Anūką savo bute priglaudusi senolė netrukus pasigailėjo: pagalbos prašymas virto pragaru

„Pagalba senyvam žmogui virto biurokratiniu pragaru ir patyčiomis Vilniaus seniūnijose.
Jau nežinau, kur kreiptis, kad gaučiau atsakymą, kaip pagelbėti savo močiutei. Labai norėčiau, kad paviešintumėte šį klausimą Vilniaus miesto savivaldybei ir kad man kas nors viešai paaiškintų, kur ieškoti pagalbos?
Labai prašau neviešinti mano vardo ir pavardės. Nes realijos yra tokios, kad kai kurių įstaigų darbuotojai neturi jokios bendravimo kultūros ir neneša jokios atsakomybės už savo veiksmus bei žodžius.
Sergančiai vienišai senolei prireikus skubios pagalbos socialinė darbuotoja atkirto, kad savaitgaliais nedirba
Nesinori susidurti su jų reakcija, jei šis laiškas bus paskelbtas.
Kodėl man netiko Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas? Aš noriu gauti aiškią informaciją, kur kreiptis mano močiutei. Aš nesu oficiali jos atstovė – kaip ir kokiu pagrindu man rašyti oficialius prašymus? O kokių konkrečiai prašymų reikia – iš atsakymo taip ir nesupratau. Žemiau pridedu savo pradinį tekstą savivaldybei ir jų atsakymo ekrano nuotraukas:
„Kreipiuosi su klausimu, kurį turbūt turėtų spręsti seniūnijos, bet tokio sovietinio, chamiško ir net agresyvaus bendravimo kaip Karoliniškių ir Lazdynų seniūnijose dar neteko sutikti – nors dėl darbo nuolat tenka bendrauti su valstybinėmis įstaigomis. Kalbant apie seniūnijas – aš tiesiog negaliu tverti, kai ant manęs rėkiama. Aš gimiau ir augau laisvoje Lietuvoje, todėl toks bendravimo būdas man yra visiškai svetimas. Štai kodėl tenka kreiptis į jus.
Praeitą rugpjūtį mano močiutė sutiko deklaruoti savo anūko gyvenamąją vietą savo bute. Anūkas, neperspėjęs močiutės, kartu priregistravo ir savo nepilnametį sūnų. Močiutė, matyt, nesusigaudė, kai jos klausė, nes buvo įsitikinusi, kad priregistruoja tik vieną pilnametį asmenį.
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Dabar mano močiutė nori išdeklaruoti juos abu. Priežasčių daug: visų pirma, ji negauna kompensacijos ir didžioji dalis pensijos iškeliauja komunaliniams mokesčiams. Antra priežastis – anūkas žadėjo padėti, bet, kaip visada, gavęs tai, ko jam reikėjo, dingo jau beveik metams. Jis su savo nepilnamečiu vaiku ten negyvena ir nesirodo metų metais, o proanūkio močiutė net nėra mačiusi gyvenime. Be to, močiutė turi sveikatos sutrikimų ir nori arba iškeliauti pas giminaičius į Ukrainą, arba persikelti pas mane. Ji nenori gyventi viena.
Kiek žinau, ji dabar negali pati disponuoti savo turtu, kai ten deklaruotas nepilnametis?
Mes bandėme spręsti šį klausimą, kreipėmės į Karoliniškių seniūniją, bet kadangi specialistė atostogavo, teko kreiptis į Lazdynų. Jokios konsultacijos nesulaukėme nė vienoje iš minėtų seniūnijų. Iš tikrųjų turėčiau patarimą – galbūt reikėtų įrengti kameras kabinetuose ir įrašinėti pokalbius su piliečiais?
Nes, kaip suprantu, toks elgesys ir arogancija kyla būtent dėl to, kad jie neprisiima jokios atsakomybės už savo veiksmus ir bendravimą. Kaip man minėjo Lazdynų seniūnijos darbuotoja: „Skundo net negalvokite rašyti, nes jus išjuoks.“ Na gerai, bent jau pati pripažįsta, kad Lietuvoje iki šiol egzistuoja tokio lygio aptarnavimas valstybinėse įstaigose.
