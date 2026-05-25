Nuotaka paprašė skyrybų praėjus dienai po vestuvių: tai, ką jaunikis padarė, ją šokiravo ir pažemino

Jūsų vestuvių diena turėtų būti viena laimingiausių gyvenime. Daugumai porų santuoka yra didelis žingsnis santykiuose, o vestuvių diena turėtų būti šventė, kai šeima ir draugai susirenka stebėti, kaip laiminga pora susituokia ir pradeda bendrą gyvenimą.
Paprastai žmonės nesituokia, kol nėra labai tikri, kad jų partneris yra tas žmogus, su kuriuo nori būti. Ir nors ne visada viskas vyksta pagal planą, dažniausiai pirmiausia būna bent jau medaus mėnesio laikotarpis.
Tačiau viena moteris teigė, kad jos santuoka subyrėjo daug greičiau, nei kas nors tikėjosi – ji paprašė skyrybų jau kitą dieną po vestuvių.
Moteris parašė laišką „Slate“ patarimų skilties „Dear Prudence“ redakcijai, paaiškindama, kad nors labai laukė vestuvių su savo vyru, greitai persigalvojo, kai jis sulaužė vienintelę „griežtą taisyklę“, kurią ji buvo nustačiusi tai dienai.
Ji buvo aiškiai pasakiusi partneriui, kad nenori dalyvauti vis populiarėjančioje vestuvių tradicijoje, kai jaunieji pokylio metu vienas kitam tepa tortą ant veido. Nuotaka tikėjosi, kad jis gerbs jos norus, tačiau skaudžiai apsiriko.
Tai, ką jis padarė vietoj to per vestuvių šventę, ją šokiravo ir pažemino – ji suprato, kad tai ženklas, jog neturėtų tęsti santykių su juo.
„Niekada ypatingai nesvajojau apie vestuves, bet ir nebuvau prieš jas nusiteikusi. Tad kai mano vaikinas pasipiršo, nusprendėme susituokti. Vestuvių organizavimą pasidalijome maždaug po lygiai, ir manau, kad buvau gana linkusi ieškoti kompromisų, kai jam ko nors labai norėjosi.
Mano vienintelė griežta taisyklė buvo ta, kad per pokylį jis neteps man torto ant veido. Jis to nepadarė. Tačiau vietoj to jis sugriebė mane už pakaušio ir įgrūdo galvą į tortą. Viskas buvo suplanuota iš anksto, nes tortas buvo visiškai sugadintas, o atsargai jis buvo pasirūpinęs keksiukais“, - rašė ji laiške.
Nuotaka iškart pasakė vyrui, kad tarp jų viskas baigta, ir išėjo iš savo pačios vestuvių.
„Išėjau. Kitą dieną jam pasakiau, kad viskas baigta. Ir savo nuomonės nekeičiu. Tačiau per šventes visi susibūrė tam, kad įkalbinėtų mane suteikti jam antrą šansą. Jie sako, kad perdedu dėl savo problemų, nes po automobilio avarijos prieš daugelį metų man išsivystė stipri klaustrofobija, ir kai mane įspraudė į tortą, aš tiesiog paniškai išsigandau, – nuotakos istoriją aprašė „Mirror“.
Jie taip pat nuolat kartoja, kad aš jį myliu – nors dabar visiškai taip nesijaučiu – ir kad jis myli mane, o tai reiškia, jog nereikia pasiduoti susidūrus su pirmąja kliūtimi. Aš to nenoriu, bet visi taip vieningai ir užtikrintai tvirtina, kad darau siaubingą klaidą, jog imu svarstyti, gal jie teisūs.“
Patarimų skilties autorė paragino nuotaką tęsti skyrybų procesą, nepaisant šeimos prašymų persigalvoti, nes jaunikio elgesys buvo labai rimtas „raudonas signalas“.
Vėliau ši istorija buvo pasidalinta ir platformoje „Reddit“, kur žmonės taip pat buvo sukrėsti jaunikio elgesio ir išreiškė viltį, kad moteris tikrai nutraukė santykius.
„Tai nebuvo koks mielas torto pliūptelėjimas ant nosies – jis trenkė jos galvą į tortą ir ją pažemino“, – rašė vienas žmogus.
„Jis ne tik negerbė vienintelės jos nustatytos ribos – jis pasirinko blogiausią ir agresyviausią įmanomą būdą ją peržengti“, – rašė kitas.