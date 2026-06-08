20 metų stažą turintis darbininkas negali patikėti jaunimo pageidavimais: „Jūs čia rimtai?“ 

Tai dabar galime pakalbėti apie viską nuoširdžiai ir nuosekliai. Galiu pasakyti, kad nesu seneliukas ir galiu save priskirti jaunimo grupei, bet jau turiu 20 metų darbo stažą.
Pakalbėsiu apie tris pagrindines temas. Tai alga ir kas su tuo susiję, apie išmokas ir kaip mes apgauname ne tik valstybę, bet ir save stengdamiesi apgauti valstybę mokesčiu pavidalu.
Mano subjektyvi nuomonė, bet juk mes visi galime turėti nuomonę.
Nors pritarta didinti MMA, gyventojai skundžiasi – išgyventi sudėtinga: atsakė, koks užmokestis tenkintų
Taigi pradedame – ALGA. Tai svarbiausias dalykas kiekvienam. Nors per darbo pokalbius yra rekomenduojama neklausti, kiek tau mokės, o stengtis save kažkokia alga įvertinti, bet vis tiek daugelis nuo to pradeda. Ir tada prasideda visokie paverkšlenimai, kad jaunimas turi vergauti, o darbdaviai, kaip kopūstai – vis plečiasi nuo uždirbamų pinigų. Tikrai?
Aš nekalbėsiu apie stažą ir patirtį turinčius žmones. Jie gali save įvertinti didelėmis algomis, nes jie turi patirtį ir darbo sugebėjimus. O ką gali pasiūlyti universitetą baigęs jaunuolis? Diplomą? Kaip sakė vienas man darbdavių, su diplomu gali tam tikroje vietoje nusivalyti tam tikrą vietą.
Jeigu esi gydytojas, parodyk, kaip moki gydyti, jeigu esi suvirintojas, parodyk, kaip moki virinti ir panašiai. Norint gauti gerą ir solidžią algą tu turi ĮRODYTI, ką tu sugebi.
Dabar minimali šalies alga yra apie 850 eurai į rankas, o vidutinė šalies alga yra apie 1500 eurų į rankas. Bet jaunimui tai yra blogai. Tikrai? Minimali alga sudaro truputį daugiau nei puse vidutinio šalies užmokesčio.
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Mano mėnesinė alga dirbant pamaininį darbą su 10 metų stažu yra truputį didesnė už vidutinę šalies algą, nors aš dirbu privačioje įmonėje. Ir nemirštu dėl to, ką gaunu.
Būsto paskola išmokėta, atostogauti irgi galiu išvažiuoti. O štai dabartiniam jaunimui tai blogai. Jeigu kažkas paklaus, kiek aš gaudavau jaunas, tai galiu išduoti.
2006 metais aš pradėjau dirbti statybose gaudamas 600 litų algą, kai vidutinė alga Lietuvoje buvo 2100 litų. Ir nenumiriau. Dabar, matote, jaunimui per mažai. Ir kai paklausi, kokia turėtų būti ori alga, tai atsakymas būna 3000–3500 eurų į rankas. Jūs čia rimtai?
Ar savivaldybių, kitų įstaigų tarnautojai, mokytojai ar gydytojai gauna tokias algas? Iš savo patirties žinau, kokie jaunuoliai ateina dirbti. Jie gyvena pagal principą: „Dirbk mažiau, prašyk daugiau“. O kodėl nori daugiau? Nes juk iš karto reikia naujausio „bimbalo“, trijų kambarių buto ir panašių dalykų.
Bet aš dar kartą pasikartosiu, norint uždirbti, reikia ir kažką SUGEBĖTI. Už gražias akis niekas nemokėjo, nemoka ir tikrai nemokės didelių pinigų. O jeigu darbdaviai yra kažkokie siurbėles ir niekšai, tai įkurkite savo įmones. Tada dažniausiai pamatai, kad ir verslininkams pinigai nuo medžių nenukrenta. Viskam ateina savas laikas. Visi pradeda nuo minimumo ir paskui kyla vis aukščiau.
IŠMOKOS IR PAŠALPOS. Šioje vietoje būsiu labai nepopuliarus, bet tokius dalykus, kaip pašalpas ir išmokas reikėtų ganėtinai stipriai apkarpyti ir peržiūrėti visą sistemą. Kodėl? Nes kartais tiesiog neapsimoka dirbti. Juk geriau kažkur „chaltūrinti“ ir tuo pačiu dar „melžti“ iš valstybės pinigus.
Aš nekalbu apie ligos pašalpas ar kažkokią pagalbą daugiavaikėms šeimoms ir negalią turintiems žmonėms. Bet jeigu tu esi pilnas sveikatos ir darbingas žmogus, bet ieškai progų, kaip „išgręžti“ valstybę, tai mėnesiukas arba du ir jokių pašalpų ir išmokų ir pirmyn ieškotis darbo.
Esu ne kartą matęs atvejų, kai žmogus skundžiasi, kad nėra darbų ir valstybė nesudaro galimybių dirbti, bet kai pasiūlai darbą, kur alga 1000–1200 eurų, tai jam netinka, nes reikia dirbti savaitgaliais ar naktimis. Blogai? Na taip, nes juk pašvęsti negalėsi ir reikės truputį gyvenimo būdą pakoreguoti.
Visokių „latrų“ aš irgi nepateisinu. Jeigu jau gali gerti, tai eik dirbti. Bus abipusė nauda: ir pinigų atsiras ir laiko gerti sumažės. Apskritai reikia sukurti dirbančią visuomenę, o ne profesionalius pašalpinius.
MOKESČIAI. Tai pati skaudžiausia ir daugiausia diskusijų kelianti tema. Bet šioje vietoje aš irgi turiu savo nuomonę. Jūs galvojate, kad apgaudami valstybę tampate savotiškais robinhudais ar didvyriais? Visiškai ne. Absoliučiai. Jūs apgaunate save.
Netikite? Reikia išasfaltuoti gatvę, pinigų nėra. Reikia medicininių paslaugų, bet kainos didelės. Reikia pakelti algas mokytojams, gydytojams ar statutiniams pareigūnams, bet pinigų nėra. O kodėl? Nes juk jūs esate robinhudai, kurie valstybei parodote trijų pirštų kombinaciją.
Gerbiamieji, mažiau skundų, nes juk patys to norime. Juk svarbiausia, kad kieme stovėtų dar viena mašina, kuri visiškai nereikalinga ar pasistatyti namą, kuriame gali gyventi 20 žmonių, nors gyvena tik 2. Bet svarbiausia – kuo stipriau apgauti valstybę.
O pabaigai visiems norėčiau palinkėti gauti algas pagal sugebėjimus ir nepamiršti, kad nuo mūsų priklauso ir mūsų senjorų ateitis.
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