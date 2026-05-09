Į Vilnių gyventi persikėlęs amerikietis turi tik vieną nusiskundimą: tai kelia stresą

„Smalsu išgirsti žmonių, kurie persikėlė gyventi į Lietuvą iš užsienio arba grįžo po gyvenimo kitur, nuomonę.
Lyginant su kitomis šalimis, kuriose gyvenote, ko, jūsų manymu, čia trūksta? Ar ką pastebėjote, ką būtų galima patobulinti? Tai gali būti bet kas — socialinis gyvenimas, infrastruktūra, būstas, paslaugos, IT, pramogos, valdžios institucijos ar dar kas nors.
Koks yra tas vienas dalykas, kurio norėtumėte Lietuvoje, nes jį turėjote kitur ir dabar jaučiate, kad jo trūksta?
Būtų įdomu išgirsti įvairias nuomones — galbūt tai padėtų sukurti kokį nors projektą ar sprendimą“, – socialiniame tinkle „Reddit“ diskusiją užvedė vienas narys.
Prie šio įrašo Lietuvoje lankęsi ar gyvenę žmonės aktyviai komentavo ir reiškė savo nuomonę.
„Viešasis transportas ir dviračių takai. Niekada gyvenime nevažinėčiau dviračiu Lietuvoje dėl dviračių takų trūkumo ir pagarbos dviratininkams stokos. Aišku, situacija gerėja, bet vaikystėje važinėti šalia automobilių buvo tikrai baisu — jie pralėkdavo dideliu greičiu net nesusimąstydami, kaip nesaugu tai dviratininkui“, – rašė vienas.
„Grįžus iš JK (po daugiau nei 10 metų), didžiausias šokas buvo darbo kultūra, nors galiu kalbėti tik apie IT sritį kaip vyresnysis programuotojas.
Ji mažiau profesionali nei JK — dažnesnės toksiškos darbo vietos, atviri konfliktai (pvz., rėkimas ar keiksmažodžiai susitikimų metu), beveik nėra pozityvaus grįžtamojo ryšio, darboholizmas laikomas norma. Taip pat daug darbdavių atrodo itin šykštūs ir turi „vergovės“ mentalitetą“, – rašė kitas.
„Esu amerikietis, persikėlęs į Vilnių. Čia gyvenu jau metus ir man tikrai labai patinka! Turiu tik vieną rimtą nusiskundimą — valstybinės institucijos. Migracija, sveikatos apsauga, mokesčiai — jei reikia pagalbos ar turi klausimų, atrodo, kad niekas neturi aiškaus atsakymo. Per daug neaiškumų, kurie palikti interpretacijai. Tai kelia stresą, ypač užsieniečiui.
O dar negaliu nusipirkti alaus po 20 val. Kaip namisėdai „naktinukui“, tai tragedija.
Be to, mano streso lygis nuo 100 nukrito iki 0 po išvykimo iš JAV — Lietuva nuostabi vieta gyventi“, – džiaugėsi ir gyrė Lietuvą svečias iš Amerikos.
„Baseinai, ypač didžiuosiuose miestuose. Jų mažai ir jie perpildyti.
Taip pat trūksta plaukimo kultūros — sprendžiant iš žmonių prie jūros ar ežerų vasarą, – apgailestavo kitas.
– Baseinų kainos labai didelės. Paryžiuje 10 apsilankymų kainuoja apie 28 €, čia — bent 70 €. Kaip mažas pajamas gaunančios šeimos gali sau tai leisti?“
„Tinkamas viešasis transportas, aktyvus pirmų aukštų verslas rajonuose toliau nuo centro. Nauja infrastruktūra, ypač senamiestyje, dažnai labiau pritaikyta automobiliams nei pėstiesiems.
Taip pat trūksta valstybinių mokyklų ir darželių — daugėja privačių, kurios kainuoja net daugiau nei Vokietijoje“, – vardino komentatorius.
„Grįžau po dešimtmečio Škotijoje. Lietuva labai patobulėjo, bet žmonės čia vis dar dažnai pikti, nemandagūs — tai buvo didelis kultūrinis šokas po mandagių britų“, – atvirvo kitas.
„Lietuvoje trūksta 24/7 parduotuvių, bet tai suprantama dėl mažesnio gyventojų skaičiaus. Taip pat trūksta bendruomeniškumo — žmonės uždaresni, sunkiau susirasti draugų.
Ir dar vienas dalykas — žmonės labai spokso. Jei kažkuo išsiskiri, tai tikrai pastebės. JK niekam tai nerūpi.
Nepaisant to, Lietuva vis tiek turi daug privalumų ir apskritai joje gyventi gera“, – savo nuomone dalinosi komentatoriai.