Bet grįžkime prie esmės: balandžio 29 dieną mes su močiute buvome Lazdynų seniūnijoje ir močiutė pateikė prašymą išdeklaruoti anūką su jo sūnumi. Jokių dokumentų apie apsilankymą nesame gavę. Ir daugiau – jokių žinių. Ką daryti mano močiutei, kad gautų adekvačią konsultaciją, kurioje jos nežemintų, ant jos nerėktų, o patartų, ką daryti? Dabar jau aš su ja visur vaikštau, nes baisu vieną išleisti ten, kur jos sveikata gali sutrikti dėl tokio agresyvaus bendravimo. Na, bet aš irgi netoleruoju, kai su manimi taip bendraujama, todėl man pačiai žiauriai šlykštu grįžti į tą sovietinio lygio įstaigą.
Kur mums kreiptis? Kaip spręsti šią problemą? Ir ar įmanoma išdeklaruoti nepilnametį asmenį iš mano močiutės vienintelio būsto?“, – rašė dėl savo senyvo amžiaus giminaitės susikrimtusi Vilniaus gyventoja.
Turi teisę išdeklaruoti nepilnametį
Vilniaus miesto savivaldybės atstovai pateiktame komentare apgailestavo dėl aptarnavimo kokybės ir susidariusios situacijos.
„Aprašomas seniūnijos darbuotojų elgesys nėra toleruotinas. Keliame aukštus klientų aptarnavimo kokybės standartus, todėl į šią situaciją bus atkreiptas dėmesys ir dedamos pastangos, kad panašūs atvejai nepasikartotų.
Iš pridėtos ekrano nuotraukos, kurioje pateikiamas laiškas skaitytojai, matyti, jog jos paklausimas nebuvo priimtas nagrinėti, kadangi jis nebuvo pasirašytas. Pasirašyti elektroniniu būdu teikiamus prašymus ir skundus privaloma pagal Vyriausybės patvirtintas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles.
Šios taisyklės galioja visose valstybinėse įstaigose visoje Lietuvoje. Gyvenamosios vietos deklaravimą ir duomenų apie deklaruotą gyvenamąją vietą tikslinimą vykdo seniūnijos ir savivaldybės, vadovaudamosi Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu, Registrų centro patvirtintomis Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėmis ir Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašu.
Deklaruota gyvenamoji vieta turi atitikti faktinę gyvenamąją vietą arba vietą, kur asmuo praleidžia daugiausia laiko. Jei asmuo ar asmenys negyvena deklaruotu gyvenamosios vietos adresu, patalpų ar pastato savininkas gali kreiptis į savivaldybę ar seniūniją dėl neteisingų deklaravimo duomenų taisymo. Nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja jo tėvai, bet jei nepilnametis asmuo ir jo tėvai negyvena nurodytu adresu, patalpų ar pastato savininkas gali teikti prašymą dėl deklaracijos panaikinimo“, – komentavo Vilniaus savivaldybės atstovai.
Seniūnija apgailestauja
Lazdynų seniūnijos vyresnioji specialistė Ramona Smaidrienė persiuntė seniūnijos atstovės komentarą su apgailestavimu.
„Apgailestauju, jeigu klientė liko nepatenkinta paslaugos suteikimu. Pažymiu, kad dirbu vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės „Klientų aptarnavimo reglamentu“, todėl tokios laiške aprašomos situacijos negalėjo būti.
Gyvenamosios vietos deklaravimo panaikinimo procedūra yra smulkiai paaiškinama klientui pateikiant prašymą. Pranešimas apie paslaugos suteikimą (šiuo atveju gyvenamosios vietos deklaracijos panaikinimą) savininkui(-ei) arba prašymo atmetimą yra išsiunčiamas dvejais būdais. Jeigu prašyme nurodytas el. pašto adresas – el. laišku, kitu atveju – paprastu laišku. Negavus pranešimo per 20 darbo dienų, klientas, dėl informacijos pasitikslinimo, gali asmeniškai kreiptis į bet kurią jam patogią Vilniaus miesto seniūniją ar savivaldybę bei užsisakant pažymą apie deklaruotus asmenis jo nuosavybėje.
Pateiktoje situacijoje savininkė turi teisę išdeklaruoti nepilnametį vaiką. Kreiptis pateikti prašymą gali į bet kurią jai patogią Vilniaus miesto seniūniją ar savivaldybę.
Informacija yra viešai prieinama vilnius.lt tinklalapyje ir suteikiama klientui paskambinus“, – teigiama Lazdynų seniūnijos atstovės komentare.
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