtės, nei meilės, laimės, paguodos, jausmų, apkabinimo – tiesiog viskas sudužo jų mažose širdutese“, – gailėjosi skaitytojai.
Tarp užuojautą išreiškusiųjų buvo ir specialistai, siūlę žmonėms psichologinę pagalbą.
„Norime išreikšti užuojautą artimiesiems. Suprasdami, kaip svarbu tokiu metu, gauti paramą, siekiant sumažinti emocinę įtampą ir sustabdyti psichologinės krizės poveikio plitimą, norime pasiūlyti Jums kreiptis į Psichologinių krizių pagalbos centrą, nemokamu telefonu 1815.
Pagalbos centras yra pasirengęs suteikti pirminę psichologo konsultaciją. O mobiliosios komandos psichologai yra pasirengę teikti antrines paslaugas – individualias konsultacijas, grupinius užsiėmimus, psichoedukacijas įvykio paliestiems žmonėms, atvykus į vietą arba nuotoliniu būdu.
Visos Psichologinių krizių pagalbos centro paslaugos yra nemokamos. Darbo laikas: I–V 9:00–19:00, VI 9:00–15:00 (dirbame ir švenčių dienomis)“, – komentaruose rašė Psichologinių krizių pagalbos centro atstovai.
