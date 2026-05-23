Noras išmokti vairuoti moteriai buvo lemtingas: gyvenimas pasikeitė po instruktoriaus pamokų

Visa buitis gulė ant mano pečių. Vaikai ėjo vienas į darželį, kitas lankė pradinę mokyklą. Kadangi nevairavau, kiekvieną rytą grūdomės autobusais, po darbo – vėl ta pati kankynė.
Mano tėtis pažadėjo man perleisti savo seną mašiniuką, tik problema – aš neturėjau vairavimo teisių. Nors visiškai nebuvo jokio ūpo mokytis, turėjau ryžtis dėl vaikų.
Dabar manau, kad mano likimas buvo nulemtas iš kažkur aukščiau. Nes mokymasis vairuoti pakeitė mano gyvenimą.
Jaučiausi visiška nevėkšla, bet instruktorius stengėsi mane palaikyti. Buvo gera jaustis kažkieno saugomai ir globojamai, tegul ir mus siejo tik darbo santykiai.
Bet ėmiau jausti, kad tai ne vien darbo santykiai. Neretai mūsų pokalbiai per tas pusantros valandos dviese mašinoje nukrypdavo į asmeninių problemų pasakojimąsi.
Jis taip pat buvo išsiskyręs, taip pat turintis du vaikus. Išsiaiškinom, kad jo sūnus mokosi toje pačioje mokykloje, kaip ir maniškis, tik vyresnėje klasėje.
Pamokų reikėjo ir papildomų, nes man sunkiai sekėsi, bet pagaliau pavyko išsilaikyti egzaminą. Paskambinau jam pasidžiaugti ir padėkoti, o jis pasiūlė susitikti ir atšvęsti.
Mes kartu jau treji metai. Tai nuostabus vyras ir geras tiek savo, tiek mano vaikų tėtis.
Galvoju, kad likimas vis dėlto egzistuoja.
Ši istorija dalyvauja rašinių konkurse „Žvaigždės nulėmė likimą: neįtikėtina mūsų pažinties istorija“.
