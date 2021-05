Anonimiškumą norėjęs išlaikyti vyras teigė, kad jis kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbuotojų išnaudojimo.

Skaitytojas skunde rašė, kad „Omniva“ Vilniaus terminalo darbuotojai verčiami dirbti po 12-17 valandų per pamainą.

Darbuotojams nesuteikiamos poilsio dienos. Jie dirba po 7 dienas per savaitę be jokio poilsio. Šis darbo laikas niekaip neapskaitomas darbo apskaitos žiniaraščiuose ir kituose dokumentuose. O apmokėjimas už viršvalandinį darbą mokamas per priedą.

Taip pat ilgai dirbantys darbuotojai verčiami pasirašyti sutarčių pakeitimus, kuriose keičiamos jų pareigos, darbo laikas, darbo pobūdis ir mažinamas sutartinis atlyginimas. Tie darbuotojai, kurie nesutinka pasirašyti sutarčių pakeitimų, yra žeminami, jiems taikomas spaudimas ir verčiami palikti darbą savo noru.

Darbuotojai verčiami dirbti atostogų metu“.

„Bendraukime“ skaitytojas pasakojo, kad darbo grafike numatytos darbo valandos yra nuo 17 val. iki 02 val. (pirmadienis-penktadienis, savaitgaliai laisvi), tačiau praeitą savaitę teko dirbti nuo 12 val. iki 05 val. su 30 min. pietų pertrauka.

„Kitos dienos buvo „lengvesnės“ – darbas nuo 17 val. iki 06 val. Ir taip visą savaitę, taip pat ir savaitgaliais.

Mano ir kitų kolegų atlyginimas yra 700 eurų į rankas, o kita dalis kintama ir nėra labai aiškus paskaičiavimas (kartais už viršvalandžių valandą mums sumoka 5 eurus, kartais 6 eurus. Čia jau kaip sugalvos vadovė).

Vidutiniškai per mėnesį išdirbu 250-270 val. Už kurias gaunu 1000-1200 eurų į rankas.

Mūsų nauja vadovė nesileidžia į jokias kalbas. Tie, kurie negali dirbti tokiais tempais ir garsiai kalba apie problemas, yra spaudžiami išeiti iš darbo savo noru, yra pažeminami pareigose“, – „Bendraukime“ rašė „Omniva“ darbuotojas.

„Omniva LT“ komunikacijos ir prekės ženklo vadovė Milda Jankauskytė komentavo, kad prie komandos prisijungę nauji kompetentingi komandų vadovai peržiūri darbo procesus, kelia darbuotojams konkrečius darbo tikslus.

„Natūralu, kad šie pokyčiai kai kuriems darbuotojams nebuvo įprasti ir kelia klausimų, todėl savo iniciatyva organizuojame finansinio raštingumo mokymus darbuotojams, atsakome į visus klausimus apie darbo ar darbo atlygio apskaičiavimo pokyčius ir kalbamės, kodėl vienos ar kitos naujovės įmonėje yra būtinos.

Visi įgyvendinti pokyčiai darbo sąlygas darbuotojams tik gerina, o atlygio apskaičiavimo metodus daro aiškius, užtikrina lygiateisiškumo principą. Įgyvendinti pakeitimai įmonėje nemažina sutartinio darbuotojų atlygio ir neįpareigoja darbuotojų pasirašyti sutarčių pakeitimų.

Viršvalandžius dirba tik galintys, o dažnai ir patys pasisiūlantys darbuotojai. Papildomas darbas yra apmokamas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir įmonėje numatytos apskaičiavimo metodikos. Atostogų metu darbuotojai ilsisi, nebent gali ir nori sugrįžti iš atostogų bei prisidėti prie komandos, kuri pastaruoju metu buvo sumažėjusi dėl koronaviruso atvejų Vilniaus siuntų skirstymo ir rūšiavimo terminale.

Įmonėje dirba aukšto profesionalumo lygio vadovai, kurie užtikrina, kad darbuotojai nebūtų jokiais būdais žeminami, spaudžiami ar verčiami atlikti ar neatlikti konkrečių veiksmų“, – komentavo „Omniva LT“ atstovė.

