Pasipiktino tvarka mokyklose: moteris įsitikinusi, kad tai – „piratavimas“

„Viešojoje erdvėje dažnai kalbama apie piratavimą – filmų, muzikos, programinės įrangos ar kito skaitmeninio turinio neteisėtą naudojimą. Tačiau beveik nekalbama apie kitą galimai paplitusią problemą – leidyklų vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, užduočių rinkinių ir kitų mokymosi priemonių kopijavimą mokyklose.
Praktikoje pasitaiko atvejų, kai mokiniams dalijami nukopijuoti pratybų puslapiai, vadovėlių dalys, skenuotos užduotys ar kitos mokymosi priemonės. Klausimas kyla tada, kai tai tampa ne pavieniu fragmento panaudojimu, o sistemine praktika: leidinį įsigyja tik keli ar keliolika mokytojų, o vėliau jo turinys kopijuojamas daugeliui mokinių. Tokiu atveju leidyklos negauna atlygio už realų leidinio naudojimo mastą, o autoriai, sudarytojai, redaktoriai, iliustruotojai ir kiti kūrėjai gali negauti sąžiningo atlygio už savo darbą.
Kyla labai paprastas, bet svarbus klausimas: kaip leidykloms atsiskaityti su autoriais, jeigu leidinį nuperka, pavyzdžiui, 20 mokytojų, tačiau tas leidinys ar jo dalys vėliau perkopijuojamos šimtams ar tūkstančiams mokinių? Jeigu tokia praktika paplitusi, tai iškreipia leidybos rinką, mažina galimybes kurti naujas kokybiškas mokymosi priemones ir ilgainiui kenkia pačiai švietimo sistemai.
Manau, kad verta viešai kelti ir kitus klausimus:
Ar mokyklose yra aiški tvarka, ką mokytojai gali kopijuoti, o ko negali? Ar mokyklų kopijavimo aparatai naudojami laikantis autorių teisių reikalavimų? Ar kas nors kontroliuoja, kokie leidiniai ir kokiu mastu yra dauginami? Ar mokyklų administracijos turi atsakingus darbuotojus, kurie prižiūri kopijavimo praktiką? Ar pedagogai yra aiškiai informuoti, kada mokymo tikslais galima naudoti trumpas ištraukas, o kada kopijavimas jau gali pažeisti autorių teises? Ar leidyklos ir autoriai žino realų jų leidinių naudojimo mastą mokyklose?
Šiuo laišku nesiekiu kaltinti visų mokytojų ar visų mokyklų. Suprantama, kad pedagogai dirba sudėtingomis sąlygomis, o mokymo priemonių įsigijimas kartais tampa finansine našta šeimoms. Tačiau šios aplinkybės nepanaikina klausimo, ar autorių teisių saugomi leidiniai netampa tyliai toleruojamo kopijavimo objektu.
Manau, kad ši tema verta žurnalistinio dėmesio, nes ji apima kelis svarbius aspektus: autorių teises, švietimo finansavimą, leidyklų išlikimą, mokytojų darbo sąlygas, tėvų išlaidas ir mokinių ugdymą sąžiningumo principu. Jeigu Lietuvoje aktyviai kalbame apie skaitmeninį piratavimą, reikėtų kalbėti ir apie galimą mokymosi leidinių kopijavimą švietimo įstaigose“, – rašė susirūpinusi skaitytoja Rasa.
Leidžiama atgaminti nekomerciniais tikslais
LATGA atstovai komentavo, kad įstatymas leidžia reprografijos būdu atgaminti (paprastai kalbant – atsišviesti) sau asmeniniais tikslais iš teisėto egzemplioriaus trumpą tekstą ar jo ištrauką.
„Autorių teisėje galioja bendra taisyklė, kad autorių kūriniai gali būti naudojami tik turint autorių ar jų teisių turėtojų leidimus ir tinkamai už tai atlyginus, išskyrus tiesiogiai LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytas išimtis. Kalbant apie vadovėlių kopijavimą, autorių teisių prasme aktuali autorių teisių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu išimtis.
Ji sako, kad:
1. Leidžiama be kūrinio autoriaus arba kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo atgaminti asmeniniais tikslais reprografijos būdu (bet kokiu fotokopijavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus, kai atgaminama popieriuje ar kitoje panašioje laikmenoje) teisėtai išleistą straipsnį ar kitą trumpą kūrinį arba trumpą rašytinio kūrinio ištrauką su iliustracijomis ar be jų, kai atgaminama nekomerciniais tikslais.
2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos reprografijos būdu viso knygos teksto ar didesnės jo dalies arba muzikos kūrinio natų atgaminimui.
Kaip matyti, įstatymas leidžia reprografijos būdu atgaminti (paprastai kalbant – atsišviesti) sau asmeniniais tikslais iš teisėto egzemplioriaus trumpą tekstą ar jo ištrauką. Tačiau ši įstatymo išimtis jokiu būdu nesuteikia galimybės atspausdinti viso leidinio ar didelės jo dalies, daryti kopijų tretiesiems asmenims“, – teigė LATGA atstovai.
