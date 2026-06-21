Moteris nenutuokė, kad numetus 19 kg gyvenimas apvirs aukštyn kojomis: tokių žodžių iš vyro nesitikėjo

42 metų moteris pasakojo, kad pradėjusi sulaukti komplimentų dėl figūros, jos vyro susidomėjimas ja išblėso.
„Anksčiau jis mane nuolat apkabindavo, liesdavo. Dabar vos pažvelgia, – sakė ji. – Iš pradžių maniau, kad tik prisigalvoju. Bet kuo labiau pasitikėjau savimi, tuo labiau jis atrodė nutolęs.“
Vėliau vyras sudavė jai skaudų smūgį — prisipažino, kad labiau mėgo ją apkūnesnę ir kad jam „trūksta jos apvalumų“. Situaciją dar labiau paaštrino jo pavydas dėl kitų vyrų dėmesio.
Vyras užtiko žmoną su meilužiu. Reakcija buvo negailestinga
„Kai buvau stambesnė, nemanau, kad jis kada nors nerimavo, jog mane pastebės kiti vyrai. Buvo tokių smulkių komentarų. Jei pasipuošdavau, jis paklausdavo, kam stengiuosi padaryti įspūdį. Jei išeidavau su draugėmis, vėliau elgdavosi šaltai“, – prisiminė ji.
Galiausiai moteris nusprendė susirasti žmogų, kuris įvertintų jos naują išvaizdą.
„Maniau, kad ištirpę kilogramai viską pagerins. Nesitikėjau, kad tai taps grėsme mano santuokai. Kai vyras nevertino to, kuo tapau, nusprendžiau, kad galbūt laikas rasti žmogų, kuris tai įvertintų — todėl pradėjau romaną su kitu, – prisipažino ji. – Šis romanas prasidėjo ne todėl, kad troškau jaudulio. Jis prasidėjo todėl, kad norėjau vėl pasijusti matoma.“
Moteris sakė, kad pirmą kartą po daugelio metų veidrodyje vėl atpažįsta save, rašė „Mirror“.
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„Jaučiuosi tarsi būčiau įžengusi į savo versiją, kuria, maniau, neturinti teisės būti. Pirmą kartą po daugelio metų žiūriu į veidrodį ir atpažįstu moterį, kuri mato tikrąją save. Nebesislepiu po plačiais drabužiais. Didžiuojuosi savo kūnu, nejaučiu pareigos dėl jo teisintis.“
„Niekada gyvenime nesijaučiau tokia patraukli. Daugelį metų kovojau su svoriu. Nesijaučiau pasitikinti savimi puošdamasi. Ištirpę kilogramai leido man vėl pasijusti savimi.“
Nors meilužis ir nepažinojo jos iki pokyčių, moteris teigia nesulaukusi jokio vertinimo ar kritikos — tik visiško priėmimo.
„Neseniai jis man pasakė, kad pirmiausia jį patraukė mano pasitikėjimas savimi. Vos neapsiverkiau. Mano vyras vertė mane jaustis taip, lyg mano pasitikėjimas būtų grėsmė. O šis vyras elgiasi taip, tarsi tai būtų geriausia mano savybė“, – sakė ji.
Santykių ekspertė Jessica Leoni iš pažinčių svetainės IllicitEncounters.com teigia, kad tokie atvejai atspindi galios pusiausvyros pokyčius santykiuose. Tai nutinka, kai vienas partneris stipriai pasikeičia išoriškai.
„Svorio ir išvaizdos pokyčiai gali smarkiai pakeisti santykių dinamiką. Jei vieno partnerio pasitikėjimas savimi reikšmingai išauga, tai gali išbalansuoti ankstesnę pusiausvyrą“, – aiškino ji.
Pasak ekspertės, nesaugumo jausmas gali pasireikšti subtiliais, bet žalingais būdais:
„Kai kuriems partneriams, ypač jei santykiai buvo paremti tam tikra nusistovėjusia dinamika, fizinis „sužydėjimas“ gali sukelti nepakankamumo jausmą ar baimę būti paliktam. Vietoj to, kad džiaugtųsi pokyčiais, jie gali atsitraukti arba tapti pavydūs.
Išaugęs aplinkinių dėmesys vienam partneriui dažnai išryškina problemas, kurios santykiuose egzistavo ir iki tol.
Kai vienas partneris pradeda sulaukti daugiau dėmesio iš aplinkos, tai gali atskleisti anksčiau buvusias santykių bėdas“